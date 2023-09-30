Списывали со счетов, а он зажигает в родном клубе. В дедлайн Якупов будет отличным активом

В последние годы критиковать Наиля Якупова стало модно. 29-летнему нападающему часто вспоминают первый номер драфта НХЛ образца 2012 года, нераскрытый талант в Северной Америке и ещё много чего. Однако североамериканский этап карьеры форварда остался в далёком прошлом. Да, многое не получалось, но на то был целый ряд причин, да и жизнь на этом не закончилась.

После возвращения в Россию Наиль уже успел поиграть за СКА, хабаровский «Амур», вызывался в национальную команду страны. Особняком стоит выступление за «Авангард», в составе которого Якупов стал обладателем Кубка Гагарина. При этом в омском клубе форвард выполнял сразу несколько ролей: он демонстрировал своё мастерство на льду, а также был носителем духа коллектива, постоянно заводил и поддерживал партнёров. Особенно это касалось тех моментов, когда Наиль находился в лазарете. То бишь человек работал на команду в любой ситуации. Это, безусловно, похвально.

После завершения прошлого сезона пути хоккеиста и «ястребов» разошлись, но без работы такие опытные мастера не остаются. Якупов поступил очень красиво и заключил контракт с родной для себя командой – «Нефтехимиком». Наиль – лицо нынешнего клуба и человек, на которого, без преувеличения, ходит зритель (а это, между прочим, важный финансовый аспект, продажа билетов и атрибутики). В Казани, к примеру, таковым является Александр Радулов – главная звезда нынешней КХЛ. Но бюджет и возможности нижнекамцев скромнее, а Якупов для местных болельщиков яркий пример того, как можно вырасти из простого мальчишки, занимающегося любимым делом в детско-юношеской школе, в обладателя Кубка Гагарина.

В составе «волков» у Наиля уже традиционно множество ролей. Конечно, главное для форварда – результативные баллы. За 11 проведённых матчей нападающий заработал 8 (3+5) очков за результативность, при этом не забывая отрабатывать в обороне. Не просто же так главный тренер команды Олег Леонтьев ставит Якупова на меньшинство.

Леонтьев использует Якупова и в большинстве – в активе Наиля уже есть одна заброшенная шайба при игре в данном формате. Кроме того, Якупов, будучи ассистентом капитана (нашивка C у Александра Дергачёва), выполняет свою роль в раздевалке, заряжая и мотивируя более молодых и менее опытных ребят.

Наиль Якупов Фото: hcnh.ru

«Для Наиля Якупова сейчас получается хорошая перезагрузка в «Нефтехимике». Раньше Наиль зачастую был в командах, которые тянулись к чемпионству, а теперь он в клубе рангом ниже. Для Наиля это хороший шаг вернуться в элиту хоккея, он доказывает всем, что может играть, показывает свои сильные стороны. Плюс родные стены в Нижнекамске всегда помогают, это двойная зарядка и мотивация», – считает чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский.

Наиль Якупов является отличным активом «Нефтехимика», который в случае неудачи команды в регулярном чемпионате можно выгодно обменять в топ-клуб. Пока всё идёт к тому, что всерьёз бороться за зону плей-офф нижнекамцам будет сложно (конкуренция очень серьёзная), а заканчивать сезон досрочно мастерам вроде Якупова совершенно не хочется. Да и нижнекамцам резонно получить за хоккеиста какую-то компенсацию, а не потерять бесплатно игрока с истекающим контрактом.

Не удивимся и в том случае, если «Нефтехимик» произведёт обмен с участием Наиля ещё раньше. Например, в «Ак Барсе» не идут дела у Дамира Жафярова. Если теоретический обмен Якупов – Жафяров устроит обе стороны, то подобного развития событий мы тоже не будем исключать.