«Автомобилист» дожал «Амур» в серии буллитов, а «Торпедо» впервые в сезоне проиграло два матча подряд в основное время.

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Домашний провал «Ак Барса» и СКА опять вне зоны плей-офф. Итоги дня КХЛ

3 октября регулярный чемпионат КХЛ продолжился тремя матчами. Подводим итоги игр.

На восьмой минуте первого периода Дмитрий Шевченко с передачи Станислава Бочарова открыл счёт в матче.Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 16-й минуте третьей двадцатиминутки Брукс Мэйсек восстановил равенство в счёте. В ассистентах — Данил Романцев и Сергей Широков. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Единственный реализованный и одновременно победный бросок на счету Алексея Макеева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

На четвёртой минуте первого периода Александр Скоренов с передачи Ильи Иванцова забросил первую шайбу в матче. Спустя минуту Михаил Ильин с передач Михаила Тихонова и Данила Аймурзина удвоил преимущество гостей.

В конце второй двадцатиминутки Данил Аймурзин с передач Александра Скоренова и Ильи Иванцова сделал счёт 3:0.На 11-й минуте третьего периода Семён Терехов с передачи Никиты Дыняка размочил счёт в матче. В конце встречи Никита Коростелёв установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Эта победа помогла «Северстали» прервать двухматчевую серию поражений и подняться на седьмое место в Западной конференции КХЛ, «Куньлунь Ред Стар» переместился на восьмую строчку, а СКА уже не первый раз в этом сезоне покинул виртуальную зону плей-офф, став девятым. Впрочем, стоит заметить, что китайский клуб провёл на три матча больше, чем питерские армейцы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

На восьмой минуте первого периода форвард омичей Денис Венгрыжановский открыл счёт в матче. Шайба 22-летнего нападающего так и оказалась единственной в этом матче. Во втором и третьем периодах команды голов не забили. Первый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Авангарда» Василий Демченко.

Примечательно, что Венгрыжановский стал игроком «Авангарда» в межсезонье. «Торпедо» не стало повторять предложение омского клуба ограниченно свободному агенту, получив за Дениса денежную компенсацию. Сегодняшний гол Венгрыжановского принёс «ястребам» вторую победу подряд, тогда как подопечные Игоря Ларионова впервые в нынешнем сезоне проиграли два матча кряду в основное время.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Матчи 4 октября

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