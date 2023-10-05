Отставка за упрямство. Почему убрали главного тренера «Трактора»?

«Либо ты умираешь героем, либо живёшь до тех пор, пока не становишься негодяем». Эта классическая цитата приходит на ум, когда вспоминаешь, как изменилось отношение хоккейного Челябинска к Анвару Гатиятулину. Его возвращение в клуб в 2020-м было воспринято с тотальным восторгом — выигравший бронзу-2018 человек казался спасителем на фоне того безвременья, в которое погрузился клуб в двух сезонах без Гатиятулина. Осенью 2023-го голову главного тренера уже массово требовали в комментариях, и бронза-2022 не спасла.

У Гатиятулина даже не появилось шанса как-то оправдаться перед прессой и сказать ей последние слова в должности. Конечно, пресс-конференции Анвара Рафаиловича почти никогда не были весёлыми, но пришедший в конференц-зал после матча Иван Савин уложился буквально в 15 секунд, объявив только о факте отставки. Любопытно, что никаких утечек о том, что матч с «Салаватом» может быть последним, не поступало — но, вполне возможно, комбо из беззубой атаки и опустевшей к третьему периоду челябинской арены заставило руководителей клуба действовать быстро.

Бывшему тренеру уже стали припоминать не самый весёлый стиль игры — иронично, что отставка наступила после игры с почти таким же полуобморочным «Салаватом Юлаевым». Болельщики обоих клубов уже успели наделать шуму петициями об отставке тренеров, больше подписей пока собрали уфимцы, но отставка случилась в другом регионе. Есть ощущение: если бы «Трактор» побеждал, никто бы даже и не заикался про тактику — никто в здравом уме не будет требовать отставки Олега Браташа в Тольятти, хотя смотреть игры «Лады» иногда тяжело. А почему результат в Челябинске пропал?

Вернёмся во второй «бронзовый» сезон. Там «Трактор» зачастую играл откровенно безалаберно и мог выдавать концерты уровня 5:6 в Москве с «Динамо». Состав в Челябинске тогда подобрался классный — с сильными чешскими легионерами, классным русским костяком, и эта банда отнюдь не сидела в окопах. Если бы регулярный сезон не прервался в середине января, челябинская команда могла бы и сместить с первой строчки Востока «Магнитку», которая провела очень слабую зиму. Впрочем, и так получилось неплохо: весной руководству удалось удержать в команде всех иностранцев, и «Трактор» взял бронзу.

Лукаш Седлак и Томаш Гика Фото: РИА Новости

В принципе, даже в первом «бронзовом» сезоне челябинская команда удивительным образом сочетала пассивную игру в средней зоне и даже какое-то подобие «кружев» в чужой. То, что Виталий Кравцов в том плей-офф зажигал, вы должны помнить. А ведь на фланге ему тогда помогал Алексей Кручинин, ещё не прошедший переподготовку в малинном факультете профессора Ларионова. Оба игрока — довольно специфичные технари, но Гатиятулин, которого уже успели заклеймить врагом просвещения и прогресса, их успешно раскрывал.

Так что нельзя сказать, что бывший тренер «Трактора» не умеет играть иначе. В принципе, даже на предсезонке (на том самом «проклятом» Кубке губернатора) «Трактор» смотрелся здорово, напористо, агрессивно в атаке, Гатиятулин не боялся экспериментировать со звеньями, подключать молодых — многих поразил юный защитник Кирилл Щучинов. Тем удивительнее, что всё пропало со стартом регулярки — те же неэффективные звенья, к которым тренер всё равно прикипал, та же запоминавшаяся Челябинску по прошлой регулярке атакующая немощь.

Говорилось, что Анвар Рафаилович вручную выбирал своих помощников, а они не могли ему и слова возразить — хорошо, в прошлом году посреди сезона руководство переназначило ассистентов. Результаты от этого не выправились, и в «Тракторе» снова поменялся тренерский штаб, причём почти полностью: пришли и новый тренер вратарей, и тренер по ОФП. Однако, как в древнем анекдоте, челябинский хоккейный завод с новым менеджментом вместо «Мерседеса» всё равно выдал «Жигули». В чём же причина?

У Гатиятулина есть предостаточно хороших черт — как у тренера, так и у человека. Про то, что Анвар Рафаилович в «бронзовые» сезоны показал себя как разносторонний тренер, мы говорили, но и хоккеистам всегда комфортно было работать с тренером, и не зря Виталий Кравцов не раз срывался из-за океана — возможно, личность наставника играла важнейшую роль.

Однако кажется, что в решающий момент бывшего тренера «Трактора» подвели упрямость и намерение стоять на своём — даже в моменты, когда не получалось ничего. Об этом было слышно ещё по ходу прошлой регулярки, и, увы, судя по некоторым решениям в формировании звеньев, состава в целом и непрекращающимся проблемам в третьем периоде, ничего не поменялось. «Курс у нас один — правильный» — словно бы говорили тренерские решения всё это время. Консервативность хороша во время побед, но в кризисный момент рулевой не смог выправить курс.

Анвар Гатиятулин Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ещё месяц назад стало понятно, что кредит доверия у Гатиятулина в Челябинске перестал быть бесконечным — тогда тренер покинул совет директоров. Такое совмещение всё-таки было довольно странным, но свидетельствовало о том, что вернувшийся в родной город тренер несколько лет назад получил реальный карт-бланш на осуществление объявленной «Стратегии-2025». Увольнение случилось за полтора года до цели — но в КХЛ есть только один тренер, которому могут дать спокойно работать пять лет.

Куда теперь пойдут клуб и тренер? «Трактор» почти наверняка даст поработать ставшему и. о. Алексею Заварухину. Его карьера тоже неразрывно связана с Челябинском — как и Гатиятулин, он работал в «Белых Медведях», где через его руки прошло немало игроков нынешней основы. На рынке пока маловато громких имён — Илья Воробьёв, по ощущениям, этот сезон пропустит и перезагрузится, а возможное приглашение Олега Знарка — это мегаавантюра. Иностранца же в Россию сейчас затащить чудовищно сложно.

Сам Анвар Рафаилович врывается в тот же список громких свободных имён — и тоже есть чувство, что он спешить не будет. Тренер был востребован в топ-клубах — пару лет назад бродили слухи, что «Динамо» (когда там ещё работал Владимир Крикунов) может выкупить контракт наставника у «Трактора». Ходили слухи про «Ак Барс», для которого национальность тренера важна примерно так же, как и для «Монреаля». Кажется, срываться в роли «пожарного» в тонущий клуб Гатиятулин вряд ли будет — а это значит, что у тренера есть много времени, чтобы обдумать свои ошибки и исправить их на новом месте.