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За кем гонится Овечкин, кто самый дорогой игрок, где играют наши. Гид по НХЛ для чайников

Уже не за горами начало регулярного сезона НХЛ. Пока шведы, финны и чехи выгоняют наших ребят из своих чемпионатов, в главной лиге мира работает деловой подход и от россиян там даже не собираются отказываться. Что уж говорить, раз Кубок мира – международный турнир сборных под эгидой НХЛ – предпочли вообще отменить, чем проводить его без участия России.

Если вы вдруг раньше не интересовались НХЛ и мало что о ней знаете, собрали для вас полный гид по лиге. О хоккейных правилах здесь говорить не будем – нюансы, конечно, есть, но незначительные, только о том, как устроена НХЛ.

Команды, конференции и дивизионы

На заре создания в НХЛ играли разные команды, некоторые давно канули в лету, некоторые сохранились до сих пор. Они называются Оригинальной шестёркой – «Бостон», «Рейнджерс», «Торонто», «Чикаго», «Монреаль» и «Детройт». С 1967 года лига стала расширяться (и делает это до сих пор) и на данный момент насчитывает 32 клуба.

Они поделены на Восточную и Западную конференции. В каждой конференции по два дивизиона. Столичный и Атлантический на Востоке, Тихоокеанский и Центральный – на Западе. Бывает, что состав дивизионов меняется – например, несколько лет назад «Детройт» перешёл с Запада на Восток. Это связано с появлением новых клубов на Западе.

Дивизионы имеют большее, чем в КХЛ, значение для отбора проходящих в плей-офф команд и его сетки. 12 мест занимают по первые три команды от каждого дивизиона, ещё четыре места – это «уайлд-кард», то есть по две лучшие из оставшихся команд в каждой конференции. Таким образом, от одного дивизиона в плей-офф могут попасть и три, и четыре, и пять команд.

Лучшая команда конференции в первом раунде играет с второй командой «уайлд-кард», победитель другого дивизиона – с первым «уайлд-кард». Вторые и третьи команды дивизионов играют друг с другом.

Второй раунд тоже проходит внутри дивизионов, хотя в дело может вмешаться «уайлд-кард» из соседнего дивизиона. Третий раунд – финал конференции, а Восток с Западом сходятся уже в финале Кубка Стэнли.

А где играют наши?

Да много где, но бóльшая часть звёзд сконцентрирована на Востоке. Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Андрей Свечников, Дмитрий Орлов – все представляют Столичный дивизион. В Атлантическом выступают Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко.

Панарин и Шестёркин Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

На Западе тоже есть за кем следить – Кирилл Капризов, Павел Бучневич, Валерий Ничушкин, Андрей Кузьменко, Иван Барбашёв, Никита Задоров, Владислав Гавриков. Всего в лиге в этом сезоне будут играть около 50 россиян.

Наших нет только в «Баффало», «Монреале», «Нью-Джерси», «Сиэтле» и «Эдмонтоне».

Как проходит чемпионат

Сезон, как и везде, делится на два этапа – регулярный чемпионат и плей-офф. В НХЛ самая длинная регулярка в мире — 82 матча, длится с начала-середины октября по начало-середину апреля (если, конечно, не происходит ничего непредвиденного вроде ковида или локаута). В этом году лига стартует в ночь на 11 октября.

Очковая система такая же, как в КХЛ – два очка за победу, одно – за поражение в овертайме или по буллитам и 0 – за поражение в основное время.

В апреле наступает самая жаркая пора – плей-офф. Тут тоже всё привычно – чтобы стать чемпионом, надо выиграть четыре серии, каждая из которых длится до четырёх побед. Медалей за второе-третье места здесь не дают – проиграл, значит проиграл.

«Флорида» проиграла финал-2023 Фото: Abbie Parr/AP Photo/ТАСС

Драфт

Зато для самых-самых неудачников – тех, кто вообще не попал в плей-офф – весной проводят лотерею драфта. Её победитель получает возможность выбирать первым на самом драфте, а значит, получить права на самого перспективного молодого игрока.

Драфт – это вообще отдельная история. Он нужен для набора новых игроков в команды (хотя попасть в лигу можно не только через драфт). Худшие клубы получают возможность выбрать лучших юниоров, чтобы в будущем было за счёт чего вылезать со дна. Например, «Питтсбург» в начале нулевых был настолько плох, что за четыре года дважды выбирал первым и дважды – вторым. Получил Марка-Андре Флёри, Сидни Кросби, Евгения Малкина и Джордана Стаала – ребят, которые через пару лет принесли команде Кубок Стэнли. А потом ещё два, но уже без Стаала. Быть первым номером драфта, да и вторым, и третьим — почётно, хотя не все оправдывают ожидания. Тут не всегда угадаешь.

Драфт проходит после окончания плей-офф, в конце июня. Чтобы всё было честно, клуб-чемпион выбирает последним, финалист – предпоследним. В этом году действующим чемпионом является «Вегас», а за последние 10 лет Кубок Стэнли выигрывали восемь разных команд, то есть плей-офф в НХЛ – вещь совершенно непредсказуемая.

А последнюю лотерею выиграл «Чикаго» и получил невероятно талантливого канадца Коннора Бедарда. Он готовится дебютировать в НХЛ в этом сезоне.

Главный приз – Кубок Стэнли, назван в честь генерала-губернатора Канады лорда Стэнли. В конце XIX века он передал его в качестве трофея, вручаемого лучшей любительской команде Канады. В единоличное владение НХЛ Кубок попал в 1926 году.

Кубок Стэнли – не совсем кубок, а серебряная чаша, к которой позже приделали массивные кольца, где гравируются имена победителей. Оригинальный кубок хранится в Зале хоккейной славы в Торонто, а игрокам вручают копию.

Кубок Стэнли Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Помимо Кубка Стэнли, в НХЛ существует море других призов. Командные – Президентский кубок за победу в регулярном чемпионате, Приз принца Уэльского – за победу в Восточной конференции в плей-офф и аналогичный Приз Кларенса Кэмпбелла для Западной конференции.

Индивидуальные – лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи»), лучшему снайперу («Морис Ришар Трофи»), лучшему защитнику («Норрис Трофи»), лучшему вратарю («Везина Трофи»), лучшему новичку («Колдер Трофи»), самому ценному игроку регулярки («Харт Трофи») и плей-офф («Конн Смайт Трофи»), лучшему игроку, по мнению хоккеистов («Тед Линдсей Эворд»), лучшему тренеру («Джек Адамс Эворд»), джентльмену на льду («Леди Бинг Трофи»), лучшему нападающему оборонительного плана («Селке Трофи»). Это лишь основные.

Кучеров в 2019-м взял «Арт Росс», «Харт» и «Тед Линдсей» Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС

Все лауреаты, не считая лучшего бомбардира и снайпера, определяются по итогам голосований. Победителя «Тед Линдсей» выбирают сами хоккеисты, лучшего вратаря – генеральные менеджеры клубов НХЛ, за остальные награды голосуют журналисты.

«Конн Смайт Трофи» вручают на чемпионском льду, остальные индивидуальные награды – на торжественной церемонии в Лас-Вегасе в конце июня, после завершения плей-офф. Важно, что по всем номинациям (кроме MVP плей-офф) голосование проходит по итогам регулярки.

Бай-вик, Матч звёзд, «Зимняя классика»

Сезон НХЛ изнуряющий, но пара пауз всё-таки есть. На католическое Рождество вся лига уходит на три дня обязательных выходных, а в январе-феврале каждой команде даётся восемь дней каникул – бай-вик, когда нет ни матчей, ни тренировок и можно слетать в небольшой отпуск на море. На бай-вики уходят не все сразу, а по несколько команд, чтобы дополнительно не прерывать чемпионат.

В период бай-виков проходит и Матч звёзд, который состоит из мастер-шоу и мини-турнира среди дивизионов в формате «три на три». Состав на Матч звёзд определяется частично самой лигой, частично – голосованием среди болельщиков.

Из необычного стоит также отметить «Зимнюю классику» – матч на открытом воздухе 1 января, а также Стадионную серию – те же матчи под открытым небом, но в другие дни. Обычно таких матчей всего три за сезон (не у каждой команды, а вообще в лиге).

«Зимняя классика» — 2023 Фото: Michael Dwyer/AP Photo/ТАСС

В этом сезоне в «Зимней классике» сыграют «Вегас» и «Сиэтл», а в рамках Стадионной серии пройдут матчи «Нью-Джерси» с «Филадельфией» и «Рейнджерс» с «Айлендерс».

Есть ещё Глобальная серия – это когда НХЛ приезжает с матчами в другие части света. Обычно в Европу, но есть и экзотические направления (туда обычно едут с матчами предсезонки). Например, в этом году «Лос-Анджелес» с «Аризоной» играли в Австралии, а в ноябре «Детройт», «Оттава», «Торонто» и «Миннесота» отправятся в Швецию.

Что такое дедлайн, потолок, контракты

Со многими терминами вы уже наверняка знакомы. Дедлайн – крайний срок, применительно к НХЛ это последний день, когда можно совершать обмены во время сезона. С небольшой оговоркой. На самом деле, обмены можно совершать круглый год, не считая девяти дней в конце декабря, когда происходит заморозка составов на рождественские праздники. Но при обмене после дедлайна игроку запрещено играть в плей-офф за новую команду, а так как обмены во время сезона в основном совершают для усиления именно к плей-офф, отсюда и название. Дата дедлайна устанавливается каждый год, обычно – в конце февраля или марте.

Обменивать на денежную компенсацию в НХЛ нельзя, только на игроков или драфт-пики. Бывают сложные обмены с участием сразу нескольких команд, а ещё команда может сохранить за собой часть зарплаты ушедшего игрока.

Другая важная дата – открытие рынка свободных агентов, она наступает 1 июля. В этот день заканчиваются контракты, и игроки со статусом неограниченно свободных агентов могут переходить в другие клубы.

Неограниченно свободный агент (НСА) – игрок, которому к открытию рынка исполнилось 27 лет или который успел отыграть в НХЛ семь сезонов. Также НСА можно стать, если ты не был задрафтован и по возрасту уже не проходишь на драфт, или если ограниченно свободный агент не получил нового предложения от своего клуба.

Андрей Кузьменко приехал в НХЛ в 26 лет в качестве свободного агента и подписал контракт с «Ванкувером» Фото: Из личного архива Андрея Кузьменко

Ограниченно свободный агент (ОСА) – игрок, у которого закончился контракт новичка (в НХЛ все начинают именно с таких контрактов, даже будущие мегазвёзды), но который ещё не подходит под определение НСА. Свободный он, потому что не имеет на руках контракта, ограниченно – потому что права на игрока сохраняются за клубом. ОСА должны подписать контракт до 1 декабря, чтобы иметь возможность играть в НХЛ в текущем сезоне. Другие клубы могут попробовать перекупить ОСА через оффершит – предложение, которое клуб игрока имеет право повторить либо отпустить в обмен на компенсацию драфт-пиками.

Все контракты клуба с игроками из основного состава должны умещаться под потолок зарплат – сумму, которую НХЛ определяет каждый год в зависимости от своих доходов. На сезон-2023/2024 он составляет $ 83,5 млн. В основном составе клуб должен держать не менее 20 и не более 23 игроков.

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В контрактах прописывают много деталей – например, подписные бонусы и бонусы за выступление, запреты на обмен, которые могут быть полными или на ограниченное число клубов. Контракт может быть односторонним, когда игроку будут платить полную зарплату даже в АХЛ (лига фарм-клубов НХЛ), и двусторонним, где зарплата при переводе в АХЛ будет ниже.

Зарплата игрока не должна превышать 20% от потолка, но на самом деле так много никто не платит, потому что тогда точно не получится собрать боеспособную команду. Контракт суперзвезды обычно занимает около 15% от потолка (на момент подписания). Минимальная зарплата в НХЛ в этом сезоне составляет $ 775 тыс., максимальная зарплата по контракту новичка – не более $ 950 тыс. без учёта бонусов за выступление.

По срокам контракт новичка заключается на один-три года, остальные контракты – не более чем на семь лет (или восемь, если игрок продлевает контракт с клубом).

А кто самый дорогой игрок в НХЛ?

Раньше им был капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – лучший бомбардир последних трёх сезонов и обладатель ещё вороха различных индивидуальных наград. Но в этом году его сместил с первого места нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого вступил в силу контракт со среднегодовой зарплатой $ 12,6 млн.

Натан Маккиннон Фото: nhl.com

За этот год фактически он заработает ещё больше – $ 16,5 млн (контракты могут иметь неоднородную структуру, когда в первые годы игрок получает больше, чем в последние). Под потолком зарплат при этом каждый год учитывается именно среднегодовая зарплата, ещё её называют кэпхит.

Среди вратарей самый дорогой – Кэри Прайс (кэпхит $ 10,5 млн), но он не играет уже больше года и фактически завершил карьеру (однако зарплату продолжает получать). Самым высокооплачиваемым защитником является Эрик Карлссон из «Питтсбурга» с зарплатой $ 11,5 млн.

Топ-10 самых дорогих россиян

Артемий Панарин («Рейнджерс») – $ 11,642 млн

Сергей Бобровский («Флорида») – $ 10 млн

Александр Овечкин («Вашингтон») – $ 9,5 млн

Андрей Василевский («Тампа») – $ 9,5 млн

Никита Кучеров («Тампа») – $ 9,5 млн

Кирилл Капризов («Миннесота») – $ 9 млн

Михаил Сергачёв («Тампа») – $ 8,5 млн

Евгений Кузнецов («Вашингтон») – $ 7,8 млн

Андрей Свечников («Каролина») – $ 7,75 млн

Дмитрий Орлов («Каролина») – $ 7,75 млн

Комиссионер, профсоюз, коллективное соглашение

В структуре управления НХЛ главный – это комиссионер. Сейчас это Гэри Беттмэн, он руководит лигой с 1993 года. Под его началом лига пережила кардинальные изменения – появился потолок зарплат, добавилось восемь новых команд, прошло три локаута. Его ненавидят болельщики – каждый раз публика встречает его оглушительным свистом – но Беттмэн привык.

Гэри Беттмэн Фото: Graham Hughes/AP Photo/ТАСС

Ещё есть совет директоров НХЛ, в который входят владельцы всех клубов. Совет собирается два раза в год, обсуждает и одобряет любые изменения в правилах, появление новых клубов, продажу клубов, потолок зарплат и другие насущные вопросы.

Игроки объединены в профсоюз, который представляет игроков и гарантирует соблюдение их прав по коллективному соглашению, ведёт переговоры с НХЛ, помогает хоккеистам в различных вопросах. Например, при обращении в арбитраж или при проблемах с наркотической, алкогольной зависимостью, психологических проблемах и т.д.

Коллективное соглашение – главный документ, по которому работает лига. Заключается между профсоюзом и НХЛ, без действующего соглашения играть нельзя, начинается локаут (последний был 10 лет назад). Нынешнее соглашение действует до конца сезона-2025/2026.

В нём прописано вообще всё – минимальные зарплаты, правила обменов, сборов, тренировок, распределение доходов между игроками и владельцами, страховки и пенсии игроков и прочее, и прочее.

Это всё скучно, а на что смотреть?

Весь хоккейный мир уже несколько лет смотрит за Великой гонкой – так окрестили продвижение Александра Овечкина по списку лучших снайперов НХЛ всех времён и народов. Он уже обошёл всех легенд, кроме одной – Уэйна Гретцки.

На счету Ови сейчас 822 гола, до рекорда осталось забросить 72 шайбы. За Сашу болеют все, включая самого Уэйна (кажется, он вообще сейчас чуть ли не главный его болельщик).

В прошлом сезоне Овечкин забросил 42 шайбы, так что, включая матч «Вашингтона», всегда есть отличный шанс увидеть очередной его гол броском в касание из левого круга вбрасывания, то есть из «офиса Овечкина».

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Отличный момент для того, чтобы воочию наблюдать историю, потому что в обозримом будущем таких гонок не предвидится. Ови идёт на рекорд не только благодаря снайперским талантам, но и богатырскому здоровью – этим мало кто может похвастаться, тем более хоккеисты. Забивать много умеют многие. А забивать много в 38 лет сейчас умеет только Овечкин.