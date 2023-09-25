С какими партнёрами Овечкин пойдёт за рекордом? Как будут выглядеть звенья «Вашингтона»

«Столичные» хотят не только помочь легенде, но и пошуметь в плей-офф — и на бумаге таланта у них немало.

Кажется, прошлогодний невыход в плей-офф окончательно поменял статус «Вашингтона» с претендента на что-то хорошее на команду, игроки которой будут выполнять роли второго плана во время великой погони за великим рекордом. Понятно, что сами «Кэпиталз» вида не подают — но если тот же «Питтсбург» декларирует продолжение борьбы за Кубок Стэнли и летом переворошил половину команды, то в столице ограничились сменой тренера и парочкой точечных перестановок в составе.

Для начала напомним, какие трансферы летом провёл «Вашингтон».

Пришли: гт. Карбери («Торонто»), з. Эдмундсон («Монреаль»), н. Пасиоретти («Каролина»), н. Филлипс («Калгари»).

Ушли: гт. Лавиолетт («Рейнджерс»), з. Ирвин («Ванкувер»), н. Смит («Даллас»), н. Шири («Тампа-Бэй»), н. Браун («Эдмонтон»).

Самые серьёзные потери клуб понёс ещё на дедлайне, когда отдал Дмитрия Орлова в «Бостон». Из тех, кто ушёл уже летом, можно выделить Коннора Брауна — но игрок, который приходил в «Вашингтон» в роли этакого Уилсон-заменителя, из-за травмы пропустил практически весь сезон. Конор Шири в прошлом году набрал 37 очков, но это скорее ролевой игрок. В остальном костяк «Вашингтона» должен остаться практически тем же, что и в прошлом году.

Вообще никаких перемен не должно быть на вратарской позиции: если не случится травм, то Дарси Кемпер начнёт в старте примерно 55 матчей, а остальные заберёт его сменщик Чарли Линдгрен. Кемпер, что показательно, провёл статистически хороший прошлый сезон, отразив 13 голов сверх xG: в модели сайта Evolving-Hockey он входит в топ-15 голкиперов прошлого сезона. Больше вратарей с опытом НХЛ в системе клуба нет — третьим номером пока выглядит 27-летний Хантер Шепард, который был основным вратарём фарм-клуба «столичных» во время их чемпионского плей-офф.

Расмус Сандин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

В защите главной интригой остаётся место Расмуса Сандина. Пожалуй, в «Торонто» был некоторый перебор оборонцев, поэтому канадцы отпустили игрока за поздний пик первого раунда. Однако неожиданно для многих именно игра Сандина стала чуть ли не лучшим, что было у немотивированного «Вашингтона» после дедлайновой распродажи. Швед набрал 15 очков в 19 матчах — это статистика элитных атакующих защитников лиги.

Теперь вопрос один — стоит ли наигрывать шведа рядом с Джоном Карлсоном в первом сочетании или позволить Расмусу стать генератором атак во второй паре? В прошлом сезоне американец неплохо смотрелся в паре с другим шведом Эриком Густафссоном — как отмечают местные журналисты, два игрока «Тре Крунур» играют в похожем стиле. С другой стороны, успехи Сандина были связаны именно с тем, что в своей паре он играл с шайбой больше партнёра, а это рядом с Карлсоном будет сделать сложно.

Тогда логично представить Карлсона вместе со словацким домоседом Мартином Фехервари, который хитует чаще всех в «Вашингтоне» — а у Сандина в прошлом году уже было неплохое сочетание с другим домоседом Тревором ван Римсдайком (160 блокшотов за сезон). Тогда в третьей паре у нас остаются обладатель Кубка Стэнли Джоэль Эдмундсон и достаточно универсальный Ник Дженсен, который обладает хорошим катанием и неплохим первым пасом.

Пока это оставляет седьмым лишним Александра Алексеева. Русский защитник имеет меньше опыта в НХЛ, чем его коллеги по линии обороны, и начать сезон в основном составе ему поможет только сильная игра в тренировочном лагере — ну или спад кого-то из более опытных коллег. Кроме того, Алексеев — леворукий, а левые защитники «Вашингтона» в среднем кажутся чуть посильнее праворуких.

В атаке всё просто: никто и ничего не сдвинет Александра Овечкина из первого звена — а вот кто будет его центром? Вариантов у «Вашингтона» полно: старинный приятель и главный ассистент по карьере Никлас Бекстрём, хандривший, но вроде бы готовый трудиться Евгений Кузнецов, а также отыгравший с Овечкиным бóльшую часть сезона в одном звене Дилан Строум.

Александр Овечкин и Никлас Бекстрём Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/ТАСС

Строум в прошлом году был скорее ситуативным вариантом — всё-таки швед основную часть сезона пропустил, а русский центр попал в неформальную тренерскую опалу. В тренировочном лагере Ови и Бэкс снова играют вместе — и хотя звенья старта предсезонки далеко не всегда доходят до первого матча регулярки, есть ощущение, что пока тренеры доверятся старой связке. «Отлично себя чувствую, на все сто. Этим летом я много работал и сделал всё, что мог. Я в восторге от того, что играю в хоккей, люблю команду, город, болельщиков» — швед просто пылал оптимизмом. Бекстрём уверяет, что после сложной операции по замене тазобедренного состава в полном порядке.

Третьим в этом сочетании пока занимается Энтони Манта. Габаритный снайпер — ещё один игрок, который мучился в последние сезоны. К работоспособности Энтони были вопросы ещё в «Детройте», где его критиковали местные ветераны. Вполне возможно, что он, как и Кузнецов, не вписывался в систему Лавиолетта. Перед нашими глазами есть пример Джеффа Скиннера в «Баффало», который снова расцвёл после смены тренера. Клуб не стал менять Манту этим летом — однако сложно представить, что к Овечкину в звено на постоянной основе поставят ещё одного чистого снайпера, который тогда останется на сухом бросковом пайке. Логично представить классическое для клуба сочетание из Ови, Бэкса и Тома Уилсона.

Из многочисленных сочетаний, которые в прошлом году пробовал Питер Лавиолетт, одним из немногих успешных по цифрам продвинутой статистики было звено Кузнецова, Манты и Сонни Милано — в плане и бросковой активности, и реальных голов оно показывало уровень выше среднего по команде. Поставим на то, что это и будет вторым звеном клуба — таланта там предостаточно, хотя в долгосрочной перспективе есть вопросы к игре тройки в обороне.

Х-фактор для «Вашингтона» — это состояние новичка Пасиоретти. В теории у «столичных» может быть ярко выраженный снайпер в каждом из звеньев, но при этом пока толком непонятно, в какой форме к сезону вообще подойдёт Макс. За полгода форвард дважды получил разрыв ахилла и в прошлом сезоне сыграл лишь пять матчей за «Каролину». «Я восстанавливаюсь очень хорошо. Чувствую себя очень комфортно. Не думаю, что буду готов к началу сезона, но после его старта ждать меня долго не придётся», — говорил форвард в июле.

Макс Пасиоретти Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

На бумаге МаксПак играл бы в третьем звене клуба, но его статус пока оставляет открытым одно место в топ-9, в проецируемом звене со Строумом и Оши. У «Вашингтона» есть достаточно левых форвардов из АХЛ примерно одного уровня, которые могут побиться за это место — кто знает, может быть, даже Иван Мирошниченко поразит всех в лагере? Но пока основным претендентом выглядит 22-летний Коннор Макмайкл: первораунднику-2019 уже пора закрепляться в основе и оправдывать авансы.

В четвёртом звене должна сохраниться наигранная ещё в прошлом сезоне связка Алексей Протас — Ник Дауд: их звено с Гарнетом Хэтэуэем было лучшим по процентовке ожидаемых голов в клубе по прошлому сезону и одним из самых «неразрывных». После ухода их партнёра самым вероятным вариантом в этой тройке выглядит Николя Обе-Кюбель, обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо».

Ориентировочный состав «Вашингтона» в новом сезоне:

Дарси Кемпер (Чарли Линдгрен);

Мартин Фехервари — Джон Карлсон;

Расмус Сандин — Тревор ван Римсдайк;

Джоэль Эдмундсон — Ник Дженсен;

Александр Овечкин — Никлас Бекстрём — Том Уилсон;

Сонни Милано — Евгений Кузнецов — Энтони Манта;

Коннор Макмайкл (Макс Пасиоретти*) — Дилан Строум — Ти Джей Оши;

Алексей Протас — Ник Дауд — Николя Обе-Кюбель.

В теории это не самый плохой состав. Бедой «Вашингтона» прошлого сезона было то, что хоккеисты, имена которых выглядели звонко, либо не играли и на 50% от своего потенциала (Кузнецов, Манта), либо лечились от травм (Бекстрём, Оши). Кроме того, защита выглядит уже менее глубокой, чем годом-двумя ранее — впрочем, прогресс Сандина может это исправить.

Уже от нового тренера «Вашингтона» зависит, сможет ли он раскрыть своих звёзд по максимуму, чтобы они попытались не только вернуться в плей-офф, но и впервые с 2018-го выиграть там серию. На нынешнем сверхконкурентном Востоке сделать это будет очень тяжело.