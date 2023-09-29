Что там с трансферами? Полный разбор межсезонья НХЛ, Восток

Продолжаем обзор работы клубов НХЛ в это межсезонье. После вчерашнего рассказа про Западную конференцию пришла очередь Восточной, которая в этом году смотрится куда конкурентнее и интереснее Западной.

«Айлендерс»

Пришли: н. Готье, н. Кульман.

Ушли: н. Бэйли, н. Паризе.

Лу Ламорелло в «Айлендерс» крайне неохотно играет на рынке свободных агентов — такое ощущение, что провал с погоней за Панариным в 2019-м отбил у старого лиса такое желание. Почти половину состава нынешнего Ламорелло унаследовал ещё от Гарта Сноу, и даже Илья Сорокин, который стал ключевым хоккеистом «островитян», в своё время был задрафтован бывшим вратарём ещё в 2014-м. Костяк команды за пять лет после этого менялся мало: Ламорелло делал какие-то точечные трейды (Пажо, Хорват) и приглашал людей, в своё время поигравших в «Дэвилз» (Паризе, Энди Грин, Зейджак).

В прошлом году Ламорелло тянул с официальным объявлением контрактов до последнего: де-факто всё было известно, а де-юре объявлялось почти перед стартом тренировочных лагерей. Главный шаг в клубе был сделан на выход: клуб выкупил контракт Джоша Бэйли, который играл в клубе даже до начала эпохи Тавареса, но резко сдал в последнем сезоне. Место под потолком было в основном использовано ради больших продлений контрактов с русским вратарским дуэтом Варламов — Сорокин, а с рынка пришли два ролевика для нижних звеньев. Стабильность — это хорошо, но не на бурно меняющемся Востоке.

Оценка за работу: 3/5.

«Баффало»

Пришли: з. Э. Джонсон, з. Клифтон.

Ушли: н. Хиностроза, з. Любушкин.

В другой команде из штата Нью-Йорк тоже изменений по минимуму, но в этом случае такая политика логична. Команда, перспективы которой ещё два года назад казались максимально сомнительными, поразила всех яркой атакой, однако отсутствие глубины в обороне не позволило зацепиться за кубковую восьмёрку. Команде, которая мудро потратила два первых номера драфта на защитников, уже не надо искать каких-то ещё элитных оборонцев в компанию к Далину и Пауэру — нужны правильные ролевые игроки.

Эрик Джонсон Фото: Ross D. Franklin/AP Photo/ТАСС

В прошлом году болельщики «клинков» жёстко критиковали защитников нижних пар. Высоко котировавшийся Йокихарью не показал, что тянет уровень топ-4, а защитник Брайсон вообще словил «-24». Опытнейший Джонсон, скорее всего, будет партнёром и ментором для Пауэра, который сможет чаще подключаться к атакам, А вот продвинутая статистика Клифтона и в доминирующем «Бостоне» смущала, и в плей-офф он оставался в запасе — но для «Баффало», где конкуренция шла между игроками, более близкими к АХЛ, это будет отличным усилением.

Оценка за работу: 4+/5.

«Бостон»

Пришли: з. Регула, з. Митчелл, з. Шаттенкирк, н. Лучич, н. ван Римсдайк, н. Браун, н. Боквист, н. Гики.

Ушли: з. Орлов, з. Райлли, з. Клифтон, з. Строльман, н. Бержерон, н. Бертуцци, н. Холл, н. Фолиньо, н. Хэтэуэй, н. Носек, н. Крейчи.

«Колорадо» было тяжело терять половину состава прошлым летом, но зато у них был Кубок — и это скрашивало пару будущих трудных сезонов. История «Бостона» в этом плане выглядит грустно-нелепой — последний сезон двух легенд клуба развивался по восходящей, казалось, что после рекордной регулярки последует крещендо — и после 3-1 в первом раунде всё вдруг разваливается в щепки. Вместо хэппи-энда слёзы, вместо Кубка — удар с разворота под дых. И вот на обломках этого пострекордного похмелья менеджмент «Бостона» и работал.

В прошлом году казалось, что в этом сезоне «мишки» из претендентов уже выпадут, поэтому менеджеры спокойно зашили большие бонусы Бержерона и Крейчи де-факто в бюджет уже сезона-2023/2024. Эти деньги, а также новый контракт Давида Пастрняка, лишают клуб потолковой гибкости. Никакой возможности полноценно заменить ушедших легенд у клуба просто не было. Пики розданы, защита у «Бостона» всё ещё крепкая — сливать пока было бессмысленно.

Милан Лучич Фото: Jacob Kupferman/ZUMA/ТАСС

И селекция у «Бостона» вышла спорная. С одной стороны, клуб дёшево подобрал Боквиста и Гики, которые не получили квалификационных сделок от прошлых клубов. С другой стороны, фамилии Лучич и Шаттенкирк заставляют усмехнуться и вспоминать нетленное «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?». Одно дело, когда у тебя «последний танец» легенд и суперзвёзд, а другое — «последний танец» списанных пару лет ветеранов.

Оценка за работу: 3+/5.

«Вашингтон»

Пришли: гт. Карбери, з. Эдмундсон, н. Пасиоретти, н. Филлипс.

Ушли: гт. Лавиолетт,, з. Ирвин, н. Смит, н. Шири, н. Браун.

Про «Вашингтон» и его потенциальные звенья мы писали буквально на днях. Впрочем, за это время произошло одно важное событие — новичок Эдмундсон, который и так имел репутацию травматика, получил травму и выбыл примерно месяца на полтора. Это отличный шанс для Александра Алексеева, которого в эфире «Скользкого льда» уже успел обсмеять Евгений Кузнецов.

В плане селекции клуб не стал резать по-живому, хотя шли разговоры об обмене не только Кузнецова, но и Энтони Манты. В хоккейном плане смысла от них для клуба было бы маловато: стоимость обоих сейчас была на минимуме, и резон это делать был лишь один — наличие явного недовольства внутри раздевалки. О проблемах в коллективе американские инсайдеры нам не сообщают, хотя яркое интервью Кузнецова вроде бы выбесило фронт-офис «столичных».

В отличие от «Питтсбурга», «столичные» не взрывали рынок — но и философия у них была другая. «Пингвины» были готовы обменять всех, кроме своего суперзвёздного трио, да и от Малкина с Летангом в моменте думали отказаться — «Вашингтон» выдаёт контракты за лояльность и сохраняет костяк. Возможности сработать как-то иначе летом и не было.

Оценка за работу: 3/5.

«Детройт»

Пришли: в. Раймер, в. Лайон, з. Холл, з. Гостисбер, з. Питри, н. Костин, н. Комфер, н. Дебринкэт, н. Спронг, н. Фишер.

Ушли: в. Неделькович, з. Истерли, з. Хэгг, з. Линдстрём, н. Задина, н. Кубалик, н. Сутер, н. Эрне.

Опрос The Athletic об уровне доверия к менеджерам клуба показал удивительные результаты: фанаты других клубов наставили двоек и единиц Стиву Айзерману, а в среде болельщиков «Детройта» уровень доверия к легенде только вырос. Это вполне объяснимо: со стороны кажется, что менеджер, которому создали образ волшебника, будет генерировать суперзвёзд из воздуха, а когда в графе «переходы» появляются фамилии Комфер и Фишер, то это вроде бы сбивает весь лоск.

Всё это выглядело очень странно — как будто «Детройт» выписал 8х8 бомжу из заброшенного здания в центре города. У команды была куча места под потолком, при этом половина этих контрактов была заключена на год, сделка Комфера — сравнительно скромные 5х5, ни один из них не убивал платёжку и позволял создавать глубину. «Крылья» — самая невезучая команда лиги в плане удачи на драфт-лотереи: если бы в 2020-м клуб упал не на четвёртую, а на третью позицию, то получил бы в состав Штюцле вместо Рэймонда, и тогда перспективы команды выглядели бы совсем иначе.

Алекс Дебринкэт Фото: Lukasz Laskowski/Getty Images

При этом Айзерман всё-таки смог привезти в «Детройт» звезду, воспользовавшись тем, что и сам Дебринкэт хотел поиграть в команде с родной Мичиганщины. При этом искр и огня от этого «Детройта» ждать не стоит. Ориентир этой команды — скорее чемпионский «Сент-Луис»: команда без суперзвёзд в атаке, но с четырьмя уровневыми звеньями. И в этом году в составе команды уже нет людей, которым в НХЛ словно бы и нечего делать.

Оценка работы: 5-/5.

«Каролина»

Пришли: з. Орлов, з. Деанджело, н. Бантинг, н. Б. Лемье.

Ушли: з. Гостисбер, з. де Хаан, н. Пульюярви, н. Штястны, н. Степан, н. О. Каше.

Сложно критиковать клуб, который подписал одного из лучших на рынке защитников и шикарного злого форварда. Только вот у «Каролины» этого добра и так навалом — и мы каждый год видим, как атакующая машина Бриндамора каждую весну набирает бешеную скорость, рычит всеми механизмами и со всей дури разбивается об стену, продолжая по инерции дико вращать колёсами. Майский атакующий позор в серии с «Флоридой» как-то объяснялся отсутствием Свечникова и Пасиоретти — но летом команда не добавила ни одного снайпера в состав.

Каждый год мы надеялись, что «Каролина» уйдёт от своей прямолинейности, но Бриндамор этого не делает — в принципе, люди в его возрасте особо не меняются. Прошлая стратегия «ураганов», вполне возможно, была блистательно просчитана всеми методами продвинутой статистики: ещё бы, столько бросков по воротам! Только кто из новичков клуба будет превращать их в голы? А ведь летом 10 игроков «ураганов» становятся НСА — но менеджмент вовсе не ведёт себя так, как будто это потенциально последний шанс этого костяка что-то выиграть, а всё идёт по многолетнему плану. Может, они знают что-то, но нам не рассказывают?

Оценка за работу: 3-/5.

«Коламбус»

Пришли: гт. Венсан, з. Проворов, з. Сиверсон, н. Фантилли, н. Воронков.

Ушли: гт. Ларсен, в. Хатчинсон, з. Байройтер, н. Педерсон.

До сих пор сложно адекватно оценить то, что в «Коламбусе» учудили этим летом. Конечно, после многочисленных рассказов бывших игроков не было никаких сомнений в том, что Майк Бэбкок — неприятный человек и редиска, однако всё-таки казалось, что выигравший все титулы мира тренер в первую очередь профессионал. Но Бэбкок подставил себя просто тупейшим образом и вылетел с поста ещё до того, как провёл хотя бы один неофициальный матч. Это ставит под угрозу всю подготовку к сезону: её разрабатывал один человек, а приходится подхватывать другому, на место которого пришёл третий, которому надо ещё минимум месяц, чтобы понять, кто в этой организации вообще кто.

И ведь обидно ещё из-за того, что летом «Коламбус»-то сработал хорошо, продолжая достаточно адекватную работу на рынке последних лет. Клуб наконец-то привёз в Огайо суперзвезду, наконец-то смог надрафтовать достаточно хороших защитников, которые теперь ждут своего часа, а сейчас по умеренной цене укрепил оборону двумя классными универсалами. Даже с драфт-лотереей клубу повезло, и достался не главный приз, но приз номер два. Однако из-за увольнения Бэбкока минимум в краткосрочной перспективе всё это пока кажется смутным.

Оценка за работу: 3/5, где история с тренером стоила минимум балл.

«Монреаль»

Пришли: з. Линдстрём, н. Ньюхук, н. Пирсон.

Ушли: з. Эдмундсон, н. Гурьянов, н. Друен, н. Хоффман.

Нынешний состав «Монреаля» — удивительный салат из множества плохих контрактов, интересной молодёжи и талантов, которых в Квебеке хотят перезагрузить. Потенциально худший клуб Востока в этом году должен потратить $ 101 млн на зарплаты (не кэпхит!) — и это происходит из-за «тяжкого наследия царского режима».

Контракты резко сдавшего Брендана Галлахера ($ 6,5 млн ещё на четыре года) или Джоша Андерсона ($ 5,5 млн на тот же срок) клубу в перестройке не нужны, а скинуть без доплаты их будет непросто. При этом состав «Монреаля» ещё и банально перегружен — прямо сейчас сайт CapFreindly ставит в основу сразу 27 человек при разрешённых 23.

Конечно же, многих из игроков этого состава надо менять — но, как зубоскалят болельщики «Канадиенс» в интернете, «какой из наших дерьмовых форвардов интересует вас больше всего — дерьмовый центр, дерьмовый снайпер или дерьмовый чекер?». Сложно представить команду, которая прямо сейчас накинется на приведённых выше форвардов или на условного Кристиана Дворака.

В остальном тактика «Монреаля» не меняется — реабилитация чужих талантов. Вслед за Кирби Даком и Шоном Монаханом в Монреале будут ждать полного раскрытия потенциала Алекса Ньюхука, который в Денвере банально не потянул роль второго центра. Времени у «Канадиенс» вагон, торопиться некуда. Кроме того, клуб выступал посредником в ряде других обменов, но особо на этом не разжился.

Оценка за работу: 4-/5.

«Нью-Джерси»

Пришли: з. Миллер, н. Тоффоли, н. Носек.

Ушли: в. Блэквуд, з. Сиверсон, з. Грэйвз, н. Шарангович, н. Вуд, н. Боквист, н. Татар.

И снова не должен пугать список на выход, который вышел длиннее перечня новичков. «Дьяволам» сейчас надо вводить в состав своих многочисленных первораундников — и Люка Хьюза, и Шимона Немеца, и Александра Хольца. Тот же Хьюз в прошлом плей-офф уже играл в основном составе, но теперь на него рассчитывают как на полноценного участника 82-матчевого забега.

При этом клуб умудрился сохранить в составе и Йеспера Братта, и Тимо Майера, что после дорогостоящего обмена последнего казалось очень и очень сложным. После обмена Тайлера Тоффоли у «дьяволов» формируется максимально ровная и универсальная топ-6, где в теории можно спокойно гонять вингеров туда-сюда. И при всём этом у «Нью-Джерси» всё равно один из самых молодых составов в лиге.

Тайлер Тоффоли Фото: Pasi Suokko/Getty Images

Минус летней деятельности есть только один: вратарский дуэт после прошлого сезона вызывает большие опасения. Шли разговоры об обмене Хеллебайка, но не сложилось, не срослось, поэтому «дьяволы» остаются с дуэтом Ванечек — Шмид. Швейцарец классно показал себя в плей-офф, но «героев одной серии» среди вратарей мы видели немало — на дистанции всё надо доказывать заново.

Оценка за работу: 4/5.

«Рейнджерс»

Пришли: гт. Лавиолетт, в. Куик, з. Густафссон, з. Мэки, н. Уилер, н. Питлик, н. Бонино.

Ушли: гт. Галлан, в. Галак, з. Гаек, з. Миккола, н. Кейн, н. Тарасенко, н. Мотт, н. Карпентер.

Вы могли забыть, но буквально пять лет назад «Рейнджерс» декларировали перестройку в обращении к фанатам — и в среде болельщиков команды это до сих пор известно как Письмо с большой буквы. После этого клуб менял лидеров, упорно драфтовал под высокими пиками — и в итоге всё пришло к тому, что средний возраст атаки «Рейнджерс» почти пробивает 30 лет.

Поразительно, но клуб провалился чуть ли не со всеми высокими драфт-пиками, под которыми брал форвардов. Кто-то вообще не пробился в состав (Андерссон), кто-то успел схватить все травмы мира (Кравцов). Лафреньеру и Какко болельщики пока ещё готовы давать время, щенячьи радуются любым их успехам на короткой дистанции, но факт остаётся фактом: первый и второй номера драфта на двоих провели в лиге уже семь сезонов и за это время лишь однажды финн пробил отметку в скромные 40 очков.

После такого должны были массово полететь головы либо скаутов, либо людей из департамента развития игроков, но «Рейнджерс» пошли старым путём: заменили тренера и набрали ветеранов, которых всегда манит Большое Яблоко. В прошлом году главной проблемой «Рейнджерс» считалось то, что в этой команде некому дать жёсткости и ярости (даже с «Дэвилз», которые казались мягкотелыми). Исправляют ли новые трансферы эту проблему? Частично да — но лишь частично. На более масштабные изменения офис «синерубашечников» не пошёл — может, и надо было.

Оценка за работу: 3+/5.

«Оттава»

Пришли: в. Корписало, н. Кубалик, н. Тарасенко, н. Макьюэн.

Ушли: в. Тальбо, з. Холден, н. Гэмбрелл, н. Готье, н. Дебринкэт, н. Уотсон, н. Брассар.

В прошлом году «сенаторы» обменяли Филиппа Густафссона на Кэма Тальбо и наверняка сгрызли все ногти, когда смотрели, как швед во второй половине чемпионата начал тащить «Миннесоту» в одно лицо. Прошлогодняя «Оттава» вроде бы была ладно скроена, но проблемы, которые пробивались в межсезонье, вскрылись в регулярке: очень большой разрыв между топ-6 и нижними звеньями, отсутствие глубины в обороне.

Хотя Владимир Тарасенко не был частью обмена Дебринкэта, де-факто «сенаторы» потратили освободившиеся средства именно на русского снайпера. Благодаря этому уже можно говорить, что у «Оттавы» появляется что-то похожее на полноценную топ-9 — но при этом до сих пор непонятна судьба остающегося без контракта Шэйна Пинто, который проецируется на роль третьего центра. «Оттава» то ли постарается провести обмен, чтобы расчистить под Пинто место, то ли обменяет его самого.

Ситуацию в защите «Оттава» поправила ещё в прошлом сезоне, когда смогла выиграть аукцион за Чикрана. Быстрый прогресс получившего в межсезонье контракт на $ 64 млн Сандерсона тоже даёт оптимизм болельщикам из канадской столицы. Очень смущает только ставка на Корписало в воротах, который до прошлого сезона играл в «Коламбусе» очень уныло и в плей-офф не поразил.

Оценка за работу: 4/5.

«Питтсбург»

Пришли: гм. Дубас, в. Неделькович, з. Грэйвз, з. Э. Карлссон, н. Аччари, н. Ньето, н. Смит, н. Эллер, н. Хиностроза, н. Юнссон, н. Р. Питлик.

Ушли: гм. Хекстолл, з. Куликов, з. Дюмулин, з. Рутта, н. Арчибальд, н. Цукер, н. Бонино, н. Пилинг, н. Хайнен, н. Гранлунд.

Питтсбургские болельщики и журналисты были в бешенстве от нерешительности и стояния в полупозиции от прошлого менеджмента — что ж, они получили, что хотели. Кайл Дубас ворвался в новый клуб с ноги и с ходу перевернул половину состава. В «Питтсбурге», в отличие от «Вашингтона», сверхлояльность не нужна — здесь ценят шоу, и его должны дать многочисленные новички.

Эрик Карлссон Фото: George Walker IV/AP Photo/ТАСС

Аплодисментов Дубас заслуживает хотя бы за то, что умудрился одновременно и купить Карлссона, и продать Гранлунда. Несчастного финна прошлый менеджмент клуба купил наобум, и Микаэль казался человеком, для расставания с которым надо будет приложить огромные усилия. Однако «Питтсбург» отдал «Сан-Хосе» то, что особо и не нужно было, а пики первого раунда в клубе считать не принято давным-давно. Даже если вы считаете, что ЭК65 «пингвинам» был не очень нужен, за такую цену брать его было нужно. С Летангом, в отличие от Бёрнса в «Сан-Хосе», у шведа проблем быть в теории не должно — всё-таки Крису уже 36, он перенёс инсульты и понимает, что пора смены караула настала.

С другой стороны, шаги Дубаса взвинтили средний возраст состава — но ни с кем из проспектов клуба летом он не расстался. Уход в перестройку на три года позже никак не помешает будущему «пингвинов», пока у тебя в составе звёзды, делать это просто нелепо. Новый генменеджер сделал всё, чтобы дать своим звёздам ещё одну попытку, укрепив все линии (кроме разве что вратарской), и это вызывает уважение.

Оценка за работу: 5/5.

«Тампа-Бэй»

Пришли: в. Юханссон, з. де Хаан, н. Мотт, н. Гленденинг, н. Шири, н. Браун.

Ушли: в. Эллиотт, з. Коул, н. Перри, н. Колтон, н. Марун, н. Киллорн, н. Белльмар.

«Молнии» летом в полном составе распустили звено Марун — Белльмар — Перри, которое банально стало слишком возрастным. В качестве замены клуб рассматривает одного из лучших центров четвёртого звена в лиге Гленденинга, не раскрывшего свой потенциал габаритного первораундника Брауна. Чекер Арчибальд неожиданно взял перерыв в карьере, но его оперативно успели заменить неплохим игроком меньшинства Моттом. Казалось бы, всё идёт более-менее по плану — и вдруг прилетают новости о том, что Василевский пропустит два месяца.

Ещё летом казалось, что ставка «Тампы» на Юханссона в роли бэкапа (35 матчей в НХЛ к 28 годочкам) выглядит рискованно — швед не выглядел человеком, который может начать в старте матчей хотя бы 30. После травмы Василевского «Тампа» остаётся при весёлом интересе — за спиной шведа молодой Альнефельт (1 матч в НХЛ) и поигравший в Европе Томкинс (3 матча на ОИ-2022, 0 — в НХЛ). Клубу теперь почти наверняка придётся умыкнуть какого-нибудь вратаря с драфта отказов — при потолочной ситуации клуба какие-то внезапные обмены перед стартом сезона проводить сложно.

Если атака клуба могла выдержать годовое отсутствие Кучерова, то равных Андрею в клубе просто нет. Как говорится, в плей-офф за первые два месяца регулярки ты не попадёшь, но пропустить его за это время можешь — и теперь менеджерам клуба надо сработать филигранно, чтобы не завалить сезон уже к ноябрю.

Оценка за работу: пока 4-/5, но будем следить за развитием событий.

«Торонто»

Пришли: гм. Треливинг, з. Клингберг, н. Доми, н. Бертуцци, н. Гэмбрелл, н. Ривз.

Ушли: гм. Дубас, з. Густафссон, з. Холл, з. Шенн, н. О'Райлли, н. Аччари, н. Бантинг, н. Керфут, н. Астон-Риз.

Выразим уважение новому менеджменту «листьев» за то, что любые разговоры о каком-либо уходе Остона Мэттьюса в какую-нибудь Калифорнию были пресечены в зародыше. Краткосрочные контракты для звёзд — явление редкое в НХЛ, но усатое лицо «Торонто» согласилось взять $ 53 млн на 4 года. Это сразу же сняло очень большой геморрой — теперь вокруг клуба весь год не будет мыльной оперы, что явно должно дать больше психологической уверенности.

Остон Мэттьюс Фото: Nathan Denette/AP Photo/ТАСС

Впрочем, продление ОМ34 не означает, что все остальные звёзды «большой четвёрки» последуют его примеру. Поэтому летом управленцы «Торонто» выписывали в основном однолетние контракты, прекрасно понимая, что это в теории может стать последним годом чемпионского окна нынешнего костяка клуба. Бертуцци должен стать как раз тем сгустком энергии, что на фланге будет дополнять кого-то из звёзд клуба. Тайлер изначально казался одной из главных фигур рынка, но многих отпугивала его травматичность. В этом плане однолетний контракт — прекрасное решение.

В прнинципе, на бумаге всё у «Торонто» неплохо — звёзды на месте, к ним добавились трудяги, в обороне нормальное разделение на атакующих игроков и домоседов, Самсонова сохранили, пусть и не без проблем. Но когда это у «Торонто» последних лет после гладкости на бумаге не возникали овраги?

Оценка работы: 4+/5.

«Филадельфия»

Пришли: в. Питерсен, з. М. Стаал, з. Уокер, н. Пилинг, н. Хэтэуэй

Ушли: з. Проворов, з. Браун, з. Деанджело, н. Б. Лемье, н. Хейз, н. ван Римсдайк, н. Беллоуз, н. Ходжсон

«Филадельфия» — единственная команда лета, от работы которой осталось чувство незавершённости. Это и понятно: в Пенсильвании наконец решили не играться с чувствами болельщиков, не махать перед их носом морковкой, а спокойно и планомерно уходить в перестройку. При этом то, что мы видели летом, нельзя пока назвать её полноценным началом — это скорее вступление. Однако клуб уже не боится рисковать и летом задрафтовал Матвея Мичкова, которого проигнорировали некоторые другие команды.

Обмен Кевина Хейза сложно назвать удачным — человека чуть ли не бесплатно отдали. Здесь «Филадельфия» повторила свою ошибку с Гостисбером, которого на ровном месте зачморили до такой степени, что нормального защитника пришлось отдавать бесплатно и с довеском. Впрочем, новые менеджеры учатся — сейчас хотя бы доплачивать не пришлось, но Джону Торторелле в будущем следовало бы быть помягче к своим игрокам, их ведь ещё продавать. Обмен Проворова в этом плане вышел удачным — его Тортс критиковал умеренно.

Понятно, что это только начало — сложно очертить себе круг неприкасаемых в «Филадельфии». Явно на чемоданах сидит Картер Харт, нет смысла в нынешней ситуации держать в команде Шона Кутюрье, который в случае удачного возвращения на лёд в середине сезона может вернуть себе пиковую стоимость. И вот тогда Бриер уже себя покажет.

Оценка работы: 4-/5.

«Флорида»

Пришли: в. Столарц, з. Миккола, з. Экман-Ларссон, з. Райлли, з. Куликов, н. Стенлунд, н. Родригес, н. Лоренц.

Ушли: в. Лайон, з. М. Стаал, з. Гудас, н. Хёрнквист, н. Дюклер, н. Д. Смит, н. Э. Стаал, н. Уайт.

Во время финала Кубка Стэнли зрители убедились, что защита «Флориды» просто не вывозит на фоне глубочайшей обороны «Вегаса». Уже после вручения Кубка стало известно, что Аарон Экблад пропустит немало матчей на старте новой регулярки. Менеджеры «пантер» ответили на это ударной закупкой сразу четверых защитников. Главной интригой будет перезапуск карьеры Оливера Экман-Ларссона, а также возвращение в почти родную команду Дмитрия Куликова. Русский защитник в последние сезоны превратился в главного путешественника НХЛ, но атакующий КПД времён первых лет игры за «Флориду» не вернул.

Дмитрий Куликов Фото: Chris Szagola/ZUMA/ТАСС

В остальном «Флорида» понесла немного потерь — и в лиге с жёстким потолком после выхода в финал это зачастую уже успех. Фактический размен Дюклера на Родригеса немного смущает с учётом того, что Эван провалился в плей-оффных играх за «Колорадо» — с другой стороны, у «пантер» и партнёры по атаке сейчас получше. Время непростых решений для «Флориды» придёт летом, когда контракты закончатся сразу у 14 игроков — а пока менеджеры не сделали себе следующее межсезонье совсем уж трудным.

Оценка работы: 4+/5.