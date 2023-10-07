«Рад, что это продлилось недолго». Кросби впрягся за Летанга и подрался впервые за 4 года

Часто ли вам приходилось видеть, чтобы Сидни Кросби вступал в драку? Портал Hockey Fights, специализирующийся как раз на ведении статистики хоккейных драк, говорит, что до сегодняшнего дня на счету Малыша Сида было всего восемь драк за карьеру. Впервые канадец подрался ещё в декабре 2007 года, а его соперником стал защитник «Бостона» Эндрю Ференс. В дальнейшем оппонентами Кросби становились Бретт Маклин, Кит Баллард, Марек Жидлицки, Мэтт Нисканен, Клод Жиру (единственный, с кем он подрался в плей-офф), Брэндон Дубински и Пьер-Люк Дюбуа, которому не повезло попасть уже на матёрого форварда всего в 21 год.

Спустя четыре года после предыдущей драки — схватка с Дюбуа произошла 5 октября 2019 года — Кросби вновь решил сбросить краги. При этом ситуация, казалось, совсем этого не предполагала — да, форварды «Баффало» Пейтон Кребс и Тайсон Джост не очень-то уважительно встретили Криса Летанга, но даже их совместные усилия по опрокидыванию опытного защитника на лёд едва ли сильно потрясли самого ветерана, которому абсолютно не составило труда самостоятельно подняться со льда и уже по пути на скамейку смотреть, как Кросби преподаёт урок Кребсу.

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Сам Сид, кажется, в качестве спарринг-партнёра выбрал не того. Пейтон заметно моложе (ему всего 22), да и его вклад в падение Летанга выглядит не таким серьёзным — толчок, в итоге опрокинувший Криса, совершил всё-таки Джост. Тем не менее приглашение от Кросби получил именно Кребс, который не горел желанием отвечать 37-летнему нападающему взаимностью. Однако тот был слишком настойчив, и у него фактически не осталось другого выбора, кроме как вступить в бой.

Сама схватка продлилась едва ли дольше пяти секунд — Кросби не стал махать кулаками, а просто повалил оппонента на лёд, объяснив тому, что в следующий раз на Летанга так лететь не стоит. Кребс урок усвоил и пожелал взять пару дополнительных, но уже в более безобидной форме — молодой игрок и ветеран о чём-то активно переговаривались в штрафных боксах, при этом не скрывая широких улыбок.

«Очевидно, это свидетельство его лидерства. Он вступился за партнёра в такой ситуации. Рад, что это продлилось недолго», — кратко прокомментировал драку с участием своего капитана главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Действия Кросби придали огня «пингвинам», которые к моменту схватки проигрывали со счётом 1:2. Следующий гол также оказался на счету «клинков» — вдобавок к пятиминутному штрафу Сидни получил две минуты за удар клюшкой, и хозяева спустя немногим больше минуты увеличили преимущество до двух шайб. Однако затем «Пингвинз» совершили солидный рывок, забив пять следующих голов матча. Петтерссон, Эллер, О’Коннор, Малкин и Картер поочерёдно заставили капитулировать молодого голкипера «Сэйбрз» Девона Леви, при этом первые трои свои голы уложили всего в 2 минуты и 14 секунд.

Всё, на что хватило «Баффало» — гол Кейси Миттельштадта ближе к середине третьего периода. Но последнее слово в матче оказалось за «Питтсбургом», а конкретно — за Кросби и Летангом, которые соорудили для своей команды гол в большинстве, поставивший точку в одном из самых результативных матчей завершающейся предсезонки.

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Капитан «пингвинов» сказал своё слово и после матча: «Мы чувствуем себя хорошо перед началом сезона. Мы стали лучше как команда за эту предсезонку. У нас появилось много новых лиц, и для них всегда непросто с ходу адаптироваться ко всему. Так что, мне кажется, они проделали отличную работу, уделили много внимания деталям. Мы прошли большой путь с первого дня тренировочного лагеря. Это процесс, и мы постараемся продолжить становиться лучше».