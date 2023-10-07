Кубок Первого канала пройдёт в Петербурге! На нём сыграет сборная «Россия 25»

Лидерам надо дать отдохнуть

Отдельные матчи декабрьского международного турнира в Петербурге уже проходили — в 1992-м, 2018-м и 2019-м, причём четыре и пять лет назад это была уникальная игра на футбольном стадионе с 70 тысячами зрителей. Но принимать Кубок Первого канала целиком город на Неве будет впервые. И надо сказать, что решение провести соревнования именно в «Ледовом» видится идеальным – с учётом всех условий, которые в этом году сопутствуют организации традиционного предновогоднего хоккея.

Нашу страну на Кубке Первого канала будет представлять «Россия 25». Выбор в пользу сборной молодых звёзд аргументированно обосновал президент ФХР Владислав Третьяк: «Это решение – в первую очередь в интересах самих игроков. Календарь очень плотный, сезон перегружен матчами регулярного первенства. Лидеры команд и так получают очень много игрового времени, им приходится пропускать отдельные встречи, чтобы отдохнуть. Для восстановления дорог каждый час. Из клубов уже поступают просьбы не вызывать в расположение сборной всех звёздных кандидатов. Мы пошли навстречу этим пожеланиям. Ведь в этом сезоне нет задач оперативной подготовки к чемпионату мира. Поэтому и возникла возможность дать ряду игроков передышку. Тем более что опытные игроки сборной уже прошли через команду в прежние годы, участвовали в самых разных турнирах – и мы прекрасно осведомлены об их возможностях и сильных сторонах. Пусть набираются сил для удачной игры в плей-офф и для будущих международных соревнований».

Расписание матчей Кубка Первого канала



14 декабря, четверг:

14:00 – Беларусь – Китай;

18.30 – Россия – Казахстан.



16 декабря, суббота:

11:00 – Казахстан – Китай;

15:00 – Россия – Беларусь.



17 декабря, воскресенье:

11:00 – Беларусь – Казахстан;

15:00 – Россия – Китай.

То, что ФХР пошла навстречу просьбам клубов и не стала вызывать в расположение сборной всех звёзд первой величины – правильное решение. Всё-таки чемпионата мира сейчас нет. Значит, временно нет и тех задач, с которыми система национальных команд работала до 2022-го. Не требуется ни приучать хоккеистов к тактической модели тренерского штаба, ни экспериментировать со связками и тройками для больших международных матчей. В том, чтобы приглашать большие группы старожилов сборной, смысла нет. Ну что нового можно узнать о Шипачёве или Радулове, у которых на двоих за плечами уже 16 Кубков Первого канала! Или представьте такую ситуацию: к декабрю один из базовых клубов, тот же ЦСКА, столкнётся с турнирным спадом и игровым кризисом. В таком случае там захотят использовать паузу для внутренней работы, задействующей всю основу. И начнут выписывать игрокам-кандидатам больничные, обосновывать травмы – лишь бы полторы-две пятёрки лучших игроков остались в клубе. Вряд ли вся эта эпопея нужна в сезоне, который проходит без международных задач.

Кубок Первого канала пройдёт в Петербурге! Фото: fhr.ru

Праздник для молодых

В такой ситуации выбор в пользу команды молодых звёзд очевиден. Для тех, кто не выигрывал Олимпиад и не был на чемпионатах мира, любое приглашение в сборную – это праздник. Игроки, чья карьера на взлёте, открыты всему новому и стремятся проявить себя как можно лучше. И эти эмоции идеально совпадают с желанием ФХР дать будущим звёздам международную практику, познакомить их с особенностями хоккея на уровне сборных.

К тому же у молодёжи больше не только желания, но и сил. Из-за того, что календарь чемпионата КХЛ перегружен матчами, взрослые игроки с трудом успевают восстанавливаться, лидеры многих команд пропускают отдельные встречи только из-за того, что необходим отдых. А вот спортсмены в возрасте 25 лет или моложе чисто биологически «перезаряжаются» быстрее. Для того чтобы порадовать болельщиков активным, энергичным хоккеем, лучше кандидатов, чем молодёжь, не найти.

В майском турне сборной СКА делегировал в турне около 20 игроков. Судя по всему, именно петербургскому клубу снова выпала участь отдуваться за всех и поставить основу для молодой сборной. Впрочем, учитывая состав, они без проблем могут отправить схожее количество кандидатов для подготовки к декабрьскому Кубку Первого канала. Все они – безусловные любимцы хоккейного Питера, болеть за них привыкла вся Северная столица. И выбор для проведения турнира полностью этим оправдан.

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Конечно, вызовы в «Россию 25» получат молодые звёзды других команд. Достойные кандидаты есть в «Торпедо», в «Северстали», в «Сочи» и в ряде других клубов КХЛ. Но и им с точки зрения логистики удобен как раз Петербург. Ведь именно там за неделю до Кубка Первого канала пройдёт Матч звёзд. Куда также вызовут героев текущего сезона. По окончании останется только собрать вещи и перебраться в расположение сборной – без лишней суеты с аэропортами, перелётами и длинными поездками. Налицо забота о том, чтобы у хоккеистов накопилось поменьше усталости.

Наконец, Петербург давно не видел сборную, болельщики соскучились по международным матчам. Нет сомнений в том, что на Кубке Первого канала Ледовый будет собирать супераншлаги. И атмосфера на предновогодних играх будет праздничной вдвойне.