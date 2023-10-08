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Результаты матчей КХЛ 8 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 9 октября

Лидера лиги разгромили на родном льду, Разин зажёг на пресс-конференции. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 8 октября, обзоры
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Дальневосточные клубы по-разному сыграли домашние матчи, а «Автомобилист» вырвал победу у «Нефтехимика».

8 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось четыре матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Рылов (Лапин, Хохряков) – 16:13 (5x5)     2:0 Грачёв (Щемеров, Бочаров) – 45:01 (5x4)     3:0 Шевченко (Бочаров) – 48:43 (5x5)     3:1 Космачук (Джозефс, Ожгихин) – 50:34 (5x5)     3:2 Попугаев (Демидов) – 51:12 (5x5)     4:2 Коршков (Мищенко) – 59:15 (en)    

«Амур» к середине третьего периода вёл со счётом 3:0. Шайбы забросили Яков Рылов, Евгений Грачёв и Дмитрий Шевченко. Однако затем «Ладе» удалось забить два быстрых гола с разницей менее чем в минуту. Сначала отличился Скотт Космачук, а затем Никита Попугаев.

В концовке матча тольяттинцы пытались сравнять счёт, но удаление Космачука перечеркнуло их надежды и помогло Егору Коршкову забить дебютный гол за «Амур» в пустые ворота. Примечательно, что в последний раз Коршков отличался в матчах КХЛ 5 ноября 2022 года, когда забил за ярославский «Локомотив» в матче с «Торпедо» (4:0). В 14 матчах текущего сезона у нападающего теперь один гол и пять результативных передач.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Лукоянов (Кателевский) – 13:08 (5x5)     0:2 А. Радулов (Шипачёв, Юдин) – 16:06 (5x4)     1:2 Корбит (Гутик, Горшков) – 57:06 (6x4)    

«Ак Барс» открыл счёт на 14-й минуте матча. Отличился Артём Лукоянов, которому ассистировал Дмитрий Кателевский. Через несколько минут казанцы удвоили преимущество благодаря голу Александра Радулова с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина при игре в большинстве.

«Адмирал» забросил одну шайбу в концовке матча при игре 6х4, но отразивший в итоге 46 бросков голкипер казанцев Артур Ахтямов больше не пропустил. Отметим, что Радулов забил во втором матче подряд, и снова его гол оказался победным для казанской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Башкиров (Коледов, Алалыкин) – 07:41 (5x5)     0:2 Пименов (Коледов, Шаров) – 12:24 (5x4)     0:3 Ефремов (Шаров, Варлов) – 14:21 (5x5)     0:4 Башкиров (Пименов) – 16:52 (5x5)     0:5 Василевский (Шаров, Ефремов) – 32:39 (5x5)     0:6 Башкиров (Ефремов) – 44:22 (en)     1:6 Акользин (Карпов, Яковлев) – 56:01 (5x5)     2:6 Карпов (Канцеров) – 59:17 (5x5)    

На восьмой минуте первого периода Данил Башкиров с передач Павла Коледова и Данила Алалыкина открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Артём Пименов с передач Павла Коледова и Александра Шарова удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Владислав Ефремов с передач Александра Шарова и Сергея Варлова сделал счёт 3:0. На 17-й минуте периода Данил Башкиров с передачи Артёма Пименова довёл счёт до крупного.

На 13-й минуте второго периода Алексей Василевский с передач Александра Шарова и Артёма Пименова забросил пятую шайбу в ворота хозяев. В начале третьей двадцатиминутки Данил Башкиров с передачи Владислава Ефремова сделал счёт 6:0, забросив в пустые ворота. В конце третьего периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Егора Яковлева размочил счёт в игре. На последней минуте встречи Максим Карпов с передачи Романа Канцерова установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Лидер КХЛ потерпел разгромное поражение на домашнем льду, а на послематчевой пресс-конференции главный тренер уральской команды Андрей Разин отметился рядом интересных высказываний.

«Носы не вешаем, едем в тяжёлую поездку. Как сейчас стала знаменитой фраза – «самолётные ноги» у нас будут. Календарь тяжёлый, но интересный. Сделаем выводы и идём дальше.

Уже начинают ворчать о ротации? А кто начинает ворчать? Какие фамилии болельщиков? Расстреляем всех недовольных! (шутя). Ещё раз повторю – календарь тяжёлый, у нас, помимо того, что больше нас только «Куньлунь» сыграл, мы ездим в поездки на автобусе, потом на самолёте, и это очень тяжело. Мы не то что меняем сочетания из-за того, что мы вот такие, ищем. У нас есть связки, которые не меняются.

Что хотел узнать у арбитра после просмотра второго гола «Салавата»? 300 тысяч дайте, я всё скажу. Как нет 300 тысяч? В «Спорт-экспрессе» не платят? Другому журналисту вон, как писали, платят. Надо искать пути!» — сказал Разин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Белозёров – 11:30 (5x4)     1:1 Да Коста (Голышев, Широков) – 14:42 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 40:44 (5x3)     2:2 Белозёров (Сетдиков, Клок) – 55:19 (5x4)     2:3 Бывальцев (Широков) – 63:26 (4x3)    

На 12-й минуте первого периода Андрей Белозёров открыл счёт в матче. Спустя три минуты Стефан Да Коста с передач Анатолия Голышева и Сергея Широкова восстановил равенство в счёте. Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.

На 44-й секунде третьего периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Анатолия Голышева вывел «Автомобилист» вперёд. На 16-й минуте периода Андрей Белозёров с передач Никиты Сетдикова и Лукаша Клока сделал счёт 2:2. В овертайме победу гостям принёс Алексей Бывальцев. «Автомобилист» продлил победную серию до четырёх матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Расписание на 9 октября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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