Лидера лиги разгромили на родном льду, Разин зажёг на пресс-конференции. Итоги дня КХЛ

8 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось четыре матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

«Амур» к середине третьего периода вёл со счётом 3:0. Шайбы забросили Яков Рылов, Евгений Грачёв и Дмитрий Шевченко. Однако затем «Ладе» удалось забить два быстрых гола с разницей менее чем в минуту. Сначала отличился Скотт Космачук, а затем Никита Попугаев.

В концовке матча тольяттинцы пытались сравнять счёт, но удаление Космачука перечеркнуло их надежды и помогло Егору Коршкову забить дебютный гол за «Амур» в пустые ворота. Примечательно, что в последний раз Коршков отличался в матчах КХЛ 5 ноября 2022 года, когда забил за ярославский «Локомотив» в матче с «Торпедо» (4:0). В 14 матчах текущего сезона у нападающего теперь один гол и пять результативных передач.

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«Ак Барс» открыл счёт на 14-й минуте матча. Отличился Артём Лукоянов, которому ассистировал Дмитрий Кателевский. Через несколько минут казанцы удвоили преимущество благодаря голу Александра Радулова с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина при игре в большинстве.

«Адмирал» забросил одну шайбу в концовке матча при игре 6х4, но отразивший в итоге 46 бросков голкипер казанцев Артур Ахтямов больше не пропустил. Отметим, что Радулов забил во втором матче подряд, и снова его гол оказался победным для казанской команды.

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На восьмой минуте первого периода Данил Башкиров с передач Павла Коледова и Данила Алалыкина открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Артём Пименов с передач Павла Коледова и Александра Шарова удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Владислав Ефремов с передач Александра Шарова и Сергея Варлова сделал счёт 3:0. На 17-й минуте периода Данил Башкиров с передачи Артёма Пименова довёл счёт до крупного.

На 13-й минуте второго периода Алексей Василевский с передач Александра Шарова и Артёма Пименова забросил пятую шайбу в ворота хозяев. В начале третьей двадцатиминутки Данил Башкиров с передачи Владислава Ефремова сделал счёт 6:0, забросив в пустые ворота. В конце третьего периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Егора Яковлева размочил счёт в игре. На последней минуте встречи Максим Карпов с передачи Романа Канцерова установил окончательный счёт.

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Лидер КХЛ потерпел разгромное поражение на домашнем льду, а на послематчевой пресс-конференции главный тренер уральской команды Андрей Разин отметился рядом интересных высказываний.

«Носы не вешаем, едем в тяжёлую поездку. Как сейчас стала знаменитой фраза – «самолётные ноги» у нас будут. Календарь тяжёлый, но интересный. Сделаем выводы и идём дальше.

Уже начинают ворчать о ротации? А кто начинает ворчать? Какие фамилии болельщиков? Расстреляем всех недовольных! (шутя). Ещё раз повторю – календарь тяжёлый, у нас, помимо того, что больше нас только «Куньлунь» сыграл, мы ездим в поездки на автобусе, потом на самолёте, и это очень тяжело. Мы не то что меняем сочетания из-за того, что мы вот такие, ищем. У нас есть связки, которые не меняются.

Что хотел узнать у арбитра после просмотра второго гола «Салавата»? 300 тысяч дайте, я всё скажу. Как нет 300 тысяч? В «Спорт-экспрессе» не платят? Другому журналисту вон, как писали, платят. Надо искать пути!» — сказал Разин.

На 12-й минуте первого периода Андрей Белозёров открыл счёт в матче. Спустя три минуты Стефан Да Коста с передач Анатолия Голышева и Сергея Широкова восстановил равенство в счёте. Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.

На 44-й секунде третьего периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Анатолия Голышева вывел «Автомобилист» вперёд. На 16-й минуте периода Андрей Белозёров с передач Никиты Сетдикова и Лукаша Клока сделал счёт 2:2. В овертайме победу гостям принёс Алексей Бывальцев. «Автомобилист» продлил победную серию до четырёх матчей.

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Расписание на 9 октября:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2