Провокация от Задорова! Ударил лежачего Малкина, а потом отказался от драки

Лучше бы он этого не делал — Евгений стал одним из тех, кто не оставил «Калгари» шансов на победу.

В одном из матчей насыщенного игрового дня в НХЛ встретились «Питтсбург» и «Калгари». Обе команды подходили к игре в Пенсильвании в хорошем настроении — «огоньки» несколько дней назад начали сезон с победы над соотечественниками из «Виннипега», в то время как «пингвины» преподали урок «Вашингтону», отправив в ворота «столичных» четыре безответные шайбы в гостях. Главным героем той встречи стал российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин. На счету 37-летнего нападающего, стартовавшего без очков в игре с «Чикаго», по итогам матча с «Кэпиталз» оказалось сразу четыре результативных действия — уроженец Магнитогорска сперва забросил шайбу, оказавшуюся победной, а затем совершил три голевые передачи, не оставив команде Александра Овечкина никаких шансов отыграться.

После первых двух матчей «Питтсбурга» Малкин был лучшим бомбардиром команды. Видимо, это держал в уме другой россиянин — Никита Задоров. Защитник «Калгари» тоже успел в этом сезоне записать на свой счёт результативное действие, исполнив ассист на Маккензи Уигара в игре с «реактивщиками». Забегая вперёд, сегодня пополнить свой очковый баланс ему не удалось. Но в протоколе матча Никита всё равно оказался, и сделал он это в более свойственной ему манере.

В середине первого периода Малкин и Задоров одновременно оказались на площадке. «Питтсбург» активно прессинговал и не выпускал «огоньков» из своей зоны — одним из проявлений такой активности стал перехват Евгения прямо у синей линии. Перед нападающим «Пингвинз» было много свободного льда, а единственным игроком, который стоял между ним и воротами, был как раз таки Задоров. Малкин с присущей ему ловкостью на скорости переиграл соотечественника, однако затем был сбит с ног клюшкой защитника оппонентов.

Никита решил пойти дальше и утащить Евгения вместе с собой в штрафной бокс. Ради этого он пошёл на грязь, толкнув в спину уже успевшего полежать на льду ветерана «Питтсбурга». Малкину, естественно, это не понравилось — он быстро вскочил на ноги и пару раз в ответ толкнул дерзкого игрока обороны «огоньков», сопроводив действия ударом клюшкой по корпусу Задорова. Кажется, ещё чуть-чуть, и Евгений был бы готов скинуть краги — но Никита демонстративно начал смотреть на арбитров, которые быстро вмешались и разняли хоккеистов, оттащив начавшего заводиться нападающего от греха подальше.

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Российский игрок «Калгари» по пути на скамейку штрафников явно пытался выпросить штраф и для Малкина, но отправился отбывать наказание в полном одиночестве — судьи не повелись на слишком очевидную провокацию со стороны Задорова и не применили никаких санкций к форварду «пингвинов».

Свою агрессию Евгений затем направил в положительное для своей команды русло — к началу третьего периода «Пингвинз» уступали в счёте, но в решающей двадцатиминутке перевернули ход игры в свою пользу, забросив пять шайб в ворота «Калгари». Малкин принял непосредственное участие в двух из них — сперва он отдал голевой пас на Райлли Смита, выведшего «пингвинов» вперёд, а ближе к финальной сирене уже с передачи обладателя Кубка Стэнли в составе «Вегаса» забросил вторую шайбу в сезоне.

Задоров разбудил зверя — Евгений, выдавший лучший для себя старт сезона с 2018 года, был признан второй звездой встречи. Никита же вместе с «Флэймз» потерпел первое поражение в сезоне.