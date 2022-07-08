Генменеджер «Анахайма»: ищем лучших, нацелены на Кубок Стэнли, и Минтюков поможет нам

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик прокомментировал выбор российского защитника Павла Минтюкова под десятым номером на драфте НХЛ — 2022.
«Талант Минтюкова неоспорим. Мы ищем лучших хоккеистов. Хотим, чтобы наша франшиза двигалась в правильном направлении, к победе в Кубке Стэнли, и мы считаем, что этот игрок действительно поможет нам в этом», – сказал Вербик в эфире Sportsnet.
Напомним, драфт НХЛ в 2022 году проходит в Монреале на стадионе «Белл-центр» — домашней арене клуба «Монреаль Канадиенс». Первый раунд состоялся в ночь на 8 июля. Под первым номером был выбран 18-летний словацкий нападающий Юрай Слафковски. Минтюков в этом году задрафтован первым из российских хоккеистов. В прошлом сезоне он провёл в Юниорской лиге Онтарио за «Сагино Спирит» 67 матчей и набрал 62 очка (17 шайб и 45 передач).
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