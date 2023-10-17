«Горди Хоу одобрил бы!» От кулаков Костина с двухметрового канадца слетел шлем

«Детройт» на старте сезона НХЛ играет так, как будто на самом деле решительно настроен вернуться в плей-офф, куда не попадал с 2016 года. Команда много забивает и после осечки в первом матче с «Нью-Джерси» одержала две победы подряд.

Нет, конечно, по трём матчам рано делать далеко идущие выводы, но по крайней мере у болельщиков появилась надежда, что затянувшаяся перестройка подходит к концу.

Среди прочего здорово проявляют себя новички. Джеймс Раймер вступил в регулярку с «сухаря», отразив все 23 броска в матче с «Коламбусом». Особенно его вклад был важен вначале, потому что «Ред Уингз» не сразу вошёл в матч. Даже первый гол родился после сутолоки у ворот Раймера – на него налетели сразу двое игроков «Коламбуса», и «Детройт» смог развернуть атаку в другую сторону. Шейн Гостисбер, который несколько секунд назад помог сохранить ворота в неприкосновенности, подключился второй волной и открыл счёт в матче. Защитник, кажется, приходит в себя после нескольких неудачных сезонов. Он ещё ни разу не попадал в «минусы», а сегодня оформил свою первую шайбу за новую команду.

«Раймер держал нас в игре в первом периоде. Мы не очень хорошо провели период, позволяли сопернику опасно бросать из слота, но он делал важные сейвы. Нам повезло, что период закончился 1:0 в нашу пользу. Надо отдать должное ребятам, они засучили рукава и гораздо лучше провели остаток матча. Отличная победа на выезде. Забивают разные ребята, это здорово, хороший знак. Спецбригады действуют здорово», — отметил главный тренер Дерек Лалонд.

Ещё один новичок Алекс Дебринкэт забивает и раздаёт передачи и сейчас является лучшим бомбардиром команды. Вообще в атаке «Детройт», который в том году не забивал и три гола за матч (в среднем), сейчас выглядит более грозным и энергичным. Во втором периоде «Детройт» заиграл активнее, и это принесло ему три гола за четыре с половиной минуты, два из которых пришлось на большинство. Достаточно, чтобы спокойно довести матч до победы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но совсем спокойно не получилось. В третьем периоде «Коламбус» решил громко хлопнуть дверью. Двухметровый Эрик Гудбрансон не оценил чистый и мощный силовой Клима Костина на Коуле Силлинджере и кинулся выяснять отношения с россиянином.

Клим тоже не промах – по габаритам он практически не уступает сопернику, да и драться тоже никогда не чурался, так что в итоге зрители увидели добротный олдскульный бой. От кулаков Костина у канадца даже слетел шлем.

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Костин, судя по выражению его лица в штрафбоксе, боем остался доволен. Клим, хоть и получает крайне мало игрового времени в четвёртом звене, но выжимает из него всё до капли. Очков пока не набирал, зато добавляет команде жёсткости.

«Команда, проигрывающая в четыре гола, обычно злится, начинает грязновато играть. Мы не должны позволять играть грязно против нас. Надо было защищать себя. Каждая команда, которая хочет выиграть кубок, далеко заходить в плей-офф, должна обладать характером. В плей-офф никак нельзя быть мягкотелым», — отметил Клим после игры.

И болельщики в восторге. Вот лишь некоторые из их высказываний в соцсетях:

«Горди Хоу одобрил бы!», «Костин – мой новый герой», «Зверюга».

Лалонд тоже доволен игрой Костина: «У нас давно не было такого игрока, его хит и драка – это круто. Во-первых, что он так играет, мне нравится, когда он действует жёстко. Во-вторых, что он смог защитить себя. Это важно не только в сегодняшнем матче, но и в дальнейшем. Новички вообще молодцы, все вносят свою лепту. Пока мы сыграли только три матча, но это идёт ещё со сборов».

Может, начнёт наконец больше доверять россиянину и выпускать его больше чем на шесть-восемь минут за матч?