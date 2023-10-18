Идеальное большинство от лидеров «Миннесоты» и три очка россиянина за матч.

Капризов с друзьями разорвал легендарный клуб! На оборону «Монреаля» было жалко смотреть

Кирилл Капризов не слишком ярко начал новый сезон НХЛ. Две голевые передачи в двух играх – это не то, что мы привыкли видеть от рекордсмена и абсолютного лидера «Миннесоты». Но вот «дикари» приехали в Монреаль, где россиянин наконец выдал мультипоинтовый матч.

Для начала, правда, его команда сделала солидный задел без его участия. В течение 25 секунд 10-й минуты первого периода Дьюхейм и Дьюар при полном попустительстве обороны «Канадиенс» оперативно оформили 2:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Капризов впервые вышел на авансцену в начале второго периода, когда «Миннесота» получила двойное большинство. Кирилл вместе с другом и партнёром Цуккарелло поразыгрывали шайбу за воротами, а затем норвежец вывел на голевой бросок с пятачка Эрикссона Эка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине периода Пирсон отыграл для «Монреаля» один гол, но под занавес отрезка Капризов забил свой первый гол в сезоне, обрубив на корню мечты «Канадиенс» о камбэке. Снова большинство (в этот раз стандартное), снова блестящий пас Цуккарелло и шикарный бросок россиянина в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде российско-норвежская связка «выстрелила» ещё раз, вновь реализовав для «Миннесоты» лишнего. Дубль оформил Эк, но посмотрите, как умно и тонко сыграл в этом эпизоде Капризов – на оборону хозяев льда просто больно смотреть.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так Кирилл и его друзья-партнёры буквально разорвали «Монреаль» в хоккейной Мекке. Но стоит отметить и Марка-Андре Флёри, который провёл сильный матч, совершив 25 сейвов и заслужив признание первой звездой матча, несмотря на все усилия форвардов-лидеров. До конца игры «Канадиенс» пробили соотечественника лишь ещё один раз, и в итоге «Миннесота» одержала уверенную победу.