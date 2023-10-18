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«Монреаль» — «Миннесота» — 2:5, обзор матча, видео голов, Капризов забил первый гол в сезоне и набрал три очка за матч

Капризов с друзьями разорвал легендарный клуб! На оборону «Монреаля» было жалко смотреть
Лев Лукин
Капризов набрал три очка за матч
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Идеальное большинство от лидеров «Миннесоты» и три очка россиянина за матч.

Кирилл Капризов не слишком ярко начал новый сезон НХЛ. Две голевые передачи в двух играх – это не то, что мы привыкли видеть от рекордсмена и абсолютного лидера «Миннесоты». Но вот «дикари» приехали в Монреаль, где россиянин наконец выдал мультипоинтовый матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дьюхейм (Миддлтон) – 09:20 (sh)     0:2 Дьюар – 09:45 (sh)     0:3 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 22:17 (pp)     1:3 Пирсон – 29:47     1:4 Капризов (Цуккарелло, Эддисон) – 37:22 (pp)     1:5 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 45:20 (pp)     2:5 Ньюхук (Савар, Кофилд) – 57:35    

Для начала, правда, его команда сделала солидный задел без его участия. В течение 25 секунд 10-й минуты первого периода Дьюхейм и Дьюар при полном попустительстве обороны «Канадиенс» оперативно оформили 2:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Капризов впервые вышел на авансцену в начале второго периода, когда «Миннесота» получила двойное большинство. Кирилл вместе с другом и партнёром Цуккарелло поразыгрывали шайбу за воротами, а затем норвежец вывел на голевой бросок с пятачка Эрикссона Эка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине периода Пирсон отыграл для «Монреаля» один гол, но под занавес отрезка Капризов забил свой первый гол в сезоне, обрубив на корню мечты «Канадиенс» о камбэке. Снова большинство (в этот раз стандартное), снова блестящий пас Цуккарелло и шикарный бросок россиянина в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде российско-норвежская связка «выстрелила» ещё раз, вновь реализовав для «Миннесоты» лишнего. Дубль оформил Эк, но посмотрите, как умно и тонко сыграл в этом эпизоде Капризов – на оборону хозяев льда просто больно смотреть.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так Кирилл и его друзья-партнёры буквально разорвали «Монреаль» в хоккейной Мекке. Но стоит отметить и Марка-Андре Флёри, который провёл сильный матч, совершив 25 сейвов и заслужив признание первой звездой матча, несмотря на все усилия форвардов-лидеров. До конца игры «Канадиенс» пробили соотечественника лишь ещё один раз, и в итоге «Миннесота» одержала уверенную победу.

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