«Много лжи, душевное одиночество». НХЛ жёстко разнёс шведский ветеран

Антон Строльман начинал сезон в шикарном «Бостоне», но затем от заслуженного ветерана избавились. И он прошёлся по всей лиге.

Спустя 16 лет зарубежной карьеры шведского защитника Антона Строльмана впервые не будет в США, когда начнётся сезон. Теперь он дома, на родине, и будет доигрывать в статусе одного из самых заслуженных игроков местной лиги.

Позади у Строльмана суммарно более 1000 матчей в НХЛ. Минувший сезон защитник и вовсе провёл в исторически крутом «Бостоне». Но прощается с лигой он с привкусом горечи и большим разочарованием…

И ярким обличающим интервью.

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«Как я оцениваю годы, проведённые за границей? Всё зависит от того, как посмотреть на это… что можно сказать наверняка — это было долгое и весёлое путешествие», — сказал Строльман Expressen.

Когда речь заходит о шведе, многие могут вспомнить его годы в «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2014 году, будучи «рейнджером», и в 2015-м, уже играя за «молний», хоккеист выходил в финалы Кубка Стэнли — хоть и проигрывал их. Не в последнюю очередь в качестве компаньона Хенрика Лундквиста и партнёра по звену звёздного защитника Виктора Хедмана. Это описание подходит для известного выражения: «Антон Строльман не завоёвывает награду как лучший защитник лиги, но его коллега по паре точно получает».

Антон Строльман в «Тампе» Фото: Codie Mclachlan/ZUMA/ТАСС

Впрочем, самого Строльмана особо не беспокоит тот факт, что он не получил широкого признания, будучи на пике: «Популярность никогда не является чем-то, к чему нужно стремиться. Ты хочешь быть хорошим товарищем по команде, и, думаю, я был таковым. У меня остались только хорошие воспоминания о «Тампе». Владелец замечательный, Стив Айзерман, Брисбуа, Купер и банда… это одни из моих любимых лет, без сомнения.

Когда команда так успешна, ты счастлив быть частью этого. Было невероятно увидеть весь город, когда нам было так хорошо. Но есть высокие взлёты и глубокие падения».

Впрочем, уже в 16 лет Строльман добился одного из важнейших достижений в жизни. Повстречал свою будущую жену Йоханну.

«Хоккей и семья — не очень удачное сочетание в НХЛ»

Сейчас уже 16-летняя дочь Лив пойдёт в среднюю школу в Швеции. Её участь ждёт и братьев и сестёр — Ловве (14 лет), Беллу (12) и Лео (11).

«Мы выросли там как семья и вместе совершили приключение. Было много хороших и плохих моментов. Мы должны были испытать то, что мало кто может испытать, я принимаю это. Ты должен принимать плохое вместе с хорошим, находясь в НХЛ и живя хоккейной жизнью. Это весело и трудно — как у всех семей. Это не легко, правда, нет.

В плане хоккея невероятно крутые воспоминания. Но я вспоминаю людей, которых встречал и узнавал. Всех, кто поддерживал… так много нужно обдумать, прежде чем действительно осознать всё», — говорит Строльман.

В то же время в этот июльский день в голосе 36-летнего мужчины можно услышать нотки, доказывающие, что не всё было так гладко. Речь идёт о вещах, о которых «не всегда говорят».

«Хоккейная жизнь и семейная жизнь — не очень удачное сочетание в НХЛ. Играя в этой лиге, ты можешь обеспечивать свою семью. Большинство людей смотрят на зарплату и думают: «Она должна быть настолько хороша, насколько это возможно». Но так ничего не работает, я думаю. Это не так гламурно, как многие думают? Нет, в этом нет никакого гламура. Быть игроком НХЛ — тяжёлая работа, там нет никакого гламура. Это зависит от того, что ты ищешь и чем хочешь быть. Но у нас как у семьи такого никогда не было. Мы жили мирной семейной жизнью, как и многие другие.

Для меня как личности и игрока это невероятно круто, выше и не дотянешься. Это то, к чему вы стремитесь. Немногим посчастливилось играть там так долго, как мне», — продолжает защитник.

Неудивительно, что Строльману было тяжело. Он покинул родную Швецию в 21 год и играл в НХЛ, совмещая работу — игру от звонка до звонка, а также сопутствующие трудности — и семейную жизнь. И всё, через что приходится проходить хоккеисту НХЛ…

«Это головорезный бизнес»

Важные спортивные моменты, несколько финалов Кубка Стэнли не способны стереть всё, от чего семье пришлось отказаться.

«Иметь четверых детей и уделять достаточно времени семье… это непростая задача, это действительно сложно. Это было совершенно невероятно, как семья тянула самый тяжёлый груз. Совмещая это с игрой в НХЛ, ты становишься «врагом» в семье, хоть игра и позволяет тебе испытать крутые вещи. Это сложная динамика. Об этом можно говорить годами…

Что ж… в НХЛ случилось много всего…»

Швед на мгновение затихает.

«Это не работа мечты с точки зрения того, как к тебе относятся и всё такое. Это «головорезный бизнес». Хорошо задокументировано, как это происходит и что есть на самом деле. Работать в этом бизнесе непросто — по сравнению с нормальными условиями работы здесь, дома, в любой сфере. Это нечто иное. И это не совсем легко.

Антон Строльман в «Аризоне» Фото: Stacy Bengs/AP Photo/ТАСС

Что могу сказать… много лжи, много разговоров за спиной — говорят одно, а делают другое, тяжёлые условия. Есть и те, кто подвергается насилию, это совсем другое дело. Сейчас я говорю о самом «жаргоне» жизни в НХЛ. Тебя посылают туда-сюда, говорят одно, а делают совсем другое.

Неопределённая повседневная жизнь, сырая культура и душевное одиночество — вот ещё факторы, отличающиеся от того, что было дома, в Швеции. Ты можешь быстро потерять своё место и уверенность в завтрашнем дне. Кого-то «режут» здесь [в Швеции], а кого-то там [в НХЛ]. С этой лигой тяжело иметь дело, когда ты не знаешь, как это сделать. Мало кто скажет, когда ты перейдёшь к этой теме, что это работает не так, как где-либо ещё. Особенно в Европе. Тебе скажут, что всё будет «по высшему разряду», но людям всё равно, как они к тебе относятся».

«Люди готовы «ударить» друг друга в спину, чтобы выжить самим»

Можно ли что-то поменять?

«Может быть, со временем станет лучше… Но многие люди пытаются попасть туда. Это такая культура, что всё зависит от тех, кто её придерживается. В конечном счёте именно индивидуальные решения отражают то, как относиться к людям и заботиться об их делах».

Строльман продолжает размышления о совмещении хорошего с плохим и о необходимости сосредоточиться на том, что происходит непосредственно на льду.

«В то же время лига и владельцы несут ответственность. Это трудно изменить. Но всё вокруг движимо деньгами и тому подобным. Таковы правила игры и коллективные соглашения… Возможно, создаётся культура, из-за которой всё не всегда так хорошо, как могло бы быть. Вот как я могу подвести итог. Но, в конце концов, всё зависит от того, кем руководят отдельные люди и как они хотят управлять бизнесом.

Люди готовы «ударить» друг друга в спину, чтобы выжить самим. Это похоже на «перерезание горла». Это нельзя изменить. В один прекрасный день ты золотой самородок, а в другой — находишься на дне без подошв на ботинках. Это решает руководитель. Тогда у этого человека есть выбор: вести себя хорошо и уважительно или ему будет хуже», — рассказывает швед.

Антон Строльман во «Флориде» Фото: Richard Ulreich/ZUMA/ТАСС

Так как же с этим справляться?

«Ты учишься. Это доставляет мне немного удовольствия. Взлёты невероятные, а падения глубокие. Друг без друга они не были бы такими крутыми. Независимо от того, что ты делаешь и где находишься, ты постоянно узнаёшь новое о лиге, о себе и обо всех, кто тебя окружает», — продолжает Строльман.

Что-то подобное он испытает и в своём последнем сезоне в НХЛ.

В октябре 2022 года швед сменил уже третий клуб за три года, подписав копеечный контракт с «Бостоном».

«Тогда мне захотелось присоединиться к команде, у которой были шансы на победу в Кубке. Я хотел получить шанс побороться за место в команде. Я ясно дал понять, что не собираюсь играть на правах аренды», — делится защитник.

Но всё вышло иначе.

«Они избавились от меня, скинув в АХЛ»

Сначала Строльман провёл восемь матчей в НХЛ.

Потом почти два месяца вообще не играл.

Затем его отправили в фарм-клуб АХЛ. Защитник, выигравший чемпионат мира, не выступал там с сезона-2008/2009, когда был второй год его пребывания в Северной Америке. Строльманом «Бостон» залатал временные дыры в составе, а после попытался избавиться от игрока.

«Они сделали так, как, наверное, хотели с самого начала, это стало арендой на несколько месяцев. Потом от меня избавились, скинув в АХЛ. Я чувствовал себя преданным. Это не то, о чём мы договаривались. Это всего лишь один пример того, что может быть в НХЛ.

Антон Строльман в «Бостоне» Фото: Steven Senne/AP Photo/ТАСС

Лично для меня это был невесёлый год. Но мы также знаем, каково это, когда профессионалы НХЛ «жалуются». Понимаю, как это может звучать. Но это пример того, как всё может работать в НХЛ. Они говорят одно и обещают одно, а через пару месяцев это не имеет значения. Это было тяжело».

Строльман наблюдал за безумным, историческим сезоном своей команды со стороны.

Время пребывания в США подошло к концу, когда истёк срок действия контракта. Выбор вернуться домой, по сути, был уже сделан.

«Понятно, что эмоций очень много… отчасти из-за прошлого года в Бостоне, но всё остальное было потрясающим. Здесь есть над чем поразмыслить. Но думаю, что в итоге буду чрезвычайно благодарен за проведённые там годы», — говорит Строльман.

Что ж, это понятно. Всего защитник за 16 лет в НХЛ сыграл 938 матчей в регулярных чемпионатах, а также 113 встреч в плей-офф. Строльман занимает 23-е место в истории лиги по количеству матчей в регулярках среди шведских хоккеистов. Он четвёртый по этому показателю среди действующих игроков.

«У меня осталось много замечательных воспоминаний. В НХЛ много хороших людей, за эти годы я встретил много невероятных людей. И если я так говорю, значит, это не для галочки», — подводит итог Строльман.

НХЛ, как и любая другая лига, неидеальна. Всем известно, насколько она заточена на прибыль. И порой такая эффективность приносит немало боли и разочарования хоккеистам.

Впрочем, несмотря на все страдания, Строльман, кажется, всё равно рад, что попробовал свои силы в НХЛ. Может быть, однажды лига сможет исправить свой недостатки?