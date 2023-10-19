Уже лишились работы. 5 хоккеистов КХЛ, оставшихся без команды по ходу сезона

Регулярный чемпионат КХЛ в самом разгаре, однако команды не перестают усиливать свои составы, а также расторгать контракты с хоккеистами, которые им не подошли. Рассказываем про игроков, от чьих услуг уже отказались по ходу нынешнего сезона. Эти хоккеисты пока не нашли себе новое место работы.

А как обстоят дела среди тренеров?

з. Артём Аляев, 28 лет

7 игр, 0 баллов за результативность, «+1» показатель полезности

Неплохой защитник в самом расцвете сил, с которым решили расстаться в ХК «Сочи». Показатели полезности, конечно, не бог весть какие, но результативности от Артёма никто не ждал, а в плане полезности он даже в плюсе. Идеальный вариант для укрепления обороны среднего клуба КХЛ. Думаем, что без работы Аляев не останется и в ближайшее время найдёт себе новый клуб.

н. Никита Точицкий, 32 года

3, 0, «-1»

В последнее время Точицкий долго выступал за ХК «Сочи» и даже был капитаном команды, когда ей руководил Андрей Назаров. Нынешний чемпионат нападающий начал в «Витязе», но особо себя не проявил. Всему виной участившиеся травмы. В целом же Никита способен закрыть позицию центрального форварда и принести пользу. Главное, уметь правильно использовать этого хоккеиста. В случае если в КХЛ вариантов так и не найдётся, можно попробовать себя в ВХЛ или в Европе.

Никита Точицкий Фото: ХК «Витязь»

н. Никита Комаров, 35 лет

3, 0, «+1»

Белорусский нападающий – яркий пример ролевика, способного постоять за партнёров и в нужный момент придать команде эмоций. Особым мастерством Никита не обладает, но у него, повторимся, совершенно иные функции на льду. Не просто так игрока звали в СКА, откуда затем обменяли в ХК «Сочи». Правда, «леопарды» с нападающим тоже расстались, поэтому сейчас Комаров находится в активном поиске работы. В команде, где нужен силовой хоккеист и боец, Никите точно будут рады.

Никита Комаров Фото: HCSOCHI.RU

н. Павел Куликов, 31 год

9, 0, «-5»

«Павел Куликов — достаточно интересный мастер своего дела, который является ориентиром для молодых игроков. Он очень грамотно находит своё место в любом коллективе, в любой команде. Это тот человек, который может подсказать советом окружающим игрокам, как себя вести в жизни, что делать. Куликов — очень надёжный человек на льду, один из лучших центральных нападающих третьего звена, у которого прекрасный процент выигранных вбрасываний. Первое меньшинство – это то, что в первую очередь можно ассоциировать с этим хоккеистом в плане приносимой им пользы для любой команды. У Павла на высоком уровне человеческие и игровые качества», — именно так охарактеризовал своего клиента агент Алексей Дементьев.

Добавим, что Куликов проиграл конкуренцию в «Авангарде», поэтому с ним в Омске решили расстаться. Такое случается, поэтому это совершенно не значит, что на хоккеисте нужно ставить крест. Своё дело Куликов знает и при должном доверии обязательно себя проявит, как было в том же «Нефтехимике».

н. Даниил Тарасов, 32 года

5, 0, «-3»

К сожалению, Тарасов в последнее время пошёл по нисходящей, а ведь когда-то это был талантливый хоккеист, выступавший в своё время даже в НХЛ в системе «Сан-Хосе». Причин спада много, в том числе проблемы с дисциплиной. По ходу нынешнего регулярного чемпионата Даниила устроили в «Куньлунь», но и в такой не хватающей звёзд с неба команде он продержался недолго. Контракт с Тарасовым уже расторгнут, а будущее в КХЛ для этого нападающего выглядит туманно. Похоже, нужно ехать в Европу. Как, например, это сделал Николай Жердев.