Тарасов: в этом году мне важно дать результат. Хочу продолжать играть на хорошем уровне

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Даниил Тарасов высказался после матча с московским «Динамо» (2:3).

«И «один в ноль» убегали, и в третьем периоде хорошо давили, и были моменты, но где-то чуть-чуть не хватило нам удачи и везения, напора, поэтому и проиграли. Сейчас у нас тяжёлый график. Меньше тренируемся, больше восстанавливаемся. Тренерский штаб даёт отдохнуть тем ребятам, которые играют. Отрезок тяжёлый, но я думаю, что не только мы одни находимся в таких условиях.

Насколько сложно мне было вливаться в чемпионат уже в ходе сезона, не имея за плечами предсезонной подготовки вместе с командой? Да, вы всё верно и правильно подметили. Мне было тяжело без предсезонки. Сразу приехал в Нижний Новгород, провёл одну тренировку, только покатался и сразу начал играть. Поэтому в первых играх где-то не хватало кондиций. В матче с «Динамо» чувствовал себя уже неплохо, но где-то игровое время мне подрезали, и я сыграл немного – всего восемь минут. Буду продолжать работать, и посмотрим, как всё будет. Я пропустил последние несколько матчей, много работал, набирал объёмы, и повторюсь, что вчера чувствовал себя уже лучше. Да, не на 100%, но на 80% точно.

Очень важный сезон после неудачного периода в карьере? Да, согласен. После ухода из «Динамо» и в «Ак Барсе», и в «Автомобилисте» у меня не получилось. В этом году важно набрать уверенности и дать какой-то результат. Я ещё полон сил и хочу продолжать играть на хорошем уровне. Вроде и здоров, и силы есть, поэтому буду работать.

Насколько проще играть за иностранную команду, хорошо зная английский язык? Да, всё верно, знаю английский, разговариваю с ребятами, со всеми в нормальных отношениях. Все дружные и позитивные, работают и стараются побеждать», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.