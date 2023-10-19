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Результаты матчей КХЛ 19 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 20 октября

Историческая победа «Амура» и конец кошмара «Куньлуня». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Историческая победа «Амура»
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В уральском дерби сильнее был «Трактор», а Игорь Никитин никак не огорчил ЦСКА.

19 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось четыре игры. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Юров) – 32:04 (5x4)     1:1 Ткачёв (Карпухин, Шабанов) – 46:57 (5x5)     2:1 Кравцов (Попов) – 56:16 (5x5)    

Уральское дерби в Челябинске наконец-то прошло весело, хотя счёт может говорить обратное: две команды немало атаковали, хотя у «Трактора» при Алексее Заварухине эффективно это получается делать не всегда. Илья Набоков и Сергей Мыльников, два молодых вратаря, на двоих отразили 66 бросков из 69. Однако голкиперу «Магнитки» в концовке было сложно справиться с выходом Виталия Кравцова «в ноль», который и принёс «Трактору» такую важную победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Да Коста (Широков, Гуркин) – 15:26 (5x4)     1:1 Капустин (Грачёв) – 19:55 (4x5)     1:2 Барулин (Хохлачёв, Ли) – 25:45 (5x4)     1:3 Гиздатуллин (Слепец, Рылов) – 27:59 (5x5)    

Андрей Мартемьянов против «Автомобилиста» — это всегда интересно, а ведь в составе «Амура» есть ещё два коренных екатеринбуржца. Сперва казалось, что «Авто» достаточно легко выиграет — однако хозяев надломил гол «Амура» в меньшинстве, забитый за четыре секунды до первого перерыва. В середине игры «Авто» совсем сломал нелепый гол: Артур Гиздатуллин бросал со входа в зону, и шайба рикошетом от щитка и клюшки Аликина влетела в ворота. «Амур» не просто выиграл в Екатеринбурге в основное время — это случилось впервые в истории встреч команд в КХЛ или Суперлиге.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Нестеров) – 00:33 (5x5)     2:0 Нестеров (Окулов) – 54:48 (5x4)     3:0 Слепышев (Карнаухов, Абрамов) – 58:45 (en)    

Матчи ЦСКА и «Локомотива» — зрелище ещё то: если Игорь Никитин стабильно научился обыгрывать СКА, то бывшая команда тренеру «Локо» часто оказывается не по зубам. Вот и сегодня Слепышев мощным броском открыл счёт в самом дебюте, а потом все усилия «Локомотива» по взлому чужих ворот оказывались абсолютно бесполезными. После гола Никиты Нестерова за пять минут до сирены матч вообще можно было не доводить до конца.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2023, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Калдис (Меркли) – 11:40 (5x5)     1:1 Меркли (Пулккинен, Пу) – 20:18 (5x3)     2:1 Меркли (Волков, Пинчук) – 25:49 (5x5)     3:1 Сотишвили (Кузнецов) – 31:04 (5x5)     3:2 Макмиллан (Пулккинен, Меркли) – 43:36 (5x5)     3:3 Фу (Мойл, Лесли) – 50:04 (5x5)     3:4 Локхарт – 65:00    

В Минске «Куньлунь» наконец-то вышел с полноценным комплектом нападающих, без защитников в атаке. Ещё это был матч двух Меркли — и хотя Ник и Райан друг другу не родственники, оба отметились голами. Обратил на себя внимание и Теэму Пулккинен, который бросил по воротам пять раз, но вместо голов набрал 0+2. Более-менее боеспособный состав «Куньлуня» смог сдержать бросковую машину Квартальнова, доехал до серии буллитов, где одержал первую победу клуба с 27 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 20 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Барыс
Астана
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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