Историческая победа «Амура» и конец кошмара «Куньлуня». Итоги дня в КХЛ

В уральском дерби сильнее был «Трактор», а Игорь Никитин никак не огорчил ЦСКА.

19 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось четыре игры. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

Уральское дерби в Челябинске наконец-то прошло весело, хотя счёт может говорить обратное: две команды немало атаковали, хотя у «Трактора» при Алексее Заварухине эффективно это получается делать не всегда. Илья Набоков и Сергей Мыльников, два молодых вратаря, на двоих отразили 66 бросков из 69. Однако голкиперу «Магнитки» в концовке было сложно справиться с выходом Виталия Кравцова «в ноль», который и принёс «Трактору» такую важную победу.

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Андрей Мартемьянов против «Автомобилиста» — это всегда интересно, а ведь в составе «Амура» есть ещё два коренных екатеринбуржца. Сперва казалось, что «Авто» достаточно легко выиграет — однако хозяев надломил гол «Амура» в меньшинстве, забитый за четыре секунды до первого перерыва. В середине игры «Авто» совсем сломал нелепый гол: Артур Гиздатуллин бросал со входа в зону, и шайба рикошетом от щитка и клюшки Аликина влетела в ворота. «Амур» не просто выиграл в Екатеринбурге в основное время — это случилось впервые в истории встреч команд в КХЛ или Суперлиге.

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Матчи ЦСКА и «Локомотива» — зрелище ещё то: если Игорь Никитин стабильно научился обыгрывать СКА, то бывшая команда тренеру «Локо» часто оказывается не по зубам. Вот и сегодня Слепышев мощным броском открыл счёт в самом дебюте, а потом все усилия «Локомотива» по взлому чужих ворот оказывались абсолютно бесполезными. После гола Никиты Нестерова за пять минут до сирены матч вообще можно было не доводить до конца.

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В Минске «Куньлунь» наконец-то вышел с полноценным комплектом нападающих, без защитников в атаке. Ещё это был матч двух Меркли — и хотя Ник и Райан друг другу не родственники, оба отметились голами. Обратил на себя внимание и Теэму Пулккинен, который бросил по воротам пять раз, но вместо голов набрал 0+2. Более-менее боеспособный состав «Куньлуня» смог сдержать бросковую машину Квартальнова, доехал до серии буллитов, где одержал первую победу клуба с 27 сентября.

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