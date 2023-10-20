Россиянин боднул одного из самых высокооплачиваемых защитников лиги — но всё равно проиграл в противостоянии королю дешёвых ударов.

«Надеюсь, Капризов снова устроит ему взбучку». Звезда НХЛ опять спровоцировал Кирилла

Кажется, в НХЛ теперь можно смело говорить о появлении нового яркого противостояния. Причём не столько команд, сколько двух конкретных игроков — Кирилла Капризова и Дрю Даути.

Однако обо всём по порядку.

«Миннесота» прямо здесь и сейчас — одна из самых весёлых команд НХЛ. «Дикари» спокойно могут засушить соперника, а потом напропускать целую авоську. И так по кругу. Вот и матч с «Лос-Анджелесом» порадовал зрителей весёлым зрелищем.

«Кингз» вышли вперёд уже на третьей минуте встречи. Карл Грундстрём нанёс несложный бросок, который, однако, стал проблемой для Марка-Андре Флёри — 1:0.

Не прошло и четырёх минут — а «Миннесота» сравняла счёт. После удачнейшего отскока от борта Коннор Дьюар поразил ворота экс-голкипера «Уайлд» Кэма Тальбо.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Через полторы минуты «дикари» и вовсе вышли вперёд. Юнас Бродин нанёс бросок от синей линии — а Кирилл Капризов с пятачка подправил шайбу в ворота. Россиянин набрал 6 (2+4) очков в четырёх матчах и повторил личный рекорд по продолжительности серии с результативными баллами на старте сезона. Прошлый чемпионат Кирилл начал с такого же результата.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Тем не менее уже на 16-й минуте другой россиянин, Владислав Гавриков, сравнял счёт. Защитник «Лос-Анджелеса» удачно сыграл перед воротами «Миннесоты» и вовремя выцепил шайбу, с неудобной переправив её в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На последней минуте периода «Уайлд» окончательно развалились. С промежутком в 12 секунд Пьер-Люк Дюбуа дважды поразил ворота Флёри — 2:4 после 20 минут игры.

Второй период хоть и прошёл без голов, но запомнился самым ярким эпизодом всего матча. На 27-й минуте в ходе атаки «Миннесота» заработала большинство — Адриан Кемпе получил две минуты за подножку. Однако сразу после остановки игры защитник, лидер «Кингз» и один из самых высокооплачиваемых игроков своего амплуа Дрю Даути остался недовольным этим удалением — и его негодование вылилось в небольшую стычку с… Капризовым! Судя по всему, перед этим защитник ещё и пихнул россиянина — старое противостояние в новом матче!

Конфликт начался ещё два года назад — в 2021-м году. Когда Кирилл подписал свой крупный пятилетний контракт на $ 45 млн после дебютного сезона в НХЛ, Даути, получающий $ 11 млн, сказал: «Новичок года. Он же выиграл приз новичка года? Я хотел сказать, что ему переплатили после 45 матчей (на самом деле Капризов тогда провёл 55 встреч. — Прим. «Чемпионата») в НХЛ».

Ещё спустя год, в ноябре 2022-го, их противостояние получило новый виток. Даути в борьбе у борта опрокинул Капризова на лёд, несколько раз со всей силы ткнул его клюшкой в спину, но удаления не получил. После того как Кирилл поднялся, Дрю замахнулся клюшкой, но не ударил. А вот Капризова такое поведение взбесило. Нападающий, отмахнувшись, зарядил защитнику клюшкой прямо в лицо. Судьи выписали Капризову матч-штраф — первый в его карьере, а Даути издевательски помахал рукой.

В этот раз всё обошлось более мирно, но даже так Капризов едва не закосплеил Зинедина Зидана образца финала чемпионата мира — 2006. Россиянин сначала толкнул Даути сзади, а затем, когда они столкнулись лицом к лицу, слегка боднул опытного защитника. Судьи вовремя вмешались, поэтому сегодня обошлось без штрафов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Кирилл даже успел что-то сказать судье после эпизода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В соцсетях произошёл настоящий бум после этого инцидента.

«Капризов и Даути вновь поприветствовали друг друга...» — написал фанат с ником Spoked Z.

«Может, Кирилл уже подерётся с ним?» — пошутил (или нет) Tyler.

«Я думаю, это мило, что Кирилл Капризов всё ещё считает, что он имеет какое-то отдалённое отношение к жизни Дрю Даути», — с иронией написал Becky Hammon, Hall of Famer.

«Тогда почему Даути ударил его клюшкой сзади после свистка?» — парировал General Zuo.

«Даути, должно быть, самый переоценённый защитник, он чертовски ужасен и безостановочно наносит дешёвые удары», — негодовал другой фанат.

«Возможно, это непопулярное мнение, но я надеюсь, что Капризов снова устроит взбучку Даути», — написала HockeySheWrote.

«Даути любит наносить дешёвые удары в спину Капризову», — заключил Kellen Nordling.

«Капризов боднул головой Даути?! Ржу, у него будет хет-трик. На мой взгляд, они ненавидят друг друга», — пошутил mags.

«Соперничество Даути и Капризова — это история встреч «Уайлд» и «Кингз», — заключил Kevin Luckow.

Старания Капризова, однако, «Миннесоте» не помогли. В третьем периоде «Лос-Анджелес» забил ещё трижды — и даже гол Эрикссона Эка не изменил ситуацию. «Уайлд» потерпели второе поражение в сезоне, вновь пропустив семь голов, а Капризов, несмотря на гол, завершил матч с «-2». Получается, в этот раз Кирилл снова проиграл противостояние Даути?