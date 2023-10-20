Кадры с беспределом на льду в детском хоккее. ФХР пора полностью забрать его под себя

В профильных хоккейных телеграм-каналах вышел ролик с нарушениями правил и грубой игрой неких юных хоккеистов. Удары в голову, в колено – полный набор. Матерные крики тренера, истошные вопли родителей. В общем, кошмар и мрак.

Что случилось на самом деле – не очень понятно. Но при детальном погружении нам всё же удалось разобраться.

Оказалось, нарезка сделана не случайно. Это хоккейные встречи в Новокузнецке между командами 2011 года рождения: местными «Металлургом» и «Металлургом-Ильинкой». Руководит школой «Кузни» Даниил Бухаров. Его сын играет за «Ильинку». Тренер, кричащий на своих игроков – Александр Кицын, отец местной звезды, победителя МЧМ-2011 Максима Кицына.

Нарезка моментов с грубой игрой – дело рук людей Бухарова, мечтающих убрать из школы Кицына-старшего как неудобного специалиста, мешающего проводить свою политику. Но убрать его просто так не получается. Помимо сына, Александр Кицын воспитал множество хоккейных талантов, чемпионов мира, выступающих по обе стороны океана. Это Сергей Бобровский, Илья Сорокин, Никита Камалов, Владислав Подъяпольский и многие другие игроки.

Илья Сорокин Фото: photo.khl.ru

Методы взаимодействия с детьми у Кицына можно назвать спорными и устаревшими, но и заслуги тренера, работающего почти 30 лет – налицо. По нашей информации, существует такая же нарезка с грубой игрой и со стороны другой команды.

Совершенно ясно, что история некрасивая. Однако из неё следуют совершенно очевидные выводы.

В нашем хоккее произошло множество правильных реформ. Но что-то осталось со времён распада СССР – пресловутых 90-х. Ужасное поведение родителей на трибунах во время матча. Нецензурные оскорбительные выкрики, совместные попойки перед и во время игр, тренеры, которые прилюдно оскорбляют игроков. Президент ФХР Владислав Третьяк заявил недавно, что в 2006 году в нашей стране было всего 145 крытых катков с искусственным льдом, а сейчас их больше 800. Но очевидно, что далеко не на все турниры хватает квалифицированных судей. Не все из них элементарно знают правила. В результате возникают спорные ситуации, родители (тем более нетрезвые) заводятся и заводят вокруг других.

Мало кто знает, но региональные филиалы, проводящие первенства городов, областей и зональные соревнования, не подчиняются ФХР. Порой доходит до абсурда. У каждого возраста в разном регионе – свои правила хоккея. С этим многообразием пора заканчивать.

В детском хоккее, как и во взрослом, должны быть единые правила. Кодекс поведения родителей должен быть прописан во всех регламентах и также быть единым. Пришёл пьяным – не допущен на игру. Крикнул что-то с трибуны – судья останавливает встречу и делает замечание. Ещё раз – матч будет прерван. Тренер может ругать собственных игроков только за закрытыми дверями. Всё это проходили в разных странах. Например, в английском детском футболе эти правило давно приняты и прекрасно действуют. ФХР пора брать весь детский хоккей под свой контроль и устанавливать единые стандарты регламента соревнований.