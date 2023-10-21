Российский вратарь заставил звезду НХЛ колотить клюшкой по борту! Сорокин — просто гений

Сейвы от Ильи слабо поддаются описанию, но вдохновенная игра голкипера лишь помогла «Айлендерс» дожить до овертайма.

«Айлендерс» были одной из тех команд НХЛ, кто ещё не проигрывал в новом сезоне. «Островитяне» в очень скромном стиле обыграли дома «Баффало» и «Аризону», а теперь принимали на Лонг-Айленде весёлый «Нью-Джерси». И матч прошёл в стиле, который ближе «дьяволам».

Главные герои в составах обеих команд выделялись отчётливо. У «Айлендерс» уже к началу второго периода дубль оформил Брок Нельсон.

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Во второй половине встречи одноклубника догнал Бо Хорват. Канадец сначала сделал счёт 3:3, а за 71 секунду до финальной сирены перевёл матч в овертайм, обернув в свою пользу беспорядок на пятачке «Нью-Джерси».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У «дьяволов» же нашёлся козырь помощнее – Джек Хьюз. Первый номер драфта НХЛ — 2019 поучаствовал в четырёх из пяти голов своей команды. Сначала помог отличиться Тоффоли в большинстве, а затем — брату Люку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а в конце игры взял всё в свои руки. В очередной раз реализовал большинство «Нью-Джерси» в третьем периоде, а в овертайме исполнил сольный номер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Блистательный матч в исполнении лидера «дьяволов», который теперь возглавил бомбардирский зачёт регулярки НХЛ и принёс победу «Нью-Джерси». Что касается «Айлендерс», то наряду с Хорватом и Нельсоном полноправным героем матча в составе «островитян» стал голкипер Илья Сорокин. Россиянин совершил 33 сейва, два из которых получились просто гениальными. Вот, например, как в конце первого периода Илья переиграл Хьюза, заставив Джека даже с досады приударить клюшкой по борту.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А примерно через 20 игровых минут Сорокин снова сыграл фантастически после добивания Натана Бастиана. Сумасшедшее вратарское чутьё и блестящая растяжка!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Без подвигов российского вратаря «Айлендерс» точно не дотянули бы до овертайма, а так довольствовались одним очком. В решающий момент Хьюз всё-таки выиграл дуэль у Сорокина, но у «островитян» и «дьяволов» ещё три очных встречи в этой регулярке.