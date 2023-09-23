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«Динамо» обыграло «Адмирал» в ярком матче КХЛ, Леонид Тамбиев жёстко раскритиковал свою команду, видео

«Засуньте языки подальше!» Тренер «Адмирала» взорвался и публично уничтожил свою команду
Сергей Емельянов
«Динамо» обыграло «Адмирал» в ярком матче КХЛ
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Всё ли под контролем у главного открытия минувшего сезона КХЛ?

Очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ начался с яркого матча во Владивостоке, где «Адмирал» принимал московское «Динамо». Подопечные Алексея Кудашова приехали на «Фетисов-Арену» в роскошном расположении духа. В первом матче дальневосточной серии динамовцы в тяжелейшей встрече сломили сопротивление «Амура» (2:1 ОТ), продлив победную серию до шести матчей. К тому же победа в Хабаровске позволила бело-голубым заодно вернуться и на первое место в Западной конференции.

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На позитивной волне динамовцы с места в карьер бросились штурмовать ворота «Адмирала», выдав ураганный первый период. Только благодаря восхитительной игре голкипера хозяев Павла Хомченко долгое время счёт на табло не менялся. В стартовом отрезке 28-летний вратарь отразил 23 броска, в среднем совершая больше одного сейва за минуту. Но полевые хоккеисты старания своего голкипера не поддержали. В начале второго отрезка Джордан Уил сработал на добивании и вывел гостей вперёд, а затем первый гол в сезоне забил Павел Кудрявцев.

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Гол в большинстве в исполнении Алекандра Шевченко помог «морякам» сохранить интригу в матче, но первая половина третьего периода вновь целиком и полностью осталась за командой Кудашова. Иван Муранов забил после выигранного вбрасывания, а следом эффектный гол в большинстве забил оформивший дубль Уил. И только при счёте 1:4 «Адмирал» наконец собрался и пустился в отчаянную погоню.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев, Ожиганов) – 24:58 (5x5)     0:2 Кудрявцев (Петухов) – 29:49 (5x5)     1:2 Шевченко (Соловьёв, Варфоломеев) – 33:22 (5x4)     1:3 Муранов (Джиошвили) – 42:43 (5x5)     1:4 Уил (Ожиганов, Волков) – 48:14 (5x4)     2:4 Никитин (Фьоре, Метальников) – 52:27 (5x5)     3:4 Соловьёв (Горшков, Гутик) – 57:19 (6x4)     3:5 О'Делл (Ожиганов) – 57:54 (5x5)     4:5 Соловьёв (Гутик) – 59:41 (6x4)    

Арендованный «Адмиралом» как раз у московского клуба молодой защитник Егор Никитин забросил первую шайбу за карьеру в КХЛ, а следом в большинстве забил ещё один защитник – Алексей Соловьёв. Спустя 35 секунд Эрик О’Делл вновь упрочил преимущество гостей, и ещё одна шайба от Соловьёва уже не могла сказаться на исходе матча. Динамовцы довели встречу до седьмой победы подряд и отправились в аэропорт, чтобы завершить поездку по Востоку встречей в Новосибирске. А главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отправился на пресс-конференцию, чтобы высказать наболевшее.

В минувшем сезоне приморский клуб стал главным открытием сезона КХЛ. Под руководством проводившего дебютный сезон в лиге Тамбиева «моряки» прорвались во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина, где навязали сумасшедшее сопротивление будущему финалисту плей-офф «Ак Барсу» (2-4). В межсезонье владивостокский клуб понёс ощутимые потери в составе и адекватно заменить ушедших лидеров оказался не в состоянии. По крайней мере, на данный момент это выглядит так. Причём не только в глазах журналистов, но и в глазах самого Тамбиева.

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Поражение от «Динамо» стало для «Адмирала» шестым в восьми матчах. При этом стоит заметить, что «моряки» начали регулярный чемпионат с шестиматчевого гостевого турне. Дальневосточники идут вне зоны плей-офф, с шестью очками занимая только 11-е место в таблице Восточной конференции. А в следующем матче «Адмиралу» предстоит сыграть со СКА. Пока же Тамбиев сегодня устроил своей команде публичный разнос на пресс-конференции.

Для начала 52-летний специалист дал протокольный короткий комментарий по игре, сразу же обозначив «большую беду» в своей команде.

«Комментарий по игре будет короткий – у нас большая проблема с центральными нападающими. Эта игра ещё раз это показала. Тут большим специалистом быть не надо. А так, в принципе, молодцы, что боролись до конца. Но сегодня опять у нас не все игроки соответствовали уровню того хоккея, который был на арене. Ещё раз повторюсь, что большая беда с центральными. Берлёва нет, и эта ось у нас очень сильно проседает в команде. У меня всё».

А затем пошли вопросы со стороны журналистов, и в ходе ответов на них Тамбиев себя уже не сдерживал.

«Робкое начало матча? Тут дело в уровне. Да, «Динамо» очень мощно выглядело, и мы не справлялись, в этом я с вами соглашусь. Молодец Хомченко, что в первом периоде он удержал нас в игре. Но здесь всё вместе. Проиграны стыки, единоборства… Ну проиграна была практически вся борьба. На последние 12 минут мы перешли на игру в три звена. Мне пришлось посадить людей, которые выпадали из игры, и вот тогда пошла игра».

«Начали играть со счёта 0:2? Команда раскрепостилась, но для этого мне пришлось посадить трёх игроков. Игра состоит из ошибок, из проигранных микродуэлей, из проигранных вбрасываний и проигранных вещей. У нас половина нападающих сегодня просто-напросто проиграли всю борьбу. Здесь выпускаешь свежего игрока, который не играл в прошлом матче, и он «привозит» нам два гола. Проигранное вбрасывание и гол в меньшинстве, когда его как стоячего обкатывают. Честно скажу – проблем хватает. Постараемся их исправить. Мне понравились последние 10–12 минут, когда играли в три звена. Вот тогда команда зазвенела. Можно порадоваться за молодого защитника Никитина, который сегодня гол забил.

У нас от некоторых очень много болтовни. Много говорят, а мало делают. Я хотел бы, чтобы они свои языки засунули куда подальше и начали работать и пахать, как это делало «Динамо». Вот это мне хочется видеть. У меня в прошлом сезоне столько говорунов не было в команде. Некоторые игроки столько болтают, что диву даёшься. Честное слово. Извините за эмоции».

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Далее досталось от главного тренера «Адмирала» и его легионерам. Из контекста очевидно, что речь шла о двух нападающих – Тайлере Граоваце и Джованни Фьоре, которые сегодня в составе «Адмирала» явно не выделялись, хотя на двоих и сделали одну голевую передачу.

«Немного подустало звено Шэна, и некому взять на себя бремя лидерства. Это закономерно. Молодые игроки не могут, как локомотивы, всё тащить. Где у нас остальные? Где у нас эти два легионера? Я их не вижу. Пока я не вижу того, как должны играть легионеры. Объективно и честно вам могу это сказать».

В концовке же эмоционального спича Тамбиев поддержал голкипера Хомченко и проехался по полевым хоккеистам, которые подводят его команду раз за разом.

«Серебряков приболел. Должен был играть Никита. Но к Паше Хомченко нет вопросов. Он держал команду столько, сколько мог. Старался и сражался. Но у нас есть люди, которые просто подводят команду. Качают головой, ещё чем-то качают и просто подводят. Во всех проигранных матчах у нас находятся такие люди. Они просто проваливают игры. За счёт своей плохой подготовки, за счёт своего мастерства, за счёт хоккейного интеллекта. Хотелось бы, чтобы таких людей в «Адмирале» не было.

Если мы ставим таких людей в состав, то я ошибаюсь, но у нас не так много кадровых ресурсов. Я бы с удовольствием произвёл некоторые кадровые решения по игрокам, но на рынке никого нет, плюс финансовый вопрос, но тут вопросы не ко мне. Селекция и подписания игроков – это нормальный рабочий вопрос. Я хотел бы видеть других игроков в этой команде. Усилить команду, но надо работать с этими игроками. Как есть, так есть. То, что нам по карману, мы подпишем, но брать лишь бы брать — я этого тоже не хочу. Хочется вот от этих игроков, чтобы они приносили пользу «Адмиралу». Вот этого и хочется, а не чтобы они сидели и кивали головой, делая вид, как они переживают. Вы на поле это показывайте, когда приходит полный зал, а вы пропускаете три гола после проигранных вбрасываний. И о чём здесь можно разговаривать?».

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Интересно, что параллельно в Хабаровске в менее резкой форме по содержанию, но в схожей по смыслу негодовал и ещё один тренер дальневосточного клуба. Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов также устроил разнос своей команде после крупного поражения от СКА (0:4). Российский специалист «наехал» на подопечных, в частности заявив, что как раз команды в «Амуре» он сейчас и не видит.

Интересно, сработают ли в положительную сторону такие методы от Тамбиева и Мартемьянова или эмоциональное состояние их команд от столь резких речей станет ещё более неустойчивым? «Амур» свой следующий матч проведёт только 27 сентября, а вот «Адмиралу» играть уже послезавтра – с постепенно набирающим обороты СКА. И за игрой приморского клуба в этом матче смотреть теперь будет невероятно интересно. Воспрянут ли «моряки» от столько эмоциональной взбучки или продолжат тонуть?

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