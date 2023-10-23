Рейтинг тренеров КХЛ: Немировски ворвался в пятёрку лучших, у Тамбиева большие проблемы

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

1 (1) Алексей Жамнов «Спартак» 2 (2) Зинэтула Билялетдинов «Ак Барс» 3 (4) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 4 (17) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 5 (20) Дэвид Немировски «Сибирь» 6 (6) Андрей Разин «Металлург» 7 (3) Игорь Никитин «Локомотив» 8 (12) Алексей Кудашов «Динамо» М 9 (8) Игорь Ларионов «Торпедо» 10 (7) Михаил Кравец «Авангард» 11 (11) Алексей Заварухин «Трактор» 12 (14) Олег Браташ «Лада» 13 (9) Роман Ротенберг СКА 14 (10) Сергей Фёдоров ЦСКА 15 (15) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 16 (5) Николай Заварухин «Автомобилист» 17 (19) Андрей Мартемьянов «Амур» 18 (18) Галым Мамбеталиев «Барыс» 19 (16) Андрей Козырев «Северсталь» 20 (22) Дмитрий Рябыкин «Витязь» 21 (13) Дмитрий Кокорев ХК «Сочи» 22 (23) Виктор Игнатьев «Куньлунь» 23 (21) Леонид Тамбиев «Адмирал»