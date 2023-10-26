Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкину осталось 70 шагов до Гретцки! А «Вашингтон» победил в невероятном матче-триллере

Матч с «Торонто» (1:4) стал для «Вашингтона» разочаровывающим по счёту, но не самым плохим по содержанию. «Кэпиталз» значительно перебросали «листьев», и неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы не вратарь «Торонто» Джозеф Уолл, которому смог забить только Овечкин.

Уже на следующий день «Вашингтона» поджидал матч в Нью-Джерси, и в этот раз активность «Кэпиталз» на старте игры принесла плоды – они повели 3:0 уже в первом периоде!

На седьмой минуте Энтони Манта открыл счёт после шикарной работы Алексея Протаса в отборе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Затем вновь сработала связка Овечкин – Строум, причём российский снайпер опять выступил в роли диспетчера-наводчика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а завершил удачный отрезок для «Вашингтона» гол Сонни Милано. И кто бы мог подумать, что уже на второй перерыв «столичные» отправятся в крайне скверном настроении?

На камбэк «Нью-Джерси» потребовалось всего лишь пять с половиной минут: за это время Тайлер Тоффоли оформил дубль, а великолепный Джек Хьюз – ассистентский хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» двигался к очередному провалу, однако в третьем периоде «Кэпиталз» не раскисли, а ещё раз повернули ход игры на 180°. На 18-й секунде отрезка Строум оформил дубль, получив в этот раз шикарный пас от Кузнецова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Спустя ещё несколько минут провал в обороне «дьяволов» завершился голом Макмайкла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В этот раз «Вашингтон» сумел сохранить преимущество и довёл дело до первой в сезоне победы в основное время. Итоговый же счёт установил броском в пустые ворота Александр Овечкин, забросивший 824-ю шайбу в карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несмотря на тяжёлый старт регулярки, погоня Ови за рекордом Гретцки продолжается, теперь от канадца россиянина отделяет ровно 70 голов.