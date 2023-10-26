Шедевр защитника помог хлопнуть лидера КХЛ! «Сибирь» разозлили внезапные трудности?

На новосибирских дорогах сегодня полноценный филиал ада. Город застрял в непривычных по масштабности для себя пробках из-за мелкого, но интенсивного дождика и большого количества аварий, где эпицентром стал Октябрьский мост. Именно там находится новая «Сибирь-Арена», куда с трудом пришлось добираться и автору этой статьи, и болельщикам, и хоккеистам. К примеру, Антон Красоткин где-то бросил машину и бежал два километра до стадиона (а ведь после такого матча ему ещё придётся её искать). Опоздал на разминку и Тейлор Бек. Отвратительное настроение погоды передалось поначалу новосибирской команде. Иначе сложно объяснить такое большое количество грязи, что мы увидели в матче.

Команды уже встречались в этом месяце. Это был матч в начале октября, который новосибирцы проиграли с грустным счётом 5:2. Сегодня москвичи поставили в ворота Андрея Кареева, пропустившего игры на Дальнем Востоке. Патрик Рыбар, отыгравший эти матчи, получил небольшое повреждение, и тренерский штаб решил поберечь основного голкипера и заявил его только третьим вратарём. «Сибирь» осталась верна традициям и вновь выпустила в старте Красоткина. Интересно, что Немировски не смутила незапланированная пробежка вратаря перед игрой.

Первые секунды «Сибирь» провела хорошо. Но только первые секунды. Уже в начале второй минуты «Спартак» открыл счёт в матче. Сделал это Максим Цыплаков. И не такая это была шайба, чтобы считать её сложной: Красоткин пропустил прямым броском. Может быть, как раз и сказалась усталость.

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Первый период у «Сибири» не задался. «Спартак» серьёзно переигрывал новосибирцев, а по броскам в створ имел почти трёхкратное преимущество. По этому периоду не было ощущения, что «Сибирь» могла зацепиться за победу.

Ключевым моментом первого отрезка стало удаление капитана «Сибири» Николая Прохоркина. Удаление до конца игры, которое он получил на восьмой минуте встречи. Атака в область головы и шеи. Честно говоря, Прохоркин часто шёл в тело в сезоне, за что нередко получал в ответ силовой в ответ. Но сегодня, очевидно, перешёл допустимые границы. Не просто ненужное удаление, но ещё и очень грязное, оставившее «Сибирь» без капитана и ключевого игрока. Герман Рубцов из «Спартака» очень долго лежал на льду и встать смог только с помощью партнёров. На видео есть момент, где кровь в большом количестве стекает по его руке, так что впечатлительным посоветую его не смотреть. Работникам арены потребовалось около пяти минут, чтобы очистить лёд от крови: настолько её было много.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Уже на пресс-конференции Алексей Жамнов заявил, что пока диагноза нет и врачи назовут его попозже. Но самого Рубцова он видел в раздевалке.

К тому моменту всплыл вопрос: а кто вообще приехал здесь с Дальнего Востока? «Спартак» классно отыграл всю встречу, «Сибирь» же временами не успевала за скоростями московской команды. А ведь у новосибирцев была пауза в несколько дней после выезда. Можно сетовать на то, что они как раз из-за этого не в тонусе, но у «Спартака», думаю, ситуация была посложнее.

Первый период завершился со счётом 2:1 — у «Сибири» забил Яковлев, у «Спартака» — Савиков. Но могло быть иначе: в конце первого периода «Сибирь» схватила сразу два удаления. Если «подножку» от Морозова ещё можно принять, поскольку это было в своей зоне, то к «неспортивному поведению» Бека вопросов гораздо больше (с учётом того, что это не первое такое удаление Бека за неполных два месяца). Каким-то чудом обычно слабая в меньшинстве «Сибирь» выстояла пять на три, в том числе в начале второго периода.

Второй отрезок остался безголевым. И неинтересным в исполнении обеих команд. Много неточных передач, пробросов. Классная атака была в исполнении «Сибири» в конце периода. Но Максим Сушко не смог реализовать хороший момент. Через пару секунд его финт повторил Артём Михеев, но в той ситуации опасного момента не получилось в принципе.

Если спросить любого игрока, а особенно вратаря, готов ли он играть, то ответ однозначно будет положительным. Это отличительная черта профессиональных и командных игроков. Но давайте честно: Красоткин устал. И сейчас я не про забег до стадиона. Год назад он вместе с Костиным делил матчи почти поровну: 42 к 31. Но на сегодняшний день соотношение проведённых игр: 19 к 3. И одно дело тащить команду, чтобы в итоге победить. Но тащить нынешнюю «Сибирь» то ещё удовольствие. Можно выложиться на всю катушку, но партнёры проведут слабый матч, и всё. Чего стоит бросок Галимова в середине второго периода, где Красоткин успел в последний момент переместиться и закрыть угол. Временами смотреть на Антона очень обидно: он выдаёт шикарные матч за матчем, но счёт на табло зачастую грустный. Без Мартемьянова стало очень мало блокированных бросков, что тоже осложняет работу вратарю. По ходу игры со «Спартаком» ему несколько раз неудачно прилетало шайбой в шлем, и доктору приходилось выходить на лёд для оказания помощи. Немировски говорил, что всему виной микротравма Костина. Но всё же он был сегодня вторым голкипером.

Антон Красоткин Фото: пресс-служба ХК «Сибирь»

«Сибирь» перевернула игру в третьем периоде. В начале отрезка «Спартак» в лице Ивана Морозова удалился. С большинством у «Сибири» в этом сезоне не ладится: перед началом встречи новосибирцы были третьи с конца по реализации. Третьи – только потому что на выезде Немировски обновил схемы розыгрыша. Теперь на синей линии играет Тейлор Бек, а защитник переместился в слот. И именно защитник и забил — у Егора Аланова сегодня первая шайба в сезоне. «Сибирь» в принципе очень классно разыграла большинство.

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Но главным героем стал не Аланов. Через несколько минут «Сибирь» впервые в матче вышла вперёд. Этот гол Гордеева – загляденье. Прошёл почти через всю площадку. Ушёл от Рукавишникова. И бросил с неудобной так, что она застряла в воротах. А ещё в ассистентах Антон Красоткин.

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Через пару минут Гордеев попробовал повторить свой трюк, но там шайба попала в штангу. За пять минут до конца встречи Никита Шашков увеличил преимущество «Сибири». Именно эта шайба стала победной. Могло быть иначе, но за 14 секунд до конца отличился бывший защитник новосибирцев Михал Чайковски. Но оставшихся секунд было слишком мало, чтобы зайти в зону и устроить полноценную атаку, потому итоговый счёт – 4:3.

Потерялась сегодня первая тройка нападения «Спартака». Из них отличился только Иван Морозов, и то в конце встречи, и то только передачей. Красоткин же вытащил сложный матч, хотя заходил в него совсем уж тяжело. Символично: именно с «Сибири» началась девятиматчевая победная серия «Спартака». И ей же закончилась.