Почему отменили гол Овечкина? Похоже, всё решили какие-то миллиметры

Капитан «Вашингтона» сам ничего не понял и сильно удивился.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Миннесотой» ознаменовался победой «столичных» в серии буллитов (3:2). Голы у хозяев забили Том Уилсон и Дилан Строум, которому ассистировали российские нападающие Александр Овечкин (набрал очки в пятой встрече подряд) и Евгений Кузнецов.

Решающий буллит у «Кэпиталз» реализовал Джон Карлсон. Всего команды исполнили по семь бросков в послематчевой серии. Овечкин и Кузнецов не реализовали свои броски.

Овечкин сыграл 22 минуты 23 секунды. Он нанёс три броска и получил «0» по системе «плюс-минус». Кузнецов провёл на площадке 25 минут 22 секунды. Он нанёс пять бросков, заработал четыре минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «-1».

Сама встреча ознаменовалась если не скандалом, то определённым недоумением. Всё дело в том, что российский капитан «Кэпиталз» забросил шайбу в ворота голкипера «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри на 31-й минуте матча. Однако судьи, посмотрев эпизод на видеоповторе, не засчитали взятие ворот из-за положения вне игры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Конечно, моментально принять верное решение с первого раза и без видеоповтора было сложно. Даже сам Овечкин после вердикта судей отменить взятие ворот не мог понять и разобраться, что же произошло. Эпизод действительно очень спорный. Всё решали буквально какие-то миллиметры.

В итоге НХЛ дала официальное объяснение отмене гола: «Видеообзор показал, что игрок «Вашингтона» Алекс Овечкин опередил шайбу в зоне нападения и перед голом находился в положении «вне игры».

Согласно Правилу 38.9, в случае объявления гола на льду ситуационный центр НХЛ после просмотра всех доступных повторов и консультации с судьями на льду определяет, что один или несколько игроков атакующей команды опередили шайбу в зоне атаки до того, как был забит гол, и что в результате игра должна была быть остановлена из-за положения «вне игры».

Александр Овечкин Фото: Getty Images

В КХЛ много критикуют и спорят с судейскими решениями, но и в НХЛ, как мы видим, поводов выразить недовольство и вступить в дискуссию хватает. На первый взгляд, такое нужно было засчитывать, однако в судейском департаменте решили иначе.

Конечно, болельщиков отмена гола Александра расстроила: ведь в случае правильного взятия ворот Ови ещё на шаг приблизился бы к вечному снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, до которого российскому форварду по-прежнему остаётся забросить 70 шайб. Но сильно расстраиваться не нужно, а после произошедшего Ови, не сомневаемся, станет ещё мотивированнее.