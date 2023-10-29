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Результаты матчей КХЛ 29 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 30 октября

Гранды массово потерпели поражения, «Лада» первая на Востоке! Итоги сумасшедшего дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня КХЛ за 29 октября
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Магнитогорский «Металлург» терпит поражение за поражением, в затяжной кризис угодил и «Автомобилист».

29 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Ткачёв (Буше) – 03:16 (5x5)     2:0 Мартынов (Спунер) – 07:08 (5x5)     2:1 Меркли (Пинчук) – 07:55 (5x5)     2:2 Волков (Хэмилтон) – 20:53 (5x5)     3:2 Шулак (Ткачёв, Спунер) – 29:27 (5x5)     3:3 Стась (Волков) – 36:11 (4x5)     3:4 Кёрран (Энас, Волков) – 50:53 (5x4)    

На четвёртой минуте первого периода Владимир Ткачёв с передачи Рида Буше открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты Игорь Мартынов с передачи Райана Спунера удвоил преимущество хозяев. Через 47 секунд Ник Меркли с передачи Виталия Пинчука размочил счёт в игре.

В первом перерыве «Авангард» произвёл замену вратаря. Вместо потянувшего пах Ильи Проскурякова место в воротах занял Василий Демченко, который пропустил первый же бросок по воротам: Александр Волков с передачи Роба Хэмилтона сделал счёт равным. На 10-й минуте периода Либор Шулак с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера вновь вывел омичей вперёд. На 17-й минуте периода Андрей Стась с передачи Александра Волкова сделал счёт 3:3.

В середине третьего периода Коди Кёрран принёс минчанам победу, которая стала для белорусского коллектива третьей кряду. В свою очередь, «Авангард» продолжает чередовать победы с поражениями. Из последних пяти матчей омский клуб выиграл два, а три проиграл.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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27 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Карпов, Яковлев) – 03:32 (5x5)     1:1 Телегин (Шабанов, Ткачёв) – 08:38 (5x5)     2:1 Бурдасов (Кравцов, Антипин) – 21:05 (5x5)     3:1 Карпухин (Шаров, Котляревский) – 23:53 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Бурдасов, Кравцов) – 33:45 (5x5)     5:1 Блажиевский (Шаров) – 58:44 (en)    

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Ещё один гол нижегородцев на счету Егора Виноградова. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Шустов и Адам Гуска. Единственный гол за «Барыс» забил Батырлан Муратов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Шабанов (Юртайкин, Ткачёв) – 00:28 (5x5)     2:0 Тертышный (Боуи) – 02:20 (5x5)     3:0 Ткачёв (Шабанов, Телегин) – 16:01 (5x4)     3:1 Броссо (Ип, Локхарт) – 34:36 (5x5)     3:2 Броссо (Меркли, Ип) – 41:16 (4x3)     4:2 Ткачёв (Антипин, Шабанов) – 53:46 (5x5)     5:2 Робинсон (Калинин, Сошников) – 56:21 (5x5)    

На 28-й секунде первого периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. Спустя две минуты Никита Тертышный с передачи Мэдисона Боуи удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Максима Шабанова и Сергея Телегина сделал счёт 3:0.

На 15-й минуте второго периода Девин Броссо с передач Брэндона Ипа и Люка Локхарта размочил счёт в матче. В начале третьего периода Броссо с передач Райана Меркли и Брэндона Ипа сократил отставание в счёте до минимума. На 14-й минуте периода Ткачёв с передач Виктора Антипина и Максима Шабанова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 17-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Сергея Калинина и Никиты Сошникова сделал счёт 5:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ожгихин (Иванюженков, Стальнов) – 04:43 (5x5)     1:1 Джонсон (Пресс) – 27:56 (5x4)     1:2 Гребёнкин (Силантьев, Хабаров) – 33:22 (5x5)     2:2 Алтыбармакян (Бабенко, Демидов) – 37:12 (5x5)     3:2 Джозефс (Росандич, Космачук) – 37:37 (5x5)     3:3 Зернов (Михайлис, Орехов) – 53:24 (5x5)     4:3 Космачук – 59:05 (5x5)    

На пятой минуте первого периода Алексей Ожгихин с передач Артёма Иванюженкова и Доната Стальнова открыл счёт в игре. На восьмой минуте второго периода Люк Джонсон с передачи Робина Пресса восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никита Гребёнкин с передач Дмитрия Силантьева и Макара Хабарова вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты Андрей Алтыбармакян с передачи Егора Бабенко сделал счёт 2:2. На 18-й минуте периода Трой Джозефс с передач Мислава Росандича и Скотта Космачука вновь вывел тольяттинский клуб вперёд.

На 14-й минуте третьего периода Денис Зернов с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова забросил третью шайбу гостей в матче. На последней минуте третьего периода Скотт Космачук принёс победу хозяевам. Грубейшую ошибку в эпизоде с победным голом «Лады» допустил ведущий защитник «Магнитки» Григорий Дронов. Это поражение стало для недавнего лидера Восточной конференции пятым кряду.

После этой победы тольяттинский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Олега Браташа сыграли 26 матчей, в которых «Лада» одержала 14 побед с 12 поражениями, набрав 33 результативных балла. У магнитогорского «Металлурга» 32 очка после 26 встреч, у «Ак Барса» — 32 очка после 22 игр.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Дергачёв (Клок, Белозёров) – 05:20 (5x4)     2:0 Сетдиков (Шафигуллин) – 15:02 (5x5)     2:1 Юдин (Галиев, Войнов) – 48:50 (5x5)    

Обойти «Ладу» мог «Ак Барс», но казанский клуб, обескровленный потерями Вадима Шипачёва и Александра Радулова, уступил в Нижнекамске.

На шестой минуте первого периода Александр Дергачёв с передач Лукаша Клока и Андрея Белозёрова открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Никита Сетдиков с передачи Булата Шафигуллина удвоил преимущество хозяев.

На девятой минуте третьего периода Дмитрий Юдин с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова сократил отставание в счёте. На 14-й минуте периода Кирилл Семёнов не реализовал штрафной бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Пилипенко (Буренов, Аймурзин) – 05:11 (5x4)     1:1 Мэйсек (Широков, Трямкин) – 08:58 (5x5)     2:1 Лишка (Абросимов) – 09:09 (5x5)     3:1 Коростелёв (Скоренов) – 15:14 (5x5)     3:2 Блэкер (Хрипунов, Кузнецов) – 28:50 (5x5)     4:2 Скоренов (Коростелёв, Седов) – 59:48 (en)    

На шестой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Николая Буренова и Данила Аймурзина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Брукс Мэйсек с передач Сергея Широкова и Никиты Трямкина сделал счёт 1:1. Через 11 секунд Адам Лишка с передачи Руслана Абросимова вновь вывел хозяев вперёд. На 16-й минуте периода Никита Коростелёв с передачи Александра Скоренова сделал счёт 3:1.

На девятой минуте второго периода Джесси Блэкер с передач Степана Хрипунова и Владимира Кузнецова сократил отставание до минимума. В конце третьего периода Александр Скоренов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. «Северсталь» прервала четырёхматчевую серию поражений, тогда как «Автомобилист» уступил в пятый раз в последних шести матчах. Это был явно не день топ-клубов КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 30 октября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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