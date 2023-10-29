Гранды массово потерпели поражения, «Лада» первая на Востоке! Итоги сумасшедшего дня КХЛ

Магнитогорский «Металлург» терпит поражение за поражением, в затяжной кризис угодил и «Автомобилист».

29 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

На четвёртой минуте первого периода Владимир Ткачёв с передачи Рида Буше открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты Игорь Мартынов с передачи Райана Спунера удвоил преимущество хозяев. Через 47 секунд Ник Меркли с передачи Виталия Пинчука размочил счёт в игре.

В первом перерыве «Авангард» произвёл замену вратаря. Вместо потянувшего пах Ильи Проскурякова место в воротах занял Василий Демченко, который пропустил первый же бросок по воротам: Александр Волков с передачи Роба Хэмилтона сделал счёт равным. На 10-й минуте периода Либор Шулак с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера вновь вывел омичей вперёд. На 17-й минуте периода Андрей Стась с передачи Александра Волкова сделал счёт 3:3.

В середине третьего периода Коди Кёрран принёс минчанам победу, которая стала для белорусского коллектива третьей кряду. В свою очередь, «Авангард» продолжает чередовать победы с поражениями. Из последних пяти матчей омский клуб выиграл два, а три проиграл.

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Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Ещё один гол нижегородцев на счету Егора Виноградова. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Шустов и Адам Гуска. Единственный гол за «Барыс» забил Батырлан Муратов.

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На 28-й секунде первого периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. Спустя две минуты Никита Тертышный с передачи Мэдисона Боуи удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Максима Шабанова и Сергея Телегина сделал счёт 3:0.

На 15-й минуте второго периода Девин Броссо с передач Брэндона Ипа и Люка Локхарта размочил счёт в матче. В начале третьего периода Броссо с передач Райана Меркли и Брэндона Ипа сократил отставание в счёте до минимума. На 14-й минуте периода Ткачёв с передач Виктора Антипина и Максима Шабанова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 17-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Сергея Калинина и Никиты Сошникова сделал счёт 5:2.

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На пятой минуте первого периода Алексей Ожгихин с передач Артёма Иванюженкова и Доната Стальнова открыл счёт в игре. На восьмой минуте второго периода Люк Джонсон с передачи Робина Пресса восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никита Гребёнкин с передач Дмитрия Силантьева и Макара Хабарова вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты Андрей Алтыбармакян с передачи Егора Бабенко сделал счёт 2:2. На 18-й минуте периода Трой Джозефс с передач Мислава Росандича и Скотта Космачука вновь вывел тольяттинский клуб вперёд.

На 14-й минуте третьего периода Денис Зернов с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова забросил третью шайбу гостей в матче. На последней минуте третьего периода Скотт Космачук принёс победу хозяевам. Грубейшую ошибку в эпизоде с победным голом «Лады» допустил ведущий защитник «Магнитки» Григорий Дронов. Это поражение стало для недавнего лидера Восточной конференции пятым кряду.

После этой победы тольяттинский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Олега Браташа сыграли 26 матчей, в которых «Лада» одержала 14 побед с 12 поражениями, набрав 33 результативных балла. У магнитогорского «Металлурга» 32 очка после 26 встреч, у «Ак Барса» — 32 очка после 22 игр.

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Обойти «Ладу» мог «Ак Барс», но казанский клуб, обескровленный потерями Вадима Шипачёва и Александра Радулова, уступил в Нижнекамске.

На шестой минуте первого периода Александр Дергачёв с передач Лукаша Клока и Андрея Белозёрова открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Никита Сетдиков с передачи Булата Шафигуллина удвоил преимущество хозяев.

На девятой минуте третьего периода Дмитрий Юдин с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова сократил отставание в счёте. На 14-й минуте периода Кирилл Семёнов не реализовал штрафной бросок.

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На шестой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Николая Буренова и Данила Аймурзина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Брукс Мэйсек с передач Сергея Широкова и Никиты Трямкина сделал счёт 1:1. Через 11 секунд Адам Лишка с передачи Руслана Абросимова вновь вывел хозяев вперёд. На 16-й минуте периода Никита Коростелёв с передачи Александра Скоренова сделал счёт 3:1.

На девятой минуте второго периода Джесси Блэкер с передач Степана Хрипунова и Владимира Кузнецова сократил отставание до минимума. В конце третьего периода Александр Скоренов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. «Северсталь» прервала четырёхматчевую серию поражений, тогда как «Автомобилист» уступил в пятый раз в последних шести матчах. Это был явно не день топ-клубов КХЛ.

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Расписание на 30 октября:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 октября 2023, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2