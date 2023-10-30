«Русский медведь!» Первая драка Мирошниченко в Америке – против ветерана на 16 лет старше

Иван сиял улыбкой до ушей, уходя со льда, а в раздевалке «Херши» табличку с его фамилией сменили на «Драго».

19-летний Иван Мирошниченко вовсю осваивается в Северной Америке. Пока ещё не в «Вашингтоне» рядом с Александром Овечкиным, а в «Херши». Первое очко в АХЛ он набрал в своём втором матче, первый гол забил в третьем. Всего 5 (2+3) очков в восьми матчах – неплохо для новичка! Сегодня «Херши» на домашнем льду разгромил «Уилкс-Бэрри» со счётом 6:1, взяв убедительный реванш за поражение 25 октября (1:5).

«Мишки» уже в первом периоде создали себе комфортный задел в три шайбы, в середине второго младшие «пингвины» один гол отыграли, но вскоре «Херши» восстановил преимущество, а в третьем периоде забросил ещё две шайбы. Окончательный счёт, кстати, установил ещё один российский нападающий, Богдан Тринеев. Для него этот гол стал первым в АХЛ!

Мирошниченко, выходивший в третьем звене с Райаном Хофером и Пьерриком Дубе, в голевом пиршестве участия не принял – на его счету один бросок по воротам и ни одного очка, зато оформил свой первый бой в Америке, да и вообще на профессиональном уровне. До сегодняшнего дня Иван дрался только в МХЛ.

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За четыре с половиной минуты до конца матча Иван жёстко впечатал капитана «Уилкс-Бэрри» Тэйлора Федуна в борт. Оба игрока упали, но быстро встали и решили продолжить выяснение отношений на кулаках. Федун – на 16 лет старше россиянина, но по габаритам Иван практически не уступает – 88 кг против 91.

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Борьба быстро перешла в партер – канадец повалил россиянина на лёд, а там их уже разняли арбитры. Мирошниченко уходил со льда с улыбкой до ушей и под одобрительный гвалт своей «скамейки» и всей арены.

На этом матч для Ивана закончился, а уже в раздевалке главный тренер Тодд Нельсон вручил ему «бойцовские краги» за дебютный бой со словами: «Русский медведь, Миро!» Мирошниченко ответил мощным рыком.

Любопытно, что драку клуб отметил ещё и сменой таблички с фамилией Мирошниченко – после игры на ней красовалась фамилия «Драго» — конечно же, отсылка к Ивану Драго из фильма про Рокки Бальбоа.

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На пресс-конференции Нельсон выделил всё звено, в котором играл Мирошниченко: «Молодёжное звено с Миро провело сильный матч. Я не могу произнести его фамилию, для меня он Иван или Миро. Жёсткая игра, особенно в третьем периоде, задаст тон матчам с «Уилкс-Бэрри». Всегда, когда играешь с соперником по 12 раз за сезон, страсти будут накаляться с каждым матчем».