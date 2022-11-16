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Иван Мирошниченко поучаствовал в яркой массовой драке в матче с «Ирбисом»

Иван Мирошниченко поучаствовал в яркой массовой драке в матче с «Ирбисом»
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В конце встречи регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между «Ирбисом» и «Омскими Ястребами» (2:3) произошла яркая массовая драка «два на два». В одной из пар нападающий омичей Иван Мирошниченко схлестнулся с защитником казанцев Раяном Хузихановым.

В другой драке сошлись капитан «Ирбиса» Владислав Топорков и нападающий «Омских Ястребов» Артём Свищёв. В этой паре победу одержал представитель казанской команды, поваливший омича на лёд и дважды ударивший его сверху по голове. В одном из таких моментов Свищёв мог удариться головой об лёд.

В другой паре ближе к победе также оказался представитель казанской команды — Раян Хузиханов. Все четверо хоккеистов были наказаны удалениями до конца матча.

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