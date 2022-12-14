Вся команда «Вашингтона» высыпала на лёд, чтобы поздравить Овечкина с историческим голом

В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу гостей – 6:2.



На 47-й минуте встречи российский нападающий Александр Овечкин забросил очередную шайбу, оформив хет-трик в матче. Примечательно, что голевой пас ему отдал другой россиянин Евгений Кузнецов.



Овечкин отметился по ходу этой встречи тремя заброшенными шайбами и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ.



После этого гола вся команда высыпала на лёд, чтобы поздравить россиянина с великим достижением. Болельщики на трибунах ликовали.



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