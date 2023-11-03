Драки в хоккее — отдельный вид искусства. Но никакой грязи быть не должно

Вчерашний матч регулярного чемпионата между СКА и «Авангардом» вызвал большой резонанс. Ещё более резонансной получилась драка между Марком Вербой и Иваном Зинченко. Именно после неё главный тренер армейцев Роман Ротенберг выдал огненную пресс-конференцию, на которой заступился за своего игрока и эмоционально заявил об отсутствии правил в лиге. Романа Борисовича можно понять, ведь за свою команду он всегда стоит горой. Это важно для атмосферы внутри коллектива и понимания, что тренер готов заступиться за игроков.

«В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал. А в целом они оба сняли шлемы, сбросили перчатки, настоящая мужская драка по правилам, без грубости. Они между собой договорились, никто сзади не нападал, даже после боя поблагодарили друг друга. Они дрались не из-за злости, а для того, чтобы завести команды. В концовке Зинченко немного упал на колено, а Верба не сумел вовремя остановиться», – заявил известный в прошлом нападающий «Авангарда» и СКА Максим Сушинский.

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Максим подметил всё верно. Бой между Вербой и Зинченко действительно получился честным, так как оба хоккеиста явно договорились о драке, синхронно сбросив шлемы и перчатки. Более того, в конце последовала обоюдная благодарность. Единственное, что не понравилось, – смазанная концовка. Марк, будучи ролевиком и человеком, которому драться на льду не привыкать, явно перестарался. Бить сверху лежачего оппонента нельзя, а тут ещё неграмотно повели себя лайнсмены, запутавшие Ивану руки. Вообще же проблема судейства по-прежнему стоит в КХЛ остро, ошибок хватает.

Бой между Зинченко и Вербой Фото: ska.ru

«Конечно, драка между Зинченко и Вербой вызвала большой резонанс. Что здесь можно отметить? Марк дерётся, он был заточен на бой, случилось добивание. В таких ситуациях должны вмешиваться лайнсмены, которые стоят рядом. Пока мы видим только красивую стрижку моего давнего товарища Алексея Анисимова (главный арбитр КХЛ. – Прим. «Чемпионата») по телевизору. Посмотрите на наших арбитров: худые руки, а у кого-то даже пивные животы. Кого они могут разнять?» – заявил первый российский тафгай в НХЛ, а ныне известный тренер Андрей Назаров.

Назаров, прошедший огонь, воду и медные трубы, будучи как игроком, так и тренером, прекрасно знает, о чём говорит. Более того, Андрей Викторович давно выступает за узаконивание драк в хоккее, а в его командах всегда были бойцы и даже собственные тафгаи-воспитанники (вспомните Дамира Рыспаева).

Действительно, драки в хоккее – это отдельный вид искусства. Именно этим любимый нами вид спорта отличается от футбола, где после любого касания человек падает на газон и начинает судорожно хвататься за лицо. Хоккей – спорт настоящих мужчин, потасовки и драки – неотъемлемые составляющие игры. Главное, чего не должно быть – грязи, добиваний и слабого непрофессионального судейства. Арбитры – такие же участники матчей. Крепкая физическая форма, умение вовремя (и главное правильно) разнять драку – обязательный атрибут для судьи. Будем надеяться, что в ведомстве Алексея Анисимова это учтут и проведут всю необходимую работу над ошибками.