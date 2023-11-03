Назаров: команды, уставшие отгребать на льду, могут обращаться. Я открыт для предложений

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что открыт для предложений работы в тренерские штабы клубов КХЛ.

«В мою бытность судьи были физически сильные с накачанными руками. Если такой лайнсмен тебя схватит, то из его рук ты уже не вырвешься. Бить сверху, конечно, ни в коем случае нельзя, но здесь даже не столько проблема Вербы. Он выполнял свою работу, боялся пропустить и проиграть драку, человек на эмоциях. Именно судьи обязаны просекать такое, к ним у меня больше всего вопросов. Хочется пожелать здоровья и скорейшего восстановления Ивану Зинченко. В целом же я до сих пор открыт для серьёзных предложений. Команды, уставшие терять очки и отгребать на льду, могут смело обращаться», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.