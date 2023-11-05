ЦСКА второй раз в нынешнем сезоне потерпел поражение от неожиданного лидера Восточной конференции.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Лада» опять остановила чемпиона, «Северсталь» ворвалась в топ-6 Запада! Итоги дня КХЛ

5 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось два матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

После первого периода счёт был 2:0 в пользу тольяттинцев. Отличились Трой Джозефс и Иван Романов. Во втором периоде гости увеличили своё преимущество до четырёх шайб — дублем за две минуты отметился нападающий «Лады» Сергей Шумаков.

Армейцам удалось отыграть одну шайбу в концовке второго отрезка, когда гол забил Владислав Каменев. В третьем периоде армейцам удалось отыграть ещё две шайбы, но на большее ЦСКА не хватило. Отметим, что все четыре шайбы пропустил вратарь ЦСКА Александр Шарыченков, сумевший справиться лишь с 18 бросками из 22. В свою очередь, голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский отразил 38 бросков из 41.

Примечательно, что обладатель двух последних Кубков Гагарина второй раз в нынешнем сезоне проиграл «Ладе». Ранее тольяттинцы переиграли действующего чемпиона КХЛ на своей родной площадке – 3:1. Благодаря успеху в столице России команда Олега Браташа вновь возглавила Восточную конференцию КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме Сергей Фёдоров после поражения ЦСКА от «Лады» рассказал, что его беспокоит больше всего

На четвёртой минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Кристиана Яроша и Адама Лишки открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Никита Седов с передач Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина удвоил преимущество череповецкого клуба.

На 15-й минуте второго периода Брэндон Макмиллан с передач Теэму Пулккинена и Райана Спроула размочил счёт в игре. В конце третьего периода Кирилл Пилипенко установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота. Череповецкий клуб продлил победную серию до четырёх матчей, благодаря чему переместился в Западной конференции с девятой строчки на шестую.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 6 ноября:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2023, понедельник. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2023, понедельник. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2023, понедельник. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2023, понедельник. 16:00 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Витязь Московская область Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2