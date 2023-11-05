«Лада» опять остановила чемпиона, «Северсталь» ворвалась в топ-6 Запада! Итоги дня КХЛ

5 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось два матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.
После первого периода счёт был 2:0 в пользу тольяттинцев. Отличились Трой Джозефс и Иван Романов. Во втором периоде гости увеличили своё преимущество до четырёх шайб — дублем за две минуты отметился нападающий «Лады» Сергей Шумаков.
Армейцам удалось отыграть одну шайбу в концовке второго отрезка, когда гол забил Владислав Каменев. В третьем периоде армейцам удалось отыграть ещё две шайбы, но на большее ЦСКА не хватило. Отметим, что все четыре шайбы пропустил вратарь ЦСКА Александр Шарыченков, сумевший справиться лишь с 18 бросками из 22. В свою очередь, голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский отразил 38 бросков из 41.
Примечательно, что обладатель двух последних Кубков Гагарина второй раз в нынешнем сезоне проиграл «Ладе». Ранее тольяттинцы переиграли действующего чемпиона КХЛ на своей родной площадке – 3:1. Благодаря успеху в столице России команда Олега Браташа вновь возглавила Восточную конференцию КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На четвёртой минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Кристиана Яроша и Адама Лишки открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Никита Седов с передач Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина удвоил преимущество череповецкого клуба.
На 15-й минуте второго периода Брэндон Макмиллан с передач Теэму Пулккинена и Райана Спроула размочил счёт в игре. В конце третьего периода Кирилл Пилипенко установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота. Череповецкий клуб продлил победную серию до четырёх матчей, благодаря чему переместился в Западной конференции с девятой строчки на шестую.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Расписание на 6 ноября:
- 5 ноября 2023
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20:35
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20:18
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20:04
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19:41
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19:30
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19:14
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19:08
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18:12
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17:02
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16:44
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16:38
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15:35
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15:16
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15:04
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13:31
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12:35
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10:30
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