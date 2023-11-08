Невероятный Панарин повторил достижение Ягра! Два шага отделяют его от великого рекорда

Клим Костин забил первый гол за «Детройт», но отыграться с 0:5 его команда не смогла.

Предыдущий матч «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ обернулся для американской команды лёгким конфузом. Поведя 3:0 к седьмой минуте в матче с «Миннесотой Уайлд», подопечные Питера Лавиолетта потеряли концентрацию и упустили победу. «Дикари» совершили эффектный камбэк и прервали шестиматчевую победную серию «Рейнджерс», добыв победу в серии буллитов — 5:4 Б. При этом «синерубашечники» продлили серию с набранными очками до семи матчей.

Сегодняшний матч с «Детройт Ред Уингз» также начался с быстрого гола в исполнении «Парней с Бродвея». Уже на второй минуте первого периода Винсент Трочек отличным броском прошил финского голкипера гостей Вилле Хуссо, открыв счёт. Следующего гола пришлось ждать до середины второго периода, когда «Рейнджерс» выдали ураганную семиминутку, в течение которой отправили четыре шайбы кряду в ворота соперника, фактически решив исход встречи.

В этой встрече команду Дерека Лалонда категорически подвели действия спецбригад. В начале матча «Детройт» не реализовал три подряд большинства, тогда как «Рейнджерс» смогли воспользоваться первой же возможностью. Эрик Густафссон произвёл наброс от синей линии, а Крис Крайдер в фирменной манере совершил подправление с пятака. Автором ещё одной результативной передачи стал российский нападающий Артемий Панарин, продливший серию с набранными очками со старта сезона до 12 матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Панарин продолжает набирать очки в каждом матче нового сезона НХЛ. Сегодня Артемий вышел на чистое второе место в истории «Рейнджерс» по результативной серии с начала сезона НХЛ, превзойдя достижение Даррена Тюркотта в сезоне-1990/1991 (11 матчей). Лидером является Род Жильбер, у которого было 14 матчей с очками со старта сезона-1972/1973. До повторения легендарного рекорда «Рейнджерс» 32-летнему россиянину осталось сделать два шага.

Спустя 16 секунд после гола Крайдера «Детройт» схватил ещё одно удаление, и наказание не заставило себя ждать. Трочек оформил дубль, воспользовавшись передачами от того же Крайдера и Мики Зибанеджада. А ещё через три минуты уже при игре в равных составах отличился Панарин, про существование которого напрочь позабыла оборона гостей. Российский форвард в одиночестве расположился на пятаке «Детройта», получил передачу от Алексиса Лафреньера и с близкого расстояния прошил Хуссо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На счету Панарина в нынешнем сезоне стало 20 (7+13) очков. Он стал первым игроком в истории «Рейнджерс» за последние 17 лет и восьмым в истории клуба, кому хватило 12 матчей со старта сезона, чтобы достичь отметки в 20 очков. Последний раз данное достижение покорялось Яромиру Ягру в сезоне-2006/2007.

Клубный же рекорд по скорости достижения 20 очков со старта сезона принадлежит четверым хоккеистам, одним из которых является Павел Буре (11 матчей в сезоне-2001/2002). Также 11 матчей в своё время хватило Жильберу (1972/1973), Уолту Поддубному (1986/1987) и Кэри Уилсону (1988/1989).

Ещё через три минут Уилл Кайлли отправил ещё одну шайбу в ворота «Детройта», и «Рейнджерс» окончательно утратили интерес к продолжению игры. В результате этого в заключительном периоде «синерубашечники» едва не повторили свой фокус из предыдущего матча, чуть не упустив всё заработанное преимущество. На их счастье, в этот раз и играть оставалось намного меньше, да и запас был уж слишком велик.

«Детройт» отыграл три шайбы, но совершить камбэк не сумел – 5:3 в пользу хозяев. Автором одной из заброшенных шайб стал российский нападающий Клим Костин, для которого этот гол стал первым в составе новой команды. «Рейнджерс» же одержали седьмую победу в последних восьми матчах и продлили серию с набранными очками до восьми матчей, упрочив своё положение в Восточной конференции.

Любопытно, что «синерубашечники» всего в пятый раз за всю историю клуба начали сезон с как минимум девяти побед в 12 матчах. Ранее американская команда столь удачно стартовала в сезонах-1983/1984, 1990/1991, 2008/2009 и 2016/2017. В следующем матче «Парни с Бродвея» вновь сыграют с «Миннесотой» (10 ноября).