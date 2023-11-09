«Игры с «Сибирью» — дело принципа. Там мне не дали шанс». Интервью с молодой звездой КХЛ

Михаил Гуляев – один из тех молодых российских талантов, которым приходится пробиваться на хоккейные вершины в эпоху международной изоляции сборной России. Гуляев выиграл юношескую Олимпиаду-2020 в составе великолепной команды во главе с Матвеем Мичковым и Иваном Мирошниченко, но затем один из самых перспективных защитников 2005 года рождения по понятным причинам остался без возможности показать себя на ЮЧМ и МЧМ, что могло существенно притормозить прогресс Михаила.

Однако ничего подобного, к счастью, не произошло. Уже в прошлом сезоне Гуляев дебютировал в КХЛ за «Авангард», а в сезоне нынешнем стал железным игроком основы «ястребов», и, хоть его становление ещё продолжается, Гуляева, прибавляющего с каждым матче, уже сейчас можно называть лидером обороны омичей. В НХЛ внимательно следили за поступательным движением Гуляева в вертикали российского хоккея, и этим летом «Колорадо» застолбил за собой права на Михаила, выбрав его на флажке первого раунда драфта.

Но Гуляев пока не грезит об Америке и собирается расти и развиваться в Омске – свидетельством чему стал недавно подписанный трёхлетний контракт с «Авангардом». В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Гуляев рассказал:

— об ощущениях по ходу прорывного сезона;

— о тренерской философии Михаила Кравца:

— о взрослении и наборе массы;

— о сильных сторонах негабаритных защитников;

— о выборе на драфте НХЛ и новом контракте с «Авангардом»;

— об отношении к «Сибири» из родного Новосибирска.

«С Шулаком как-то сразу нашли общий язык. Сейчас он меня немного чешскому учит»

— Михаил, вы застолбили за собой место в топ-4 обороны «Авангарда». Ваши ощущения от текущего успешного сезона?

— В первую очередь появилась уверенность, всё-таки в том сезоне опыт уже получил, и сейчас было сразу понимание, что требует тренерский штаб, что именно от меня нужно. Я придерживаюсь этого, работаю, стараюсь показывать свою игру. Мне ещё никто не обеспечил место в составе, в любой момент могу сыграть в ВХЛ или МХЛ. Всё зависит от меня.

— Понимание этого позволяет держать себя в тонусе?

— В целом в потенциальном спуске в ВХЛ или МХЛ нет ничего страшного. Но всё-таки хочется играть на самом высоком уровне. Хотя я и не зацикливаюсь на этом.

— Вы на первых ролях в популярном клубе, домашние матчи проводите на шикарной арене – нет ли некоего головокружения от успеха?

— Да я уже в том сезоне этот этап прошёл. Первые две игры «поплавал» немного. Сейчас стал опытнее, и хоть и постоянно слышу болельщиков, но когда в игре, в азарте, то сильно на это внимание не обращаю. Играю и играю (смеётся).

— Вы самый молодой игрок в «Авангарде». Есть из-за этого особенное отношение со стороны тренера, одноклубников?

— Да такого особого ничего нет. Разве что подсказывают постоянно в тренировочном процессе, много видео конкретно со мной смотрят. Ребята стараются дать совет в играх и в каких-то жизненных ситуациях, мне это очень сильно помогает.

— Есть кто-то, кто взял над вами шефство в раздевалке?

— Чтобы прям шефство – такого нет. Да, капитан Шарипзянов рядом в раздевалке сидит, очень много помогает, спасибо ему за это. Но вообще все помаленьку, по чуть-чуть что-то вкладывают в моё развитие.

— С Шулаком у вас сложившаяся пара обороны. И общаетесь больше?

— Да, он меня сейчас немного чешскому учит (смеётся). Пару слов уже могу сказать. Нам нравится играть друг с другом, мы как-то с первой тренировки нашли общий язык. Получаем удовольствие.

— Шулак – интересный человек и хоккеист. Что вам можно перенять от него?

— Отношение к делу, к тренировкам. Плюс по стилю мы с ним похожи, он много подключается в атаку. Но нам сразу сказали, когда вместе поставили, что кто-то из нас должен оставаться в обороне, потому что если мы вдвоём убежим, то нападающие сзади могут не справиться.

Михаил Гуляев Фото: photo.khl.ru

«Нужно самому себе забить, чтобы Кравец напихал»

— Вы недавно говорили, что Кравец довольно много позволяет вам на льду. Только вам, учитывая ваш атакующий потенциал?

— Скажу так: Михаил Григорьевич развязывает руки всем. Он хочет, чтобы мы показывали лучшие качества, потому что если это будет так, то будет намного больше побед. Если говорить о защитниках, то я бы не сказал, что нам в принципе что-то запрещают. Да, есть определённые правила в зависимости от ситуации, если мы, например, ведём в одну шайбу, то нельзя борт закрывать, ещё что-то.

— Система Кравца основывается на доверии, на поиске общего языка с каждым хоккеистом?

— Да, конечно. И это побуждает игроков к максимальной самоотдаче. С самого начала сезона он с каждым общается, разговаривает, где-то посмеяться, похихикать – всегда приветствуется. И, наверное, в первую очередь самому тренерскому штабу легче, когда есть полный контакт с коллективом.

— Когда у «Авангарда» был крайне непростой этап в конце сентября Кравец продолжил быть самим собой?

— Да, не было такого, чтобы он как-то закрылся. Наоборот, мы видели, как он волнуется, переживает, старается до нас донести, что нужно работать — и всё придёт. Он старался находить в это время какие-то радостные, позитивные моменты, брать их за основу и с ними идти дальше.

— Вообще, Кравец может наругать за ошибку?

— Да, конечно. Любой тренер может, это нормально. А вот напихать – прям такого нет. Нужно, наверное, самому себе забить, чтобы напихали. Михаил Григорьевич старается спокойно всё объяснять.

«Хоккей везде одинаковый – что в ВХЛ, что в НХЛ. И без силовых приёмов можно показывать свои лучшие качества»

— Адаптация ко взрослому хоккею у вас завершена?

— Наверное, да. Где-то ещё не привык, что в КХЛ игры через день, немного тяжеловато в плане физики. У меня впервые такое, в молодёжке не так часто играют. Тут нужно перестроиться, привыкнуть. Смена часовых поясов, перелётов – всё это накапливается, но у нас такая работа, и даже в таких условиях мы получаем от неё удовольствие.

— Если говорить о другом уровне силовой борьбы, скоростей, принятия решений – к этому привыкли?

— Да, в плане игры адаптировался. Конечно, лига посильнее, соперники мастеровитее, но хоккей везде одинаковый — что в молодёжке, что в ВХЛ, что в НХЛ. Просто разные скорости, а силовые приёмы везде есть, однако можно и без них показывать свои лучшие качества. Я небольшой защитник, люблю побольше играть в пас, силовой, конечно, могу провести, но это редкость для меня.

— В это межсезонье в «Авангарде» сменился тренер по физподготовке. Много изменений из-за этого в упражнениях, в системе тренировок?

— Да я бы не сказал, что многое поменялось. Упражнения все те же самые, разве что какие-то небольшие детали Вячеслав Макрицкий (тренер «Авангарда» по физподготовке. – Прим. «Чемпионата») поменял. Но это мелочи. Могу сказать, что мне нравится наша подготовка и в межсезонье, и по ходу регулярки, я чувствую себя превосходно, нахожусь в отличной форме.

— Вы стали смелее подключаться к атакам и работать с шайбой. Взросление или доверие тренера?

— Наверное, и то, и то. И повзрослел, и тренерский штаб дал добро на более смелые действия впереди. С каждой игрой опыта набирается всё больше.

— Вас стало заметно труднее сдвинуть с пятачка, добавили в игре корпусом. Работали летом над приростом массы?

— Да, я ходил в зал, но ни на каких добавках не сидел, в общем-то, хватало той программы, которую нам давали на сборах. Масса ещё придёт, мне же всего 18 лет, ещё особо не окреп. Годам к 23-25, думаю, буду в оптимальной форме.

— Вообще, за счёт чего брать своё защитнику с небольшими габаритами? Как сдвигать с пятачка того же Яшкина?

— Я к габаритам своим отношусь спокойно, ничего против них не имею. В истории хоккея есть люди, которые меньше меня ростом были, при этом очень крепенькие. А с Яшкиным необязательно бороться на пятачке, можно просто занять правильную позицию или бросок на себя принять и в атаку убежать, ну или клюшку ему поднять. Тут много вариантов, как сыграть умно и правильно.

Михаил Гуляев Фото: photo.khl.ru

— У вас отличный первый пас, контроль шайбы. Какие ещё скиллы нужно прокачать, если говорить об атаке?

— Наверное, нужно просто быть поострее, пораскованнее, совсем убрать волнение, которое ещё присутствует, где-то перестраховываюсь лишний раз.

— Вы пока не играете в большинстве. Может, на тренировках хотя бы вас пробуют?

— На предсезонке я пару раз получал большинство. А в сезоне мне в выездном матче с московским «Динамо» дали две смены сыграть, но ничего особо не получилось. У нас есть люди, которые в большинстве играют, возможно, когда-то и меня будут пробовать. Всему своё время.

— Тренер по защитникам Андрей Подконицки – новый человек для КХЛ. Что он привнёс в работу с дефами «Авангарда»?

— Он заставляет нас больше держать шайбу, меньше откидываться, стараться играть в пас. В принципе, весь тренерский штаб это требует – меньше вбросов и больше короткого паса.

— Как думаете, это определённое влияние «Торпедо» или в целом хоккей снова пришёл к этому?

— Да можно играть в любой хоккей, главное, чтобы он результат приносил. А влияние «Торпедо»… не знаю, вряд ли.

— Часто ли в «Авангарде» происходит разбор моментов конкретно с защитниками?

— Да, регулярно. Подконицки и Сергей Звягин постоянно показывают видео, могут один на один посмотреть с тобой все игровые смены из какого-либо матча. И это прямо помогает. Мы много смотрим видео, одни и те же элементы, и со временем доходит до автоматизма, уходят какие-то постоянные ошибки.

«Я достоин того, что меня выбрали в первом раунде драфта НХЛ. Доказывал весь сезон своей работой»

— Вы подписали новый контракт с «Авангардом», чтобы не уезжать в Америку неподготовленным. Выходит, вы видите все возможности для роста и в России, конкретно в Омске?

— Да, меня всё полностью устраивает. Полное доверие от руководства, от тренерского штаба, и самое главное для меня – дают в хоккей играть.

— Сыграло ли роль и нежелание играть в АХЛ? Ведь в «Колорадо» сейчас объективно нет места.

— Да, есть такое, но мне ещё рано даже состав их смотреть. Мне нужно здесь закрепиться, здесь стать лидером.

— Планируете посещать тренинг-кемпы «Колорадо»?

— Думаю, да, но тут всё зависит от моего клуба. Если «Авангард» разрешит, я съезжу.

— Есть ли у вас договорённость с «Авангардом» о возможности уехать до конца контракта, если будет предложение?

— Нет, такого не было.

— Удивились решению Мирошниченко воспользоваться такой опцией в это межсезонье?

— Это его решение. Каждый в жизни получает шанс показать себя, так что я только рад за него. Надеюсь, у него всё получится и он будет играть в НХЛ.

Михаил Гуляев Фото: photo.khl.ru

— Для вас важно было уйти на драфте НХЛ именно в первом раунде?

— Да, я с начала прошлого сезона задал себе такую планку. Думаю, я достоин этого и доказывал весь сезон своей работой.

— Что подумали в первую очередь, когда вашу фамилию назвали в «Колорадо»?

— Да обрадовался просто. Там же всё так долго по времени было, полтора-два часа сидели и не двигались, я устал сидеть, думаю, когда уже выйду. И вот меня объявили. Наконец-то можно встать и пройтись (смеётся). Ну и понимал, конечно, что это первый раунд — то, чего я и хотел.

— Удалось за это короткое время почувствовать, что такое жизнь в Америке?

— Да, удалось погулять, три-четыре дня до драфта пожил ещё у агента в Майами. В целом всё понравилось, но люди другие. Еда тоже другая, много острого, а острое я не люблю. Отношение к россиянам вполне адекватное, никаких неприятных случаев не было.

— Что знаете о Денвере?

— Слышал, что там один из лучших горнолыжных курортов в мире. Больше особо ничего не знаю.

«Колорадо» выбрало Михаила Гуляева на драфте НХЛ — 2023 Фото: AP/TASS

«Внимание скаутов после изоляции сборной России никуда не делось»

— В юности вы почувствовали на себе международный уровень. Сильно ли сейчас не хватает таких матчей?

— Да, конечно. Нас не собирают в сборную, а хочется тренироваться среди лучших, потом играть против лучших из других стран, видеть, в какой хоккей играют канадцы, шведы, чехи. И очень не хватает вот этого чувства, когда отстаиваешь честь страны.

— Внимание скаутов не ослабло после изоляции сборной России?

— Наверное, не изменилось. Просто у скаутов нет возможности посмотреть на нас на турнирах, и всё общение происходит с ними онлайн, через интернет. Живого общения стало меньше, а так их внимание никуда не делось. Плюс есть российские скауты.

— С «Колорадо» вообще регулярно общаетесь сейчас?

— Да, в сезоне Брайан (Брайан Уиллси, директор по развитию игроков в «Колорадо». – Прим. «Чемпионата») пишет, интересуется, что-то подсказывает по моей игре.

— Сейчас в России прорабатывают закон об ограничениях на выезд российских хоккеистов. Не опасаетесь, что вас это может как-то коснуться?

— Я даже не знаю. Тут что будет – то будет, стараюсь жить сегодняшним днём. Может, многое поменяется, пока я никуда не собираюсь. У меня есть контракт в России, и я его выполняю.

«Стараюсь в каждом матче с «Сибирью» доказать, что зря там на меня не рассчитывали»

— Вспомните свой дебют за «Авангард» в прошлом сезоне. Бил мандраж?

— Мандража не было, парни меня грамотно подвели к тому матчу. Я вышел, и как-то всё само поехало. Когда набрал первое очко в КХЛ, это помогло расслабиться. Порадовался, что не потребовалось много игр для этого. Меня это не остановило, правда, потом уже не смог больше очков набрать (смеётся). Опыта, наверное, тогда не хватило ещё.

— За прошлый год вы сыграли в четырёх лигах: КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЮХЛ. Не запутались в системах, в коллективах?

— Да нет, всё было нормально. Мне всё в голову влезает, понимаю, где какая тактика. Главное – играть!

— В вашем старом интервью вы, говоря о переезде в Омск, очень тепло отзывались о родном Новосибирске, а к Омску, видимо, ещё относились настороженно. Сейчас привыкли к городу?

— Да, привык. Основные улицы знаю, знаю, куда в центре можно сходить, поесть, кофе попить. Парки отличные в Омске. Хороший город, мне по душе.

— Считаете себя воспитанником новосибирского хоккея или всё-таки академии «Авангард»?

— Даже не знаю. Понятно, что довели до взрослого хоккея меня в Омске, но на коньки отец ставил в Новосибирске. Так что начало было положено там. Но в родном городе мне не дали шанс, не дали то, что дали здесь – возможность играть в главной команде. Поэтому благодарен обоим городам.

— В матчах с «Сибирью» в КХЛ непросто психологически?

— Для меня они дело принципа. Я стараюсь в каждом матче с «Сибирью» показать себя, доказать, что зря там на меня особо не рассчитывали.