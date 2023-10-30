Могут ли уволить Кравца и что означают последние сделки? Разбор ситуации в «Авангарде»

По прошествии двух месяцев регулярки «Авангард» продолжает лихорадить. Между прочим, как и многие другие клубы КХЛ, но, кажется, в Омске ситуацию турбулентности воспринимают острее всего и болельщики, и руководители. Думаю, причина кроется в том, что у Михаила Кравца (в отличие от его коллег в других клубах) нет глобального кредита доверия и есть большие сомнения в его потолке возможностей. Например, в том же Магнитогорске намного спокойнее относятся к серии поражений «Металлурга», потому что верят, что на раскрытие потенциала в топ-клубе Андрею Разину нужно время. Так же в Уфе продолжают без лишнего шума предоставлять полосу для разгона Виктору Козлову, в Череповце, не особо обращая внимание на результаты, дают Андрею Козыреву менять стиль и философию, в «Автомобилисте» пока не дёргают Николая Заварухина, потому что регулярочными успехами в Екатеринбурге сыты по горло и собираются спрашивать с тренера только в плей-офф, а в СКА и ЦСКА просто уверены, что с таким-то подбором игроков всё в итоге будет в порядке.

У Кравца ситуация иная: летом «Авангард» подписал его лишь тогда, когда сорвались основные варианты (и это о многом говорит), при этом контракт годичный, что намекает — результат от тренера ждут здесь и сейчас, в том числе и в регулярке. Итоговый же результат, очевидно, должен быть лучше, чем в прошлом сезоне, когда «ястребы» дошли до финала конференции, в противном же случае, уверен, никто не даст Кравцу времени, так как в долгосрочных перспективах почти 60-летнего наставника, никогда до «Авангарда» не работавшего главным в топ-клубах, по понятным причинам сильно сомневаются. И разницу в составах прошлогоднего и нынешнего «Авангарда» здесь учитывать вряд ли будут.

Михаил Кравец Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Впрочем, прямо сейчас Кравца вроде как не трогают (хотя тут в любой момент возможно всё), зато генменеджер Антон Курьянов уже начал корректировку состава, и последние пару дней «Авангард» на трансферном рынке провёл очень активно. Тут любопытно заметить, что все инициативы «на выход» сейчас идут именно от руководителей «ястребов», тогда как Кравец, в принципе, не жалует расставания с хоккеистами по ходу сезона. Тренерский подход Михаила Григорьевича заключается в выстраивании хороших отношений с каждым в коллективе, в создании семьи в раздевалке, и потеря любого члена этой семьи ему неприятна сама по себе. Так что переадресация вопроса о последних сделках клуба руководству и отказ комментировать их на вчерашней пресс-конференция — вполне нормальная реакция для Кравца.

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С кем «Авангард» расстался

В список отказов угодил защитник Зият Пайгин, и это выглядит совершенно справедливым решением. В прошлом сезоне Пайгин много помогал «Авангарду» в атаке, что маскировало его некоторую неуклюжесть и медлительность при работе в своей зоне. Сейчас же Зият как будто стал ещё более неповоротливым и тяжёлым, при этом совершенно перестал продуктивно подключаться вперёд. Когда-нибудь у «ястребов» перестанет травмироваться Сергей Бойков, молодой Михаил Гуляев завоевал место в основе, плюс в ближайшем резерве есть Артём Чмыхов и Артём Мурылёв. Необходимость в тягучем Пайгине у «Авангарда» отпала сама собой.

Расставание с Кириллом Панюковым, обменяным в «Амур» на деньги, выглядит не таким очевидным, хотя оно в какой-то степени напрашивалось. Тут весь вопрос вот в чём: почему не дали больше времени на адаптацию хоккеисту, которого летом подписали на три года? При этом, в отличие от истории с Пайгиным, контракт с Панюковым заключал именно Антон Курьянов – неужели форвард так уж сильно разочаровал клуб за эти два месяца? Понятно, что Панюков совершенно растворился после первой домашней серии «Авангарда» – иногда лишь итоговый протокол напоминал, что Кирилл выходил на площадку в том или ином матче. Кравец пробовал его в разных сочетаниях, усаживал на лавку на несколько игр подряд – безрезультатно, встряски не произошло.

И это очень странно, так как на предсезонке Панюков был одним из лучших форвардов омичей. Стабильно набирал очки и забивал голы, проявлял себя хорошим чувством позиции и броском в касание с неудобного для вратарей правого хвата, казался неплохим финишёром во вторую тройку, активно шёл в единоборства, прессинговал. Непонятно, куда всё ушло, но всё-таки, кажется, в «Авангарде» поспешили задаром расстаться с активом, в котором ещё летом видели часть команды в ближайшем будущем.

Кирилл Панюков в «Авангарде» Фото: photo.khl.ru

Гуляют также слухи, что «ястребы» ищут способ избавиться от Романа Абросимова, но, по моей информации, никаких движений по поводу сделок с участием защитника не происходит. Опять же, на текущий момент. При этом не стоит отрицать, что к Абросимову у руководства «Авангарда» появлялись вопросы, однако пока он сумел отвести от себя угрозу, и не последнюю роль в этом сыграли две яркие драки.

Кого «Авангард» уже подписал

Марк Верба. Колоритный силовой нападающий, умеющий подраться, потолкаться, залезть сопернику под кожу. Последние два сезона Верба играл в КХЛ, но сейчас по понятным причинам оказался совершенно не нужен проповедующему совсем другой хоккей Алексею Жамнову в «Спартаке».

«Авангарду» Верба, наверное, пригодится, хотя понятно, что острой необходимости в таком игроке омский клуб не испытывал. А подписание Марка в Омск выглядит частью более крупной сделки.

Кого планирует подписать «Авангард»

В принципе, желанные трансферные цели омичей давно известны. «Авангард» активно работает по кандидатуре Дамира Жафярова, который не проходит в состав «Ак Барса», и как раз частью этой потенциальной сделки и смотрится подписание омичами Вербы – у обоих хоккеистов один агент, который, как сообщают коллеги, сейчас и прилетел в Омск. Однако в этом переговорном процессе наверняка много нюансов, ведь казанцам тоже не совсем на руку отдавать сильного хоккеиста в клуб из своей конференции – может аукнуться в будущем. Так что тут важен вопрос компенсации «Ак Барсу», но, вероятно, эта история близится к завершению.

Кроме того, «ястребы» ведут диалог всё с тем же агентом Шуми Бабаевым по Егору Чинахову. Разговор, кстати, начался ещё летом – Антон Курьянов, что называется, обозначил интерес, понимая при этом, что новому тренеру «Коламбуса» Майку Бэбкоку ещё нужно подержать Чинахова в руках, оценить его потенциал. Теперь же в «Блю Джекетс» нет Бэбкока, а вот Егор только недавно оправился от травмы и был отправлен в АХЛ за набором формы. Возможна ли аренда Чинахова в «Авангард» сейчас? В принципе, в этом нет ничего невозможного, но со стороны Егора было бы, пожалуй, странно потратить ближайший сезон не на новую попытку покорить НХЛ («Коламбус» обязательно предоставит шанс), а на игру в России. Чинахов прекрасно понимает, что уехать он всегда успеет (в том числе и в аренду) и что в Омске его будут ждать и в межсезонье.

Какие ещё проблемы у «Авангарда» с составом?

Потенциальное подписание Жафярова (и даже в комплекте с Чинаховым) не решит всех проблем «ястребов». Да, будут усилены фланги, но есть и другие провисающие позиции. Например, вратарь. Демченко и близко не играет на прошлогоднем уровне, Мишуров не очень-то готов для КХЛ (да и шансов ему дают немного), а спаситель Проскуряков получил неприятнейшую для вратаря травму с непонятными последствиями. Последний рубеж «Авангарда» — это огромная головная боль для Курьянова.

А ведь есть ещё линейка центральных нападающих, в которой тоже нет никакой уверенности. Райан Спунер уже много раз показал, что он не чистокровный центр и ни разу не замена Корбану Найту в плане черновой, полезной работы. Иван Николишин, за которым «Авангард» гонялся половину межсезонья, вообще не оправдывает авансов, чаще всего попросту растворяясь на льду. Валентин Пьянов вроде бы добавляет, но после ряда хороших матчей вдруг выдаёт такие провалы, как вчера в игре с минским «Динамо». Также всех главных центров «Авангарда» объединяет проблема жуткой нестабильности при игре на вбрасываниях.

Словом, проблем хватает, однако понятно, что приобретениями на внешнем рынке их не решить, так как лимит на легионеров в клубе выбран давно, а свободных российских качественных хоккеистов, разумеется, просто нет. В такой ситуации остаётся только верить в текущий состав, во внутренний резерв, в тех парней, кого «Авангард» подписывал в межсезонье, либо работать на обменах. Чем, в принципе, Антон Курьянов сейчас и занимается.

Антон Курьянов Фото: photo.khl.ru

Кроме того, не удивлюсь, если в омском клубе в ближайшее время произойдут какие-либо революционные сдвиги. Например, логично предположить, что Максим Сушинский прилетел в Омск не ради только лишь автограф-сессии. Вполне может быть, что легенда клуба, отработавший два сезона президентом «Авангарда», снова получит какую-либо должность. Также ни для кого особо не секрет, что Антон Курьянов гораздо комфортнее чувствует себя на льду, когда помогает в тренировочном процессе, чем в кресле генменеджера, которое он занял по большому счёту из чувства долга.

В общем, не хочется делать выводы из обычных наблюдений, не подкреплённых какой-либо информацией, однако есть ощущение, что следить за событиями в «Авангарде» в ближайшее время будет весьма любопытно.