Что сейчас модно в российском хоккее? Большой разбор главных тактических трендов КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ прошли уже два месяца, которые стали очень событийными — прямо сейчас в нашей лиге вообще нет команд, которые уже подняли бы лапки вверх и сдались в борьбе за место в плей-офф. Наша лига стала более ровной, пусть и менее звёздной — и это дарит нам немало увлекательных сюжетов.

Что такое «атакующий хоккей»? Не только кружева

Главный тренд этого сезона — «атакующий хоккей». Конечно, это связано с революцией «Торпедо», но причиной этого стал далеко не только один игровой стиль. Если бы нижегородцы со всей своей красотой проигрывали 4:5 и не попали в плей-офф (напомним, летом 2022-го эксперимент Ларионова и Ко не казался гарантированно успешным), то вряд ли кто-то был стал повторять это. Именно результат, совмещённый с красотой, стал катализатором изменений по всей лиге.

И здесь можно задать множество вопросов. Если команда часто играет с шайбой, создаёт много моментов, но при этом не реализует, можно ли назвать это атакующим хоккеем? Если команда много забивает, но при этом отталкивается в первую очередь от мастерства хоккеистов, это тоже атакующий хоккей? Например, поклонники Зинтэулы Билялетдинова говорили, что «Ак Барс» не играет от обороны, потому что забивает больше других.

Трёх западных фронтменов в лице «Торпедо», «Спартака» и «Северстали» объединяет желание играть быстро, на технике, с большим объёмом командного движения, активно подключать в атаку защитников, не отсиживаться в своей зоне, всегда стараться прессинговать соперника (зачастую двумя форвардами за воротами). Иногда это приводит к хоккею вообще без средней зоны. Частично в эту же категорию можно записать «Металлург», где есть некоторый крен в сторону позиционных атак, а также «Сибирь», которая очень долго учится новому стилю, хватая кучу удалений за гиперактивность в чужой зоне.

Игроки «Торпедо» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Кроме того, стоит отметить системный подход большинства клубов, которые решили перестроить стиль. Про то, как менеджмент «Торпедо» подбирал игроков под систему, уже многие писали — но и та же «Северсталь» очень грамотно воспользовалась своими активами, купив молодых талантов «Авангарда», «Салавата» и «Динамо». «Спартак» с мощным спонсором за спиной подписал Голдобина и Порядина, которые теперь соединены в тройке, которая определяет лицо команды. Так что новый стиль команд не был поставлен с листа, подготовительная работа была проведена.

Однако в КХЛ есть команды, которые могут играть в атаку, но не в «кружева». В прошлом сезоне, например, к таким можно было отнести СКА — они действовали в чужой зоне скорее по принципу «крушить-ломать», но команда Ротенберга могла сыграть и ярко, при этом всегда накручивая счётчик бросков. Однако после очередного проигрыша от ЦСКА клуб явно попытался сменить стиль на более скоростной и техничный — и пока это не получается.

«Витязь» не сразу привык к требованиям Дмитрия Рябыкина, но после пары провальных игр успел хлопнуть «Авангард» и «Локомотив». Бывший босс омского клуба кратко сформировал свою философию — «мы не играем в откат». Рябыкин работал в штабе Боба Хартли, который в своё время поразил КХЛ жесточайшим форчеком, и наверняка многому научился у канадца.

Даже оборонительные команды чаще играют активно

Главное слово в футболе последних лет — прессинг. Очень сложно теперь представить себе команду, которая старается отсидеться в средней зоне, условная Бундеслига давно превратилась в чемпионат давящих друг на друга прессинг-машин. Чемпионство «Вегаса» во многом было основано на высоком — и, что самое важное, качественном форчеке. Сложно было представить себе такое в нашей лиге ещё лет 15 назад — один из коллег выкладывал нарезки из финала-2010, где игроки «Ак Барса» и ХК МВД могут торчать за своими воротами долгие секунды, не встречая сопротивления на выходе из зоны.

Сейчас те команды, которые мы считаем оборонительными, постоянно могут демонстрировать в первую очередь активный форчек. «Амур» Андрея Мартемьянова, как и прошлогодняя «Сибирь», редко стесняется идти двумя хоккеистами за ворота (хотя и постоянно строит в средней зоне довольно консервативные 1-3-1). «Адмирал» Леонида Тамбиева в прошлом году побеждал не только за счёт инопланетного Серебрякова, но и чётко поставленной игры в отборе: «моряки» забросили немало шайб после перехватов у соперника.

«Локомотив», который кажется многим оборонительным, тоже крайне активно играет без шайбы. Коллеги из канала «БесПроката» посчитали, что в первом месяце регулярки «Локо» девять раз забивал после перехватов — и в этом плане можно вспомнить первый сезон Игоря Никитина в ЦСКА, когда клуб играл в гиперактивный хоккей.

Борьба у борта Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Почему-то у нас укоренилось мнение, что играть от обороны активно нельзя. В этом плане самый яркий пример даёт нам НХЛ. Разве та же «Тампа»-2022, доехавшая до финала во многом за счёт одного атакующего звена, была атакующей машиной из прежних лет? Нет, но оборонительные форварды команды давали огромный объём глубины в чужой зоне. Понятно, что ситуативно даже самая атакующая команда мира (кроме догматичного «Торпедо») может включать глубочайший откат, но главное слово — ситуативно.

Иногда, правда, плюс на плюс умудряется давать минус — и две команды, которые легко могут включать режим «Халк крушить» на весь матч, как будто боятся друг друга и строят заборы в средней зоне. Это касается матчей ЦСКА и того же «Локомотива», например. Однако общий тренд понятен: если играть от обороны без форчека ещё можно, то в атаке без него делать нечего. Команды типа белоусовского «Трактора» — кружевного в атаке и консервативного сзади — сейчас представить почти невозможно.

Добиваться успеха можно по-разному

Хотя абсолютное большинство нейтральных фанатов обожает «Торпедо», надо сказать, что, если бы все команды нашей лиги вдруг заиграли как нижегородцы, это было бы… скучно. Недавно в Нижнем встречались «Торпедо» и «Сибирь» — чем-то это напоминало Матч всех звёзд: скорости были приличные, борьба тоже, но команды пролетали среднюю зону вообще без сопротивления и особо как будто не задумывались об обороне. Слишком сладко — это тоже невкусно. Даже в советской лиге всегда было «Динамо», чей стиль за глаза называли «канадским».

Если в прошлом году на оборону, организацию и надёжного вратаря ставил «Адмирал», то в этом году такую нишу заняла «Лада». Новички КХЛ чуть притормозили после сверхудачной серии, но всё равно идут намного лучше ожидаемого. Уже на предсезонке команда Олега Браташа выглядела максимально организованной, кусачей и колючей — сейчас «Лада» по максимуму использует потенциал своих хоккеистов, по максимуму использует контратаки и много забивает в меньшинстве. В принципе, рабочий стиль «Лады» адекватен тем возможностям, которые у команды есть.

Олег Браташ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Несмотря на то что команды как КХЛ, так и НХЛ периодически захватывает резкая и внезапная мода на что-то одно (А давайте все играть от быстрого перехода из обороны в атаку! А давайте ставить на молодых российских тренеров и не назначать иностранцев! А давайте начнём играть в атаку, не имея ресурсов!). Даже если вы любите счета типа 8:7, надо признать: КХЛ нужно тактическое разнообразие.

«Локомотив» недавно нашёл ключи к атакующей системе «Торпедо» и сделал это честным путём, не выпускал на лёд две пятёрки одновременно и не наводил корь на хоккеистов. Отлично, в следующий раз штаб Ларионова сделает выводы и попытается подстроиться под систему Никитина. Только сосуществование разных стилей поможет лиге не застаиваться в тех условиях, когда мы лишены возможности.

Большинство реализуют лучше, чем раньше

Десять лет назад с реализацией лишнего в 20% можно было идти в топ-4 всей КХЛ. Пять лет назад этого хватило бы для восьмёрки. Сейчас это лишь середина таблицы большинства лиги. Худшая команда КХЛ, «Лада», забивает в 15% случаев — в сезоне-2012/2013 было восемь клубов, которые реализовывали лишнего хуже. Казалось бы: раньше в нашей лиге было побольше мастеровитых игроков и европейских звёзд, но при этом «5 на 4» разыгрывалось хуже.

В принципе, схожий процесс произошёл и в НХЛ. Там в своё время Адам Оутс перевёл «Вашингтон» на тактику игры в большинстве 1-3-1, и сейчас так играет почти вся НХЛ: с одним защитником, который закрывает всю синюю линию, с парой бросающих игроков в средней тройке, а на пятаке крутится парень, который ловит отскоки и подправления. Средний процент реализации большинства в лиге вырос с 17% (сезон-2011/2012) до 21% в прошлой регулярке.

Брукс Мэйсек Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Удивительно, но в КХЛ произошёл почти такой же рост: 17,4% реализации в чемпионате-2012/2013 и 21,4% на старте нынешнего сезона. Прошло уже немало времени, чтобы говорить о достаточной выборке. Наши тренеры тоже сделали выбор в пользу одного «квотербека», как его называют в НХЛ, на синей линии — кроме того, клубы стали тщательнее подбирать спецов по работе с большинством. После этого мы и видим новые фишки клубов — находящего «химию» почти со всеми Буше в «Авангарде», поливающего из левого круга Мэйсека в «Автомобилисте» или неожиданно отправившегося на синюю линию Бека в «Сибири».

Тренеры пока боятся рисковать, в отличие от НХЛ

А вот следующим модным трендом в нашей лиге может и должно стать раннее снятие вратаря. Сейчас это носит спорадический характер — оригиналы типа Андрея Разина готовы поиграть вшестером при счёте типа 0:4 и во втором периоде. Роман Ротенберг тоже всегда готов максимально рано выпустить шестого игрока — и при любом вашем отношении к нему это та фишка, которая точно отличает босса СКА от многих его коллег.

Сравнительно свежий пример: «Сочи» играл с «Барысом», при 2:4 при 5:20 за конца «леопарды» получили большинство — и Бердин ни на секунду не покидал ворота. В НХЛ в этой ситуации сразу бы вышли «6 на 4» — недавно «Каролина» сделала так при «-3» за 5:40. Другой, более свежий пример — «Амур» проигрывал в Нижнем Новгороде с теми же 2:4, имел вбрасывания в чужой зоне за три, за две минуты до конца, но ни на секунду не поиграл с пустыми воротами. Может, тренеры «тигров» считали, что с уровнем игры команды в третьем периоде не стоит и рисковать? Однако что они теряли — один удачный рикошет мог развернуть судьбу матча.

Гол в пустые ворота Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

В НХЛ почти стандартом стало то, что при «-1» тренеры снимают вратаря за две минуты до конца, зачастую и не поджидая вбрасывания. Наблюдательные наверняка заметили, что часто даже после полученного гола в пустые американские тренеры нередко снова выпускают шесть полевых, даже в ситуации, когда дефицит в два гола и до конца остаётся минута. В КХЛ «эмптинеттер» почти всегда добивает сопротивление, а тренеры словно боятся рисковать в ситуации, когда терять и так практически нечего. И несмотря на то, что в КХЛ стало появляться больше атакующих тренеров, эта ситуация ярко показывает большое различие между двумя лигами: за океаном рискованных манёвров в принципе сильно больше.