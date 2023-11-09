Кошмар Кузнецова. Сломал партнёра по «Вашингтону» и оглушительно провалился в овертайме

Евгений заработал «-3», Овечкин снова не забил и лишился голевой передачи, а «Кэпиталз» проиграли «Флориде».

Новая игра «Вашингтона» — новые ожидания голов Овечкина. Впрочем, в последнее время «Кэпиталз» наловчились побеждать и без шайб своей иконы, добившись успеха в четырёх матчах из последних пяти, при том что Ови за это время отличился только одним голом в пустые ворота. Но мы всё же понимаем, что прямо сейчас «Вашингтон» интересен не как претендент на титул, а в роли команды, где играет великий российский снайпер, гонящийся за рекордом Гретцки.

Но регулярка идёт своим чередом, и вот в гости в столицу США пожаловала «Флорида» — финалист прошлого Кубка Стэнли с Сергеем Бобровским в воротах. И уже на 11-й минуте российский вратарь «пантер» допустил голевую ошибку. Энтони Манта бросил несильно и издалека, рикошет не был обескураживающим, но Бобровский запустил шайбу между щитков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, на перерыв хозяева уходили, проигрывая в счёте. Оливер Экман-Ларссон распечатал Дарси Кемпера, а затем Александр Барков вывел «Флориду» вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но второй период «Вашингтон» безоговорочно оставил за собой. При этом сначала «столичные» умудрились обратить в свою пользу удаление Тома Уилсона – Коннор Макмайкл претворил в гол шикарную работу Алексея Протаса в меньшинстве. Белорус, кстати, набрал уже второе очко в матче, но в этот раз принял непосредственное участие в голе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следом своё слово сказал Овечкин – россиянин в атаке сходу классно ассистировал Сонни Милано. Но тренерский штаб «Флориды» взял челлендж на положение «вне игры», и оказался прав – при входе в зону у игроков «Вашингтона» был небольшой оффсайд. Так уже во второй раз на старте сезона гол с участием Овечкина отменили по этой причине.

Но вскоре «Вашингтон» всё-таки вышел вперёд. Ещё одна быстрая атака хозяев, шикарный пас Макмайкла, и Манта оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем же периоде «Кэпиталз» не удалось ни преумножить преимущество, ни удержать его, да и в целом отрезок не задался для хозяев. Пропустили на 44-й минуте от Эвана Родригеса третью шайбу (ужасно в обороне сыграл Александр Алексеев), не реализовали единственное в матче большинство (хотя Овечкин старался), а затем ещё и потеряли автора дубля Манту – шайба попала в голову канадцу после броска Евгения Кузнецова и неудачного рикошета.

ВИДЕО

В результате игра перешла в овертайм, который кончился очень быстро. Уже на 15-й секунде Сэм Райнхарт легко убежал от Кузнецова и переиграл Кемпера, принеся «Флориде» гостевую победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Российский центрфорвард в итоге закончил встречу с показателем полезности «-3» — худший в команде. У защитника Алексеева «-2, у Овечкина «-1» и вновь нет голов – уже в пятой встрече кряду.