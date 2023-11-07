«Он будет играть вечно». Овечкин идёт на антирекорд в погоне за Гретцки

Сезон у Александра Овечкина стартовал крайне неудачно. Сначала нападающий «Вашингтона» не мог открыть свой снайперский счёт в новом чемпионате, два матча подряд провёл без бросков (впервые в карьере!). Потом Ови вроде как даже дважды забил…

Но за этим последовала ещё одна голевая «засуха» из четырёх матчей. Теперь на счету Овечкиа всего две шайбы в 10 матчах. И он идёт на антирекордный результат в карьере.

Естественно, североамериканская пресса не могла обойти стороной эту тему и попыталась разобраться, что же происходит с россиянином. Кроме того, журналисты оценили, как неудачный старт сезона повлияет на погоню Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. В «Вашингтоне» тоже молчать не стали.

Что же сказали в СМИ и в руководстве «Кэпиталз»?

«Теперь дело только за ним»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер досконально изучила статистику Ови и попыталась объяснить слабый старт нападающего «Кэпиталз».

«Капитан «Вашингтона» Алекс Овечкин оказался в незнакомой ситуации на старте решающего сезона в погоне за Уэйном Гретцки.

38-летний игрок, завершивший свой рекордный 13-й чемпионат с 40+ голами и находящийся всего в 71 шайбе от того, чтобы побить рекорд Гретцки по количеству голов за всю историю НХЛ, — он забил лишь дважды в этом сезоне и испытывает некоторые трудности с поиском створа ворот.

За первые 10 матчей сезона Овечкин реализовал лишь два из своих 43 бросков (4,7%). Ни один из его голов не был забит в равных составах: одна из шайб стала его 300-й в большинстве в карьере, а вторая была заброшена в пустые ворота. Он также впервые в своей карьере провёл без бросков две встречи подряд.

Александр Овечкин Фото: Andrew Harnik/AP Photo/ТАСС

Но что происходит?

Прежде всего, проблемы в атаке выходят за рамки игры восьмого номера. Никто ещё не нажал кнопку включения форчека «Вашингтона». Мало того, что отскоки не достигают цели, так ещё и игроки «мажут» мимо передач в клюшку. Плюс неудачные сочетания и броски, после которых шайба летит высоко или просто мимо ворот.

Овечкин не застрахован от этой тенденции. 24 его попытки бросить были заблокированы, а 21 раз после его броска шайба не попала в створ. Пару высококлассных шансов он просто не смог реализовать, а несколько раз после его бросков шайба летела слишком высоко. Иногда он был не в своей зоне, или шайба оказывалась просто вне его досягаемости.

Тем не менее Овечкин остаётся собой, как и его бесподобный бросок. Он пускает шайбу со средней скоростью 59,23 мили в час (около 95,3 км/ч. — Прим. «Чемпионата»). По данным NHL Edge, 18 из его бросков полетели со скоростью 70-80 миль в час (112-128 км/ч. — Прим. «Чемпионата»), 15 — со скоростью 80-90 миль в час (129-144 км/ч. — Прим. «Чемпионата») и семь — со скоростью 90-100 миль в час (145-160 км/ч. — Прим. «Чемпионата»).

Если посмотреть на снижение его реализации, то 37% бросков приходится на «офис», а 11% — из пространства перед воротами. Его единственный гол голкиперу — не в пустые — в этом сезоне был забит в результате атаки, где он находился в идеальной позиции для лёгкого гола, когда его вывели передачей на пустой угол ворот.

Большинство его бросков приходится на среднюю дистанцию — 18 раз он бросил из кругов вбрасывания или слота (на данный момент средний показатель по лиге составляет пять — он где-то на 99-м месте). На его счету также 12 опасных моментов.

Теперь остаётся только связать всё воедино, и именно здесь дела в начале сезона пошли наперекосяк. Его 4,7% реализации бросков далёк от установленного им стандарта — ниже 50-го места в НХЛ.

Со временем, пока команда продолжает адаптироваться к системе Спенсера Карбери, ожидается, что нападение «прорвёт». Овечкин также хорошо ладит со своими товарищами по звену Диланом Строумом и Томом Уилсоном. Это сочетание было создано после его первоначальной игры в звене с Никласом Бекстрёмом, который ушёл из хоккея на неопределённый срок из-за продолжающихся осложнений на бедре, и Ти Джеем Оши, с которыми не смог найти нужную искру на старте сезона.

Это также не значит, что Овечкин не вовлечён в игру. У него восемь очков в 10 матчах, шесть из этих баллов являются ассистами — отличными передачами, когда он ставил именно пас выше броска. Он хорошо читает игру на льду и принимает разумные решения, а также на данный момент входит в число лидеров по количеству подборов (11). Теперь дело только за ним», — пишет Сильбер.

Получается, Ови «сдулся»? Журналистка так не считает!

«Овечкин сейчас идёт по графику 16 голов в этом сезоне, что станет первым разом в карьере, когда он не доберётся до отметки в 20 шайб. Тем не менее сезон только начался, и слишком рано беспокоиться о его погоне за Гретцки, особенно с учётом того, что кусочки головоломки (его бросок, голевое чутьё и сильные партнёры по звену в лице Дилана Строума и Тома Уилсона) всё ещё на месте. Он уже бывал в таком положении раньше; Ови забил всего два гола в первых 10 матчах сокращенной из-за локаута кампании-2012/2013 и закончил её с лучшим результатом в НХЛ — 32 гола. То же самое было в сезоне-2008/2009, в котором он выиграл гонку снайперов с 56 шайбами.

Чтобы догнать Гретцки, Овечкину нужно забить в среднем не менее 24 голов за следующие три года. Время для работы над этим ещё есть. И хоть это и клише, но сейчас надо просто довериться Алексу», — заключает Сильбер.

Журналист Monumental Sports Network Тарик Эль-Башир также верит в россиянина: «Согласно Sportlogiq, Овечкин вышел на субботний матч с наибольшим количеством бросков из слота и внутреннего слота в составе «Кэпс». Это убедительные индикаторы того, что его неудачи должны скоро пройти».

«Он будет играть вечно, пока не побьёт рекорд»

Журналисты TSN Фрэнк Коррадо, Джефф О‘Нил и Шерил Паундер и вовсе решили обсудить, каковы теперь шансы Ови побить великое достижение Уэйна Гретцки.

Ведущий: Мы часто проводим это обсуждение в контексте вопроса «когда», а не «если». И удивляемся проблемам Овечкина с голами в последних матчах. Какой шанс — в процентах, — что он не забросит 71 шайбу и не обойдёт Гретцки в списке лучших снайперов в истории? 0, 8, 25 или 50?

Фрэнк Коррадо: Я назову 8%. Эти 8% отображают ситуацию, если он неожиданно получит травму в конце карьеры. Но если этот парень сможет заставить себя добраться до арены, надвинуть свои коньки, то использует любую возможность, чтобы обойти Уэйна Гретцки и установить рекорд по количеству голов.

Джефф О‘Нил: 0%. Он, будучи 45-летним вингером, будет выходить на лёд в формате игры «пять на три» (смеётся), пытаясь побить этот рекорд. «Вашингтон» больше не выигрывает, у них не осталось шансов на кубок. Всё, что осталось «Кэпиталз», — это помочь Ови добраться до финишной линии. Он будет играть вечно, пока не сделает это.

Шерил Паундер: 25%. Потому что это самое близкое число к 8%. Потому что я верю в него! 75%, что он сделает это. Я уверена, что он будет играть до конца. Он же девять раз забивал 50+ голов. Но травмы — это то, что я не могу исключать, учитывая его возраст. Я знаю, что он был стабилен, но вопросы здоровья — это то, что ты никогда не сможешь предсказать.

О‘Нил: Ты не можешь предугадать, что случится…

Паундер: Никогда нельзя предугадать, с чем придётся иметь дело. Вот почему я выбрала 25%.

Ведущий: Русская машина никогда не ломается.

«Овечкин не разучился забивать, голы придут»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сохраняет веру в капитана.

«Сезон только начался. Молодые игроки и хоккеисты постарше приспосабливаются. Я думаю, что Овечкин получит свои шансы. Считаю, что в конечном итоге шайбы начнут залетать в ворота после его бросков», — сказал Маклеллан Monumental Sports Network.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери также настроен оптимистично.

«Он не разучился забивать. Я думаю, что есть несколько вещей, которые он мог бы делать немного лучше, находясь без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы поговорили об этом. Он становится всё лучше в этих моментах.

Реализация бросков Овечкина всего 4,7%? Мы просто реализуем шансы не совсем на том уровне, на который рассчитывали. Иногда в ходе вашей карьеры, в ходе сезона или по каким-либо причинам игра в атаке на какое-то время угасает. А потом неожиданно что-нибудь разжигает её», — сказал Карбери.

Наставник «Кэпиталз» рассказал, как планирует вновь «зажечь» снайперское чутьё Овечкина.

«У команды есть план, как найти решение и в конечном итоге заставить его забивать. Прежде всего его опасные броски и игра в большинстве, с которой есть сложности, — в основе всего этого лежат большее количество движений и передача шайбы в нужные участки льда, а не наличие на льду одной зоны повышенной опасности.

Его бросок, игра в большинстве — мы можем ему немного помочь в этих компонентах. Мы всегда будем искать различные варианты, как можем помочь ему выбраться на ещё большего количество позиций, из которых он сможет создать момент и показать все свои навыки.

Отчасти дело в передачах. Наши пасы в большинстве, передачи ему… Но он также может помочь в этом деле, вернувшись на свой уровень. Он может корректировать определённые передачи, понимать, когда опасный момент вот-вот будет создан. Когда мы немного сдадим, когда команда просядет, он скажет: «Хорошо, давайте наш план Б». И это должен быть бум! Взрыв! Вот над этим мы всё ещё работаем.

Голы придут. Всё придёт», — спокойно сказал Карбери.