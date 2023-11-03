В КХЛ не осталось безнадёжных команд. Потолок зарплат наконец заработал?

Главный итог двух месяцев регулярки КХЛ — все участники забега за места в Кубке Гагарина остаются на дистанции. Чьи-то шансы на попадание в топ-8 конференции выглядят уже более иллюзорными — например, у «Куньлуня» с его странным календарём и необходимостью оглядываться на сборную, а также у «Адмирала», который получил куда меньшую компенсацию за Серебрякова, чем мог, и где сейчас происходят странные внутренние пертурбации. Однако эти шансы всё-таки не теоретические.

Возьмём «Витязь», который месяц назад получал на этих страницах испепеляющую критику за загадочность своего блёклого существования. Однако ситуация изменилась к лучшему после того, как на пост главного тренера заступил Дмитрий Рябыкин, а Игорь Варицкий забрал у «Торпедо» не проходивших в состав Ивана Воробьёва и Александра Дарьина. Именно Дарьин стал одним из катализаторов если не возрождения, то преображения «Витязя» — ярославский технарь как влитой играет вместе с легионерами балашихинского клуба. Конечно, на старте было потеряно очень много времени, но пример прошлогоднего «Нефтехимика» теперь будет вдохновлять многие скромные клубы.

Даже в лучшие для КХЛ времена её первой пятилетки в лиге играли команды, которые уже перед началом сезона фактически декларировали, что ловить им нечего. Были случайные гости — типа «Химика» первого сезона, который на повышение не собирался, но был включён экстренно, не успел усилиться и абсолютно ожидаемо осел на дне таблицы. «Автомобилист» и «Кузня» каждый год скребли спонсорские сусеки, заставляя руководство лиги ставить ультиматумы, кое-как усиливались не самыми известными игроками и радовали болельщиков только локальными победами. Где-то кахаэловские олигархи тратили огромные деньги на звёзд из НХЛ, но весь этот праздник жизни проходил мимо бедняков.

«Кузня» последнего сезона в КХЛ Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

И в первые годы потолочной эпохи мы видели такие примеры. Три прошлых сезона «Сочи», за исключением короткой вспышки в первых матчах Андрея Назарова, был беспросветно уныл, говорил о развитии молодёжи, но собранные в клубе молодые игроки либо больше учились проигрывать, либо после первого же успеха брали билеты до Пулково. Рижское «Динамо» в ковидном сезоне испытывало чудовищные проблемы с составом, показало зрителям немало экзотических персонажей и сменило восемь вратарей за сезон: турнирная мотивация, правда, была утрачена ещё ранней осенью. И даже многочисленные воздыхатели по «Кузне» должны признать, что в последний на данный момент сезон клуба в КХЛ «Металлург» выставлял на лёд абсолютно неконкурентоспособную команду.

Даже перед стартом сезона не было клубов, которые казались заранее обречёнными. Конечно, грустновато выглядел «Витязь», но о последних переменах в клубе мы уже написали выше, да и травмированные игроки потихоньку возвращаются. «Ладу» успели заранее отправить на последнее место, особенно учитывая то, что с самого начала клуб вроде бы выглядел «Сочи» №2 — однако тольяттинцы снова доказывают, что новички или вернувшиеся в КХЛ могут быстро удивлять. Вспомните, как успешно играли «Югра», «Адмирал» или «Куньлунь» в своих первых сезонах (для китайской команды тот выход в плей-офф до сих пор остаётся единственным).

Любопытно, что в основных российских спортивных лигах происходит один процесс — выравнивания команд. Таблица РПЛ поражает своей плотностью, неудачами московских клубов и молодыми-дерзкими «Крыльями Советов» в топ-3. В баскетбольной лиге ВТБ команды потеряли возможность выступать в еврокубках, и поэтому многие звёзды ЦСКА и других олигархов предпочли Европу. Для лиги это пошло только в плюс — казавшаяся вечной гегемония ЦСКА прервалась, а новички чемпионата «Руна» и «Уралмаш» с небольшими бюджетами уже успели обыграть грандов.

В наших лигах стало меньше Умарков и Бэйленов, Халков и Витселей, Де Коло и Фойгтманов, однако всё это парадоксальным образом не уронило уровень чемпионатов, а сделало их более смотрибельными. Конечно, хотелось бы и высокий средний уровень, и отсутствие разгромов, но такое невозможно, если ваша лига называется не НХЛ, АПЛ или НБА.

Теперь «Салават» живёт без звёздных финнов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И здесь, несмотря на то что механизм потолка в КХЛ остаётся несовершенным (тот же СКА закладывает очень большие суммы на будущие годы), стоит сказать спасибо руководству лиги за то, что оно чëтко выдержало ту линию, которая была принята старой стратегией КХЛ. Можно догадываться, какое давление оказывается на менеджеров КХЛ с разных сторон, но всё делается по регламенту — даже с учëтом того, что он пока дыряв. НХЛ понадобилось восемь лет, чтобы ограничить длину контрактов и избавиться от сделок типа Сутер – Паризе.

Важным в этом плане стало не только снижение потолка, но и повышение пола. В старой НХЛ разница между самыми бедными и богатыми была четырёхкратной, в ранней КХЛ могла быть 15-кратной, а сейчас должна стать двукратной. Благодаря этому та же «Северсталь» просто обязана тратить средства не только на молодых, но и на опытных игроков типа Кристиана Яроша. Сложно представить ситуацию трëхлетней давности, когда уже осенью из кубковой гонки Востока отвалились три клуба.

Старая стратегия КХЛ несла в себе немного маниловское желание — 24 звезды в 24 клубах. Оно вряд ли сбудется в ближайшее время, но заметные перспективные игроки есть в каждой команде, и веская причина для просмотра есть у матча любого клуба.