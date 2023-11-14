Буше обогнал Ягра, кошмар «Сочи» продолжается. Итоги дня в КХЛ

«Спартак» был сильнее в московском дерби, а «Металлург» выиграл пятый матч подряд.

14 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь игр. Подводим их краткие итоги:

«Автомобилист» заканчивал свой дальневосточный выезд вторым матчем с «Адмиралом», однако екатеринбургская команда не показывала ни капли усталости. Снова сказалось исполнительское мастерство, на недостаток которого сетовал Леонид Тамбиев. Брукс Мэйсек реализовал большинство, которое у «Авто» в последнее время расклеилось, Кёртис Валк забил в контратаке, прервав серию из 21 матча без шайб, а Стефан Да Коста поставил точку в пустые ворота.

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У «Сибири» после краткой болезни в состав вернулся Тейлор Бек, в Новосибирске присутствовал и Тревор Мёрфи, но пока один из лучших атакующих защитников КХЛ не может играть. Счёт открыл недавно возвращённый из ссылки в ВХЛ Сергей Дубакин — «Торпедо» за матч отметилось только ответной шайбой Денниса Яна и красивейшим финтом от Василия Атанасова. В остальном лучше были хозяева, которые ещё трижды забили нижегородцам, только вернувшимся из тяжёлой дальневосточной поездки.

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Через две минуты после гола «Северстали» Рид Буше сравнял счёт. Эта шайба стала для Буше 94-й за «ястребов», по этому показателю 30-летний форвард обошёл Яромира Ягра. Но матч получился весёлым и без этого: у «Авангарда» наконец-то отличились и игроки не ударного звена, забросившие сегодня три шайбы, у «Северстали» дубль оформил Кирилл Пилипенко, который за четыре секунды до конца матча перевёл его в овертайм. Впрочем, в дополнительное время лидеры «Авангарда» с помощью четвёртого полевого взяли второе очко.

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Уже на первой минуте челябинской встречи Максим Шабанов вывел хозяев вперёд — форвард продлил свою результативную серию до 10 матчей и обновил клубный рекорд в КХЛ. Впрочем, «Салават», который в этом году уже выиграл два матча у «Трактора» и победой опосредованно уволил Анвара Гатиятулина, быстро вышел вперёд — в одной из шайб не лучшим образом сыграл молодой вратарь Никита Подскребалин. «Трактор» пустился в погоню, перебросал соперника в третьем периоде 11-2, но смог только сократить отставание.

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Заметно погрустневший в последних играх «Ак Барс» принимал дома СКА, для которого сезон, несмотря на последние победы, тоже в целом грустен. СКА играл лучше, владел инициативой и во втором периоде повёл 2:0. Однако очень быстро «Ак Барс» за полторы минуты счёт сравнял — как сказал Артём Лукоянов, забивший гол, «У нас два Артёма (вторым был Галимов) забили, а у них один Артём насрал». Подвиги Артёмов «Ак Барсу» не помогли: Василий Глотов в концовке обыграл Вячеслава Войнова, оформил дубль и попутно принёс СКА победу.

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На фоне катастрофических результатов «Сочи» трибуны местного ледового стали пустеть — сегодня за игрой с «Витязем» следили чуть более двух тысяч зрителей. Они увидели, как потихоньку поднимающийся со дна «Витязь» одержал вторую победу за два дня — два гола гостей забили легионеры, которые как будто получили новый импульс после появления Александра Дарьина в составе. «Сочи» хватило лишь на один гол: клуб проиграл 13 из 14 матчей и остаётся только догадываться, повлиял ли так на команду уход Борны Рендулича.

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«Спартак» не стал заявлять звено Ивана Морозова на московское дерби в качестве первого — и символично, что на первом плане были совсем другие люди. «Динамо» отметилось курьёзным автоголом после того, как Андрей Прибыльский срезал шайбу в свои ворота — шайбу записали на Егора Филина. «Динамо» смогло закрыть лидеров «Спартака» и долгое время удачно играло на удержание — но за три минуты до конца классным кистевым отметился Дмитрий Вишневский, а овертайме роскошный проход оформил Максим Цыплаков.

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Матч в Минске проходил под тематикой рока, но публику приводили в движение в основном гости. У «Металлурга» солировали те люди, которым назначение Андрея Разина пошло на пользу — Павел Акользин забил уже в 11-й раз в сезоне, а Данила Юров, не получавший до этого года достаточного времени, оформил первый дубль в КХЛ. Хозяева забили лишь раз и не смогли помешать «Магнитке» выиграть в пятый раз подряд.

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Матч 15 ноября: