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Результаты матчей КХЛ 14 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 15 ноября

Буше обогнал Ягра, кошмар «Сочи» продолжается. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ за 14 ноября
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«Спартак» был сильнее в московском дерби, а «Металлург» выиграл пятый матч подряд.

14 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь игр. Подводим их краткие итоги:

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Валк, Да Коста) – 32:38 (5x4)     0:2 Валк (Голышев) – 47:26 (5x5)     0:3 Да Коста (Мэйсек, Макеев) – 57:27 (en)    

«Автомобилист» заканчивал свой дальневосточный выезд вторым матчем с «Адмиралом», однако екатеринбургская команда не показывала ни капли усталости. Снова сказалось исполнительское мастерство, на недостаток которого сетовал Леонид Тамбиев. Брукс Мэйсек реализовал большинство, которое у «Авто» в последнее время расклеилось, Кёртис Валк забил в контратаке, прервав серию из 21 матча без шайб, а Стефан Да Коста поставил точку в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Дубакин (Бек, Андреофф) – 03:54 (5x5)     1:1 Ян (Виноградов, Воронин) – 17:59 (5x5)     2:1 Шашков (Яковлев) – 37:37 (5x5)     3:1 Прохоркин – 40:29 (5x5)     4:1 Жуков (Бек) – 55:18 (5x5)    

У «Сибири» после краткой болезни в состав вернулся Тейлор Бек, в Новосибирске присутствовал и Тревор Мёрфи, но пока один из лучших атакующих защитников КХЛ не может играть. Счёт открыл недавно возвращённый из ссылки в ВХЛ Сергей Дубакин — «Торпедо» за матч отметилось только ответной шайбой Денниса Яна и красивейшим финтом от Василия Атанасова. В остальном лучше были хозяева, которые ещё трижды забили нижегородцам, только вернувшимся из тяжёлой дальневосточной поездки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Буренов (Лишка, Муханов) – 12:33 (5x5)     1:1 Буше (Пьянов, Шарипзянов) – 14:30 (5x4)     1:2 Пилипенко (Аймурзин) – 19:56 (5x5)     2:2 Холодилин (Спунер, Ткачёв) – 27:38 (5x5)     2:3 Иванцов (Давыдов, Скоренов) – 29:35 (5x5)     3:3 Чмыхов (Шарипзянов, Круженков) – 31:27 (5x5)     4:3 Мартынов (Николишин, Абросимов) – 55:37 (5x5)     4:4 Пилипенко (Ярош, Моисеев) – 59:56 (5x5)     5:4 Спунер (Буше, Ткачёв) – 60:36 (3x3)    

Через две минуты после гола «Северстали» Рид Буше сравнял счёт. Эта шайба стала для Буше 94-й за «ястребов», по этому показателю 30-летний форвард обошёл Яромира Ягра. Но матч получился весёлым и без этого: у «Авангарда» наконец-то отличились и игроки не ударного звена, забросившие сегодня три шайбы, у «Северстали» дубль оформил Кирилл Пилипенко, который за четыре секунды до конца матча перевёл его в овертайм. Впрочем, в дополнительное время лидеры «Авангарда» с помощью четвёртого полевого взяли второе очко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шабанов (Юртайкин, Ткачёв) – 00:28 (5x5)     1:1 Кулёмин (Пустозёров, Гуськов) – 06:15 (5x5)     1:2 Сучков – 21:55 (5x5)     1:3 Шаров (Лещенко, Ефремов) – 35:16 (5x5)     2:3 Кравцов (Карпухин) – 39:50 (5x5)     2:4 Дроздов (Кулёмин, Ливо) – 42:54 (5x4)     3:4 Телегин (Карпухин, Шабанов) – 50:07 (5x5)    

Уже на первой минуте челябинской встречи Максим Шабанов вывел хозяев вперёд — форвард продлил свою результативную серию до 10 матчей и обновил клубный рекорд в КХЛ. Впрочем, «Салават», который в этом году уже выиграл два матча у «Трактора» и победой опосредованно уволил Анвара Гатиятулина, быстро вышел вперёд — в одной из шайб не лучшим образом сыграл молодой вратарь Никита Подскребалин. «Трактор» пустился в погоню, перебросал соперника в третьем периоде 11-2, но смог только сократить отставание.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Земчёнок, Галимов) – 20:31 (5x5)     0:2 Хайруллин (Камалов) – 25:48 (5x5)     1:2 Лукоянов (Юдин, Войнов) – 29:08 (5x5)     2:2 Галимов (Галиев, Семёнов) – 30:38 (5x5)     2:3 Глотов (Фальковский) – 54:56 (5x5)     2:4 Зыков (Алистров, Гальченюк) – 56:17 (5x4)    

Заметно погрустневший в последних играх «Ак Барс» принимал дома СКА, для которого сезон, несмотря на последние победы, тоже в целом грустен. СКА играл лучше, владел инициативой и во втором периоде повёл 2:0. Однако очень быстро «Ак Барс» за полторы минуты счёт сравнял — как сказал Артём Лукоянов, забивший гол, «У нас два Артёма (вторым был Галимов) забили, а у них один Артём насрал». Подвиги Артёмов «Ак Барсу» не помогли: Василий Глотов в концовке обыграл Вячеслава Войнова, оформил дубль и попутно принёс СКА победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Барак (Валенцов, Рой) – 13:56 (5x5)     0:2 Яремчук (Галузин) – 15:13 (5x5)     0:3 Уилсон (Дарьин, Барак) – 39:36 (5x5)     1:3 Рассказов (Авершин) – 46:10 (5x5)    

На фоне катастрофических результатов «Сочи» трибуны местного ледового стали пустеть — сегодня за игрой с «Витязем» следили чуть более двух тысяч зрителей. Они увидели, как потихоньку поднимающийся со дна «Витязь» одержал вторую победу за два дня — два гола гостей забили легионеры, которые как будто получили новый импульс после появления Александра Дарьина в составе. «Сочи» хватило лишь на один гол: клуб проиграл 13 из 14 матчей и остаётся только догадываться, повлиял ли так на команду уход Борны Рендулича.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский (О'Делл) – 07:17 (5x5)     1:1 Цыплаков (Бурмистров, Вишневский) – 10:10 (5x4)     1:2 Миронов (Джиошвили, Каблуков) – 13:31 (5x5)     2:2 Филин – 16:29 (5x5)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 23:25 (5x5)     3:3 Вишневский (Порядин) – 57:23 (5x5)     4:3 Цыплаков (Вишневский, Локтионов) – 60:16 (3x3)    

«Спартак» не стал заявлять звено Ивана Морозова на московское дерби в качестве первого — и символично, что на первом плане были совсем другие люди. «Динамо» отметилось курьёзным автоголом после того, как Андрей Прибыльский срезал шайбу в свои ворота — шайбу записали на Егора Филина. «Динамо» смогло закрыть лидеров «Спартака» и долгое время удачно играло на удержание — но за три минуты до конца классным кистевым отметился Дмитрий Вишневский, а овертайме роскошный проход оформил Максим Цыплаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Пресс (Юров, Петунин) – 09:16 (5x4)     1:1 Мороз (Смирнов, Кодола) – 21:33 (5x5)     1:2 Юров – 23:21 (5x4)     1:3 Акользин (Карпов, Пресс) – 31:51 (5x5)     1:4 Юров (Петунин) – 58:45 (en)    

Матч в Минске проходил под тематикой рока, но публику приводили в движение в основном гости. У «Металлурга» солировали те люди, которым назначение Андрея Разина пошло на пользу — Павел Акользин забил уже в 11-й раз в сезоне, а Данила Юров, не получавший до этого года достаточного времени, оформил первый дубль в КХЛ. Хозяева забили лишь раз и не смогли помешать «Магнитке» выиграть в пятый раз подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матч 15 ноября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Амур
Хабаровск
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