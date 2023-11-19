Звезду НХЛ арестовали за домашнее насилие. Что об этом известно?

Несмотря на потерю звёздного дуэта центров Бержерон — Крейчи, несмотря на уход почти всех арендованных под плей-офф игроков и спорную селекционную работу летом, «Бостон» все равно прёт по сезону как танк. За 16 игр регулярки у «мишек» те же 28 очков, что были на этом отрезке и в прошлом году, Давид Пастрняк клепает голы даже без своего старого партнёра, оборона надёжна, а дуэт Линуса Улльмарка и Джереми Свеймана выглядит непробиваемым.

Среди ветеранов, которых «Бостон» подписал этим летом, был и Милан Лучич. Габаритный форвард сыграл важную роль в чемпионстве-2011 и в лучшие годы считался одним из лучших силовиков в лиге. Сейчас Милан растерял свои прежние кондиции и в последние годы был чуть ли не самым дорогим игроком четвёртого звена в лиге. Самой большой радостью для Милана в последнее время была игра за сборную Канады на ЧМ-2023: впервые Лучич сыграл на крупном международном турнире и стал чемпионом. «Я попросился в сборную, потому что хотел выиграть золотую медаль. Это была единственная причина», — говорил форвард.

Милан Лучич Фото: Fred Kfoury Iii/Zuma/ТАСС

«Бостон» подписал Лучича на однолетний контракт, по условиям которого форвард получил бы $ 1 млн. Это выглядело историей не про чистый хоккей, а про уважение к легендам клуба: Лучич, вполне возможно, закончил бы карьеру после этого сезона, а попутно бы помог новичкам команды осознать, что они попали не просто в обычный клуб, а к «Большим Злым Мишкам». Однако после четырёх игр на старте Милан пропал из состава, попав в долгосрочный список травмированных, а вчера абсолютно неожиданно все узнали, что форвард арестован за домашнее насилие. Что произошло?

Американская пресса всегда скупо освещает детали таких инцидентов — известно лишь то, что жена Лучича вызвала 911 и сообщила, что её муж набросился на неё и душил. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили, что Милан был пьян. Больше об этом инциденте ничего не известно, кроме стандартного «магшота» — полицейского фото после задержания.

«Милан временно покинул расположение команды. Клуб очень серьёзно относится к этим вопросам и будет работать с семьёй Лучича, чтобы предоставить им любую поддержку и помощь, которая может им понадобиться. На данный момент у нас не будет дальнейших комментариев», — заявление «Бостона» было кратким и стандартным. «Мы знаем, что произошло, мы беспокоимся за семью Лучичей. Наш клуб тоже можно сравнить с семьёй, мы поддерживаем очень близкие отношения, поэтому мы расстроены всей этой ситуацией», — сказал журналистам капитан клуба Брэд Маршан.

Это не первый такой инцидент, который произошёл с Лучичем. В сентябре 2011-го, вскоре после победы «Бостона» в Кубке Стэнли, форвард повздорил со своей подружкой — это случилось в людном месте около популярной кофейни, и свидетели описывали, как Милан преследовал женщину, которая бежала по улице. Когда полицейские допросили игрока в его квартире, он в какой-то момент якобы бросил телефон на пол и заорал «Да вы знаете, кто я?». Тем не менее Лучич не трогал свою подругу, всё ограничилось перепалкой — представитель игрока заявил, что речь шла о «недопонимании» и что «Милан — один из самых приятных людей, которых вы можете встретить». Никаких последствий для Лучича случай не имел.

Милан Лучич Фото: Jacob Kupferman/Zuma/ТАСС

Как отмечают журналисты, НХЛ, в отличие от других американских профессиональных лиг, не имеет чёткой политики в отношении игроков, которые оказались замешаны в ситуациях с домашним насилием. Каждый конкретный инцидент рассматривается отдельно — поэтому Семён Варламов, доказавший свою невиновность, не пропустил ни матча и остаётся в НХЛ, а ситуация с Вячеславом Войновым дошла до бессрочной дисквалификации от лиги.

В похожие скандалы ранее попадали многие звёзды лиги — например, Патрик Руа был арестован в 2003-м, Патрик Кейн был связан с обвинениями в сексуальном насилии. Последний громкий пример — арест Остина Уотсона, который сейчас играет в «Тампе», а в 2018-м числился в «Нэшвилле». Инцидент произошёл на заправке: девушка Уотсона пыталась увернуться от толчка хоккеиста и криком просила его прекратить, потом показала полицейским красные отметины на себе. В суде она же попросила снять обвинения, но форварду присудили год испытательного срока, а НХЛ выписала дисквалификацию на 27 игр, которая после апелляции была сокращена до 18 матчей. Позже форвард проходил курсы по лечению от алкоголизма.

Повторимся: вопрос в том, какие повреждения нанёс Лучич жене и нанёс ли. От этого будет зависеть его наказание и в «обычном» суде, и решение НХЛ по дисквалификации (которая выглядит почти неизбежной после ареста).