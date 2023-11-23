Овечкин вбил канадца в борт, едва не согнув пополам! Реакция лавки «Вашингтона» бесценна

Уворачивались от российского «бульдозера» и его жертвы, как от летящей шайбы.

Перед матчем с «Баффало» у Александра Овечкина было 1497 очков в НХЛ, и в теории великий снайпер мог войти ещё и в элитарный клуб бомбардиров уже сегодня.

Но встреча с «клинками» оказалась для Ови «сухой». Он был на льду, когда Том Уилсон сравнял счёт в концовке, однако непосредственно в голе не участвовал.

Но в целом Овечкин вновь провёл игру с полной выкладкой. Более 20 минут на льду, нулевой показатель полезности (при нём на льду «Баффало» открыл счёт), четыре броска дошли до голкипера «клинков» Девона Леви. Кроме того, россиянин привычно много и ярко стремился играть в тело. Сегодня на счету Ови четыре чистых силовых приёма, и один из них оказался весьма эффектным.

Во второй половине третьего периода, когда «Вашингтон» вовсю пытался отыграться, Ови в одном из эпизодов буквально впечатал в борт канадского нападающего «Баффало» Тайсона Джоста. Дело происходило у скамейки «Кэпиталз», и в отсутствие защитного стекла Джост едва не согнулся пополам. Хотя, к счастью, канадец успел сгруппироваться, иначе лететь ему вверх тормашками на скамейку соперника с непонятными последствиями для здоровья.

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Ну и реакция лавки «Вашингтона» — бесценна и показательна. Уж партнёры-то Овечкина точно знают, что когда россиянин бежит кого-то припечатывать, то лучше принять меры для дополнительной защиты. Главный тренер Карбери и несколько хоккеистов на скамейке уворачивались от столкновения «бульдозера» Ови с жертвой, как от вылетевшей с площадки шайбы!

В результате же всё обошлось без травм, без санкций от судей для Овечкина. Джост встряхнулся и продолжил матч. Ну а в коллекции россиянина теперь ещё один яркий хит.