В игре с «Баффало» надо набрать три балла. Следим за развитием событий.

Овечкина ждёт ещё одно великое достижение. Выбьет 1500 очков в НХЛ уже сегодня? Онлайн

Александр Овечкин на пороге нового грандиозного достижения в НХЛ. Величайшему снайперу современности вот-вот покорится мощный бомбардирский рубеж – 1500 очков за карьеру в лучшей лиге мира. Дотянуться до такой планки за всю историю НХЛ смогли лишь 15 хоккеистов, так что Овечкин в ближайшее время попадёт в очередную компанию легенд.

Сейчас у капитана «Вашингтона» 1497 (827+670) очков, заработанных в 1362 играх регулярного чемпионата НХЛ. Впереди у разогнавшихся «Кэпиталз» — матч с «Баффало», занимающим сейчас привычное место ближе к дну Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Сможет ли Овечкин провести свой самый результативный матч в сезоне и одним прыжком преодолеть дистанцию до элитарного клуба полуторатысячников?

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