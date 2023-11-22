Овечкина ждёт ещё одно великое достижение. Выбьет 1500 очков в НХЛ уже сегодня? Онлайн

Александр Овечкин на пороге нового грандиозного достижения в НХЛ. Величайшему снайперу современности вот-вот покорится мощный бомбардирский рубеж – 1500 очков за карьеру в лучшей лиге мира. Дотянуться до такой планки за всю историю НХЛ смогли лишь 15 хоккеистов, так что Овечкин в ближайшее время попадёт в очередную компанию легенд.
Сейчас у капитана «Вашингтона» 1497 (827+670) очков, заработанных в 1362 играх регулярного чемпионата НХЛ. Впереди у разогнавшихся «Кэпиталз» — матч с «Баффало», занимающим сейчас привычное место ближе к дну Восточной конференции.
Сможет ли Овечкин провести свой самый результативный матч в сезоне и одним прыжком преодолеть дистанцию до элитарного клуба полуторатысячников?
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