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Почему Александр Овечкин мало забивает в новом сезоне НХЛ, как «Вашингтон» держится в зоне плей-офф

Почему Овечкин не забивает, а «Вашингтон» всё равно побеждает?
Дмитрий Сторожев
Александр Овечкин
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Пояснительная бригада для тех, кто следит за НХЛ только по новостям.

До начала регулярного сезона НХЛ людей, которые не ставили крест на перспективах «Вашингтона», можно было пересчитать по пальцам одной руки. Отсутствие усиления состава, который и в прошлом-то сезоне не смог попасть в восьмёрку лучших команд Востока, буквально кричало о том, что здесь «Кэпиталз» ловить будет абсолютно нечего. Главной целью команды в нынешнем сезоне видели помощь Александру Овечкину в достижении заветной цели — снайперского рекорда Уэйна Гретцки. До начала регулярки капитана «столичных» от Величайшего отделяли 72 заброшенные шайбы — если Александр сохранит прошлогодний уровень, а это 42 точных броска, то он превзойдёт легендарного канадца меньше чем за два гладких чемпионата.

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Но пока всё получается с точностью до наоборот — после 16 матчей на счету Овечкина всего пять заброшенных шайб, в то время как «Вашингтон» после неудачного старта набрал ход и одержал уже пять побед подряд. Благодаря этому «Кэпиталз» держатся на пятом месте конференции с 22 очками, а по потерянным баллам они и вовсе находятся в тройке лучших команд Востока.

Удивительно, но «столичные» достигают результатов с самым нерезультативным нападением в конференции. Подопечные проводящего первый сезон в качестве главного тренера клуба НХЛ Спенсера Карбери забросили всего 43 шайбы — в пересчёте на среднее количество голов за матч худший показатель только у «Айлендерс», которые особо и не славились высокой результативностью.

Доля Овечкина в голах команды сейчас составляет всего 11,6% — Александр не заканчивал ни один сезон с таким низким показателем. Дважды эта планка по итогам регулярки опускалась до 12,6%, но настолько низко, как сейчас, она не падала.

СезонДоля голов Овечкина в голах «Вашингтона»
2005/200621,9%
2006/200719,6%
2007/200826,9%
2008/200920,6%
2009/201015,7%
2010/201114,3%
2011/201217,1%
2012/201321,5%
2013/201421,7%
2014/201521,9%
2015/201619,9%
2016/201712,6%
2017/201818,9%
2018/201918,4%
2019/202020%
2020/202112,6%
2021/202218,2%
2022/202316,5%
2023/202411,6%

Одна из причин такой низкой по меркам Ови результативности — низкая реализация. В этом сезоне Александр забил после 8,1% бросков — это, опять же, самый низкий показатель в карьере. Всего один раз в карьере Овечкин реализовывал меньше 10% бросков за сезон — 8,7% в регулярке-2010/2011, а средний показатель реализации по карьере составляет 12,9%. При этом бросковая активность у капитана «Вашингтона» остаётся на высоком уровне — Александр наносит почти по четыре броска за каждый матч — 62 в 16 играх этого сезона. Остаётся только попадать в створ мимо вратаря.

И, даже несмотря на это, Овечкин является вторым снайпером команды на сегодняшний день — в «Вашингтоне» его опережает Дилан Строум, который успел на треть выполнить норму предыдущего сезона, забросив восемь шайб. Его личный рекорд — 23 гола, и такими темпами канадец перепишет свою книгу достижений вскоре по достижении экватора сезона.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

В этой регулярке в составе «Кэпиталз» отличились 16 разных игроков, при этом двое из них — Александр Алексеев и Ти Джей Оши — впервые сделали это лишь в последнем матче с «Баффало». В остальном же снайперская эффективность хромает практически у всей команды — лишь девять хоккеистов забросили больше одного раза, а пять и больше шайб на свой счёт записали только Овечкин и Строум.

Однако пока это не сильно мешает «столичным» занимать место в зоне плей-офф, ведь оборона и вратарская линия команды пропустили едва ли не меньше всех на Востоке — те же 43 шайбы, что побывали в воротах соперников «Кэпс». Меньше противникам позволили забить только «Бостон» (38) и «Рейнджерс» (40), занимающие первые два места в конференции.

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Если «Вашингтон» продолжит так же надёжно играть в обороне и подключит ещё не использованные резервы — в том числе и снайперские подвиги Александра Овечкина, который пока больше раздаёт голевые передачи, чем забивает — дела в столице США могут оказаться лучше, чем они были по итогам предыдущего сезона.

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