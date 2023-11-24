Почему Овечкин не забивает, а «Вашингтон» всё равно побеждает?

До начала регулярного сезона НХЛ людей, которые не ставили крест на перспективах «Вашингтона», можно было пересчитать по пальцам одной руки. Отсутствие усиления состава, который и в прошлом-то сезоне не смог попасть в восьмёрку лучших команд Востока, буквально кричало о том, что здесь «Кэпиталз» ловить будет абсолютно нечего. Главной целью команды в нынешнем сезоне видели помощь Александру Овечкину в достижении заветной цели — снайперского рекорда Уэйна Гретцки. До начала регулярки капитана «столичных» от Величайшего отделяли 72 заброшенные шайбы — если Александр сохранит прошлогодний уровень, а это 42 точных броска, то он превзойдёт легендарного канадца меньше чем за два гладких чемпионата.

Но пока всё получается с точностью до наоборот — после 16 матчей на счету Овечкина всего пять заброшенных шайб, в то время как «Вашингтон» после неудачного старта набрал ход и одержал уже пять побед подряд. Благодаря этому «Кэпиталз» держатся на пятом месте конференции с 22 очками, а по потерянным баллам они и вовсе находятся в тройке лучших команд Востока.

Удивительно, но «столичные» достигают результатов с самым нерезультативным нападением в конференции. Подопечные проводящего первый сезон в качестве главного тренера клуба НХЛ Спенсера Карбери забросили всего 43 шайбы — в пересчёте на среднее количество голов за матч худший показатель только у «Айлендерс», которые особо и не славились высокой результативностью.

Доля Овечкина в голах команды сейчас составляет всего 11,6% — Александр не заканчивал ни один сезон с таким низким показателем. Дважды эта планка по итогам регулярки опускалась до 12,6%, но настолько низко, как сейчас, она не падала.

Сезон Доля голов Овечкина в голах «Вашингтона» 2005/2006 21,9% 2006/2007 19,6% 2007/2008 26,9% 2008/2009 20,6% 2009/2010 15,7% 2010/2011 14,3% 2011/2012 17,1% 2012/2013 21,5% 2013/2014 21,7% 2014/2015 21,9% 2015/2016 19,9% 2016/2017 12,6% 2017/2018 18,9% 2018/2019 18,4% 2019/2020 20% 2020/2021 12,6% 2021/2022 18,2% 2022/2023 16,5% 2023/2024 11,6%

Одна из причин такой низкой по меркам Ови результативности — низкая реализация. В этом сезоне Александр забил после 8,1% бросков — это, опять же, самый низкий показатель в карьере. Всего один раз в карьере Овечкин реализовывал меньше 10% бросков за сезон — 8,7% в регулярке-2010/2011, а средний показатель реализации по карьере составляет 12,9%. При этом бросковая активность у капитана «Вашингтона» остаётся на высоком уровне — Александр наносит почти по четыре броска за каждый матч — 62 в 16 играх этого сезона. Остаётся только попадать в створ мимо вратаря.

И, даже несмотря на это, Овечкин является вторым снайпером команды на сегодняшний день — в «Вашингтоне» его опережает Дилан Строум, который успел на треть выполнить норму предыдущего сезона, забросив восемь шайб. Его личный рекорд — 23 гола, и такими темпами канадец перепишет свою книгу достижений вскоре по достижении экватора сезона.

Александр Овечкин Фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

В этой регулярке в составе «Кэпиталз» отличились 16 разных игроков, при этом двое из них — Александр Алексеев и Ти Джей Оши — впервые сделали это лишь в последнем матче с «Баффало». В остальном же снайперская эффективность хромает практически у всей команды — лишь девять хоккеистов забросили больше одного раза, а пять и больше шайб на свой счёт записали только Овечкин и Строум.

Однако пока это не сильно мешает «столичным» занимать место в зоне плей-офф, ведь оборона и вратарская линия команды пропустили едва ли не меньше всех на Востоке — те же 43 шайбы, что побывали в воротах соперников «Кэпс». Меньше противникам позволили забить только «Бостон» (38) и «Рейнджерс» (40), занимающие первые два места в конференции.

Если «Вашингтон» продолжит так же надёжно играть в обороне и подключит ещё не использованные резервы — в том числе и снайперские подвиги Александра Овечкина, который пока больше раздаёт голевые передачи, чем забивает — дела в столице США могут оказаться лучше, чем они были по итогам предыдущего сезона.