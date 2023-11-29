«Авангард» взял реванш у Рябыкина, «Торпедо» прервало чёрную серию. Итоги дня в КХЛ

ЦСКА без своих лидеров обыграл попавшее в кризис минское «Динамо».

29 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился тремя матчами. Подводим итоги игр.

Дмитрий Рябыкин приехал в город, где начинал самостоятельную тренерскую карьеру, чтобы сыграть против команды, которая очень быстро уволила его. Несмотря на то что «Витязь» набрал отличную форму, оформить полноценную месть «Авангарду» не получилось. Против омского лома в лице первого звена всё ещё нет приёма — Ткачёв, Спунер и Буше набрали на круг шесть очков и помогли забить даже проведшему почти весь прошлый сезон в ВХЛ Артёму Чмыхову. 26-й гол Буше помог американцу снова обогнать Николая Голдобина.

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«Локомотив» научился сушить атаку «Торпедо» в этом году, но и штаб Игоря Ларионова адаптировался к тактике Игоря Никитина. Два с небольшим периода в матче не было голов — однако после исполнения «Нижегородской лирической» и зрелищной драки Артура Каюмова и Денниса Яна пошла горячая вода. Голы Фирстова и Атанасова позволили «Торпедо» за две минуты повести 2:0 — и за две минуты нижегородцы дали сопернику сравнять счёт. «Торпедо» успешно отстояло в меньшинстве в овертайме и выиграло в серии буллитов благодаря броску Кручинина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

ЦСКА снова вышел на матч неожиданно молодым составом и снова смотрелся бодрее обычного. Как и у «Авангарда», у чемпионов внезапно обнаружилось суперзвено: тройка Карнаухов — Светлаков — Плотников соорудила четыре шайбы, во втором периоде отметившись шайбой через восемь секунд после старта двадцатиминутки и за три секунды до перерыва. Для «Динамо» это уже седьмое поражение в последних восьми матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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