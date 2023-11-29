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Результаты матчей КХЛ 29 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, игры 30 ноября

«Авангард» взял реванш у Рябыкина, «Торпедо» прервало чёрную серию. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Хоккеисты «Торпедо»
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ЦСКА без своих лидеров обыграл попавшее в кризис минское «Динамо».

29 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился тремя матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Чмыхов (Ткачёв, Буше) – 07:07 (5x5)     1:1 Уилсон (Рой, Барак) – 40:24 (5x5)     2:1 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 42:38 (5x5)     3:1 Пьянов (Бойков, Филатьев) – 43:58 (5x5)     4:1 Ткачёв (Буше) – 57:45 (5x5)    

Дмитрий Рябыкин приехал в город, где начинал самостоятельную тренерскую карьеру, чтобы сыграть против команды, которая очень быстро уволила его. Несмотря на то что «Витязь» набрал отличную форму, оформить полноценную месть «Авангарду» не получилось. Против омского лома в лице первого звена всё ещё нет приёма — Ткачёв, Спунер и Буше набрали на круг шесть очков и помогли забить даже проведшему почти весь прошлый сезон в ВХЛ Артёму Чмыхову. 26-й гол Буше помог американцу снова обогнать Николая Голдобина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2023, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Фирстов (Летунов) – 48:22 (5x5)     2:0 Атанасов (Марин) – 50:54 (5x5)     2:1 Симашев (Красковский) – 52:13 (5x5)     2:2 Шалунов (Каюмов, Гернат) – 54:48 (5x4)     3:2 Alexei Kruchinin – 65:00    

«Локомотив» научился сушить атаку «Торпедо» в этом году, но и штаб Игоря Ларионова адаптировался к тактике Игоря Никитина. Два с небольшим периода в матче не было голов — однако после исполнения «Нижегородской лирической» и зрелищной драки Артура Каюмова и Денниса Яна пошла горячая вода. Голы Фирстова и Атанасова позволили «Торпедо» за две минуты повести 2:0 — и за две минуты нижегородцы дали сопернику сравнять счёт. «Торпедо» успешно отстояло в меньшинстве в овертайме и выиграло в серии буллитов благодаря броску Кручинина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Стась (Энас, Кёрран) – 09:41 (5x4)     1:1 Мингачёв (Дыбленко, Уильямс) – 16:04 (5x5)     2:1 Плотников (Светлаков) – 16:37 (5x5)     2:2 Мороз (Горбунов, Калдис) – 18:13 (5x5)     3:2 Карнаухов (Уильямс, Плотников) – 20:08 (5x5)     3:3 Энас (Волков, Смирнов) – 38:34 (5x5)     4:3 Плотников (Карнаухов) – 39:57 (5x5)     5:3 Светлаков (Уильямс) – 46:10 (5x5)    

ЦСКА снова вышел на матч неожиданно молодым составом и снова смотрелся бодрее обычного. Как и у «Авангарда», у чемпионов внезапно обнаружилось суперзвено: тройка Карнаухов — Светлаков — Плотников соорудила четыре шайбы, во втором периоде отметившись шайбой через восемь секунд после старта двадцатиминутки и за три секунды до перерыва. Для «Динамо» это уже седьмое поражение в последних восьми матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 30 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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