Русский король Нью-Йорка! Панарин установил рекорд века и мчится к главной награде сезона

В этом сезоне Артемий ещё ни разу не уходил со льда «Мэдисон Сквер Гарден» без набранных очков.

«Рейнджерс» завершали домашнюю серию классическим противостоянием Оригинальной шестёрки – матчем с «Детройтом», который только накануне получил серьёзное усиление в лице бывшего партнёра и друга Артемия Панарина – Патрика Кейна. «Мы с ним больше не друзья», — в привычной шутливой манере высказался Артемий после игры. На льду они сегодня не встретились, и пока американец, рядом с которым в своё время Панарин зажигал свою звезду в НХЛ, ещё только готовится к своему дебюту за «Ред Уингз», россиянин продолжает цементировать свой статус русского короля Нью-Йорка.

После окончания рекордной для «Рейнджерс» 15-матчевой результативной серии со старта сезона Панарин быстро начал новую, и сегодня продлил её до трёх матчей. На льду «Мэдисон Сквер Гарден» Артемий ещё ни разу в этом году не оставался без набранных очков, став пятым игроком в истории клуба после Майка Роджерса, Уэйна Гретцки, Марка Мессье и Брайана Лича и первым – в XXI веке, который отличался на табло в первых девяти домашних матчах команды.

Его связка с Алекси Лафреньером продолжает разрывать, и в начале второго периода канадец выдал поперечную передачу на Панарина, который прошил Вилле Хуссо и открыл счёт в матче. «Обычно я не попадаю по таким лёгким шайбам, слава богу, что здесь попал по воротам», — отметил Артемий после игры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это был 12-й гол и 31-е очко Панарина в сезоне – он идёт на шестом месте в гонке бомбардиров НХЛ, а официальный сайт НХЛ считает его главным фаворитом на престижный «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона.

«Детройту», однако, удалось не только быстро отыграться, но и выйти вперёд благодаря ударным 23 секундам. Сначала было ничем не примечательное большинство, в котором гости с трудом могли удержаться в чужой зоне, но под конец Мориц Зайдер всё-таки пальнул через трафик и прошил Игоря Шестёркина. В следующей смене игроки «Рейнджерс» сначала проиграли борьбу у борта, потом не разобрались на своём пятачке и прозевали второй гол – за авторством Робби Фаббри.

«Рейнджерс» бросились отыгрываться, но Хуссо всячески этому сопротивлялся. Особенно стоит выделить сейв на Блейке Уилере на последних секундах периода – даже не из-за самого спасения, а из-за сорвавшейся гениальной передачи Панарина. Россиянин сыграл ногой, как заправский футболист, и вывел партнёра один на один с вратарём, но тот запорол момент для хайлайта дня.

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В третьем периоде Клим Костин добавил в не самый событийный матч страстей. Ему не понравилось, как Уилл Кайлли впечатал в борт Шейна Гостисбера, и бросился на него с кулаками. Россиянин не дал в обиду партнёра, одним ударом уложив соперника на лёд!

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В концовке «Рейнджерс» всё-таки дожали «Детройт». К’Андре Миллер сравнял счёт, а затем после того, как команда смогла выстоять в меньшинстве, Лафреньер исправился за своё удаление, ассистировав в победном голе Джимми Веси. Хуссо отбил бросок первого номера драфта-2020 перед собой, но зафиксировать шайбу не успел. Веси сначала практически выбил её у него из ловушки, а затем продемонстрировал прекрасную координацию, с лёта отправив снаряд в сетку. Судьи посмотрели повтор, убедились, что игры высоко поднятой клюшкой не было, и засчитали гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Я впечатлён нашей несгибаемостью в этом году. Каким бы ни был матч, мы комфортно себя чувствуем в любых ситуациях. Мы выигрывали 1:0, выигрывали 7:4. Мы просто верим в себя», — сказал Веси. Благодаря этой победе «Рейнджерс» смогли опередить «Вегас» с «Ванкувером» и возглавили турнирную таблицу НХЛ.