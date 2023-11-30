Яшкина увезли на скорой, лидеры сезона сенсационно «сгорели» аутсайдерам. Итоги дня в КХЛ

30 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2023, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Первый период обошёлся без заброшенных шайб. На 10-й минуте второго периода Энди Андреофф с передачи Николая Прохоркина открыл счёт в игре. На 16-й минуте периода Александр Горшков с передач Антона Берлёва и Алексея Соловьёва сделал счёт равным.

На 56-й секунде третьего периода Евгений Лисовец с передач Александра Горшкова и Джованни Фьоре вывел дальневосточный клуб вперёд. В середине периода Артём Михеев с передач Никиты Шашкова и Алексея Яковлева сделал счёт 2:2. В овертайме победу гостям принёс бросок оформившего дубль Горшкова.

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На 12-й минуте первого периода Аркадий Шестаков с передач Батырлана Муратова и Кирилла Савицкого открыл счёт в матче. В начале второго периода Даниил Апальков с передач Понтуса Оберга и Эмиля Нургалиева удвоил преимущество казахстанского клуба. Для 31-летнего нападающего эта шайба стала первой в КХЛ с 17 октября 2019 года, когда форвард отличился за «Локомотив» в матче с «Адмиралом» (4:3 Б) во Владивостоке.

На девятой минуте периода Дмитрий Силантьев с передач Макара Хабарова и Артёма Минулина размочил счёт в игре. На 16-й минуте периода Эмиль Нургалиев с передачи Кристиана Хенкеля сделал счёт 3:1. На третьей минуте заключительного отрезка основного времени Алихан Омирбеков с передач Нельсона Ножье и Оберга забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. В середине периода Адиль Бекетаев сделал счёт крупным, забросив в пустые ворота. Затем один гол отыграл Никита Михайлис, но на большее гостей уже не хватило.

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Для магнитогорского клуба это поражение стало первым с 29 октября 2023 года. Тогда в гостевой встрече с тольяттинской «Ладой» подопечные Андрея Разина уступили со счётом 3:4. После этого «Металлург» одержал 11 побед подряд, оступившись лишь в сегодняшней встрече в столице Казахстана.

На четвёртой минуте первого периода Иван Дроздов с передач Александра Хмелевски и Джоша Ливо открыл счёт в игре. На 12-й минуте периода Данил Башкиров с передач Глеба Кузьмина и Данила Алалыкина удвоил преимущество хозяев.

На 57-й секунде второй двадцатиминутки Михаил Науменков с передачи Владислава Ефремова сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Иван Дроздов с передач Алексея Василевского и Хмелевски довёл счёт до крупного. Через 11 секунд Владислав Червоненко с передачи Доната Стальнова размочил счёт в игре.

На 26-й секунде третьего периода Максим Березин с передач Дмитрия Кугрышева и Ивана Романова сделал счёт 2:4. На седьмой минуте периода Василевский с передачи Егора Сучкова установил окончательный счёт в игре.

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На 11-й минуте первого периода Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Кагарлицкого открыл счёт в матче. За 24 секунды до конца первого периода Станислав Галиев с передачи Кирилла Петрова удвоил преимущество казанского клуба.

На шестой минуте второго периода Алексей Макеев с передачи Стефана Да Косты размочил счёт в игре. На восьмой минуте третьего периода Кирилл Семёнов сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Сергей Широков с передач Кёртиса Валка и Стефана Да Косты сократил отставание до минимума.

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В конце второй двадцатиминутки нападающий «Ак Барса» Дмтирий Яшкин покинул площадку, держась за руку после неудачного падения на вбрасывании. Как сообщает «БИЗНЕС Online», Яшкина увезли в больницу на скорой помощи.

ВИДЕО

На второй минуте первого периода Райан Меркли с передач Цзяна Фу и Джека Родевальда открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Девин Броссо с передачи Тайлера Вона удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте второго периода Люк Локхарт с передачи Тайлера Вона забросил третью шайбу в ворота гостей.На шестой минуте третьего периода Локхарт с передач Девина Броссо и Кайла Вуда довёл счёт до крупного.

На восьмой минуте периода Павел Порядин с передач Даниила Орлова и Егора Зайцева размочил счёт во встрече. На 12-й минуте периода Даниэль Усманов сделал счёт 2:4. На 15-й минуте периода Максим Цыплаков с передач Михала Чайковски и Александра Бурмистрова сократил отставание «Спартака» до минимума. В конце игры Цзян Фу установил окончательный счёт в матче.

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Таким образом, 30 ноября лидеры Восточной и Западной конференций магнитогорский «Металлург» и московский «Спартак» соответственно проиграли командам, которые перед началом игрового дня шли на последних местах как на Востоке, так и на Западе — «Барысу» и «Куньлуню».

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