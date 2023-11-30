Защитник «Салавата» Мелош силовым приёмом отправил Шумакова на скамейку запасных уфимцев

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В Уфе в эти минуты проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает «Ладу». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Во втором периоде защитник «Салавата Юлаева» Николя Мелош силовым приёмом отправил форварда тольяттинского клуба Сергея Шумакова на скамейку запасных уфимцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет на своём льду с московским «Спартаком». Тольяттинская «Лада» встретится в Новосибирске с «Сибирью». Оба матча запланированы на субботу, 2 декабря.

Напомним, несколькими минутами ранее в матче Мелош разбил стекло, применив силовой приём на нападающем «Лады» Остапе Сафине.