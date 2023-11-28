«Миннесота» сменила главного тренера. Это не спасёт команду Капризова от посредственности

По ходу матча с «Детройтом» режиссёры трансляции часто пытались поймать в кадр Дина Эвасона. Лицо главного тренера «Миннесоты» выражало странную гамму чувств: это была одновременно смесь разочарования, безысходности и безразличия. Парни Эвасона с размаху бились лбом о стену, заваливая соперника потоком однообразных бросков, и ничего лучше этого «Миннесота» не придумала. Даже вратаря в концовке снять рано не получилось, чтобы зацепиться хоть за что-то.

Хотя инсайдеры писали, что Эвасон, публично критиковавший своих главных звёзд, имеет вотум доверия от менеджеров, сложно было представить себе ситуацию, где босс «Миннесоты» удержался бы в своём кресле. Все возможности для обменов у «дикарей» максимально ограничены из-за тяжёлой ситуации с потолком: повторить трюк 2015-го, когда обмен Девана Дубника вдохнул новую жизнь в команду и отсрочил отставку Майка Йео, не получится. Эвасон уже находился на посту достаточное количество времени, ни разу за четыре сезона не прошёл первый раунд — подушки безопасности в виде успехов прошлого у него тоже не было. Оставался один старый и надёжный способ встряски — смена тренера.

Дин Эвасон Фото: CLAUDIO BRESCIANI/EPA/ТАСС

Однако человек, который моментально пришёл в «Миннесоту», вызвал недоумение почти у всего хоккейного мира. Если «дикари» захотели окончательно поставить крест на своём развитии и выдавить Кирилла Капризова из команды по окончании контракта, они не могли найти лучшего кандидата для этой тяжёлой работы, чем Джон Хайнс. Понятно, что последние игры при Эвасоне выглядели абсолютно безыдейными, перефразируя мем: «Соперник бить, броски качать, бегить, добивання». Проблема в том, что Хайнс — это человек, который в своём тактическом стиле ушёл от этого недалеко.

Кто такой Джон Хайнс? Бывший тренер фарм-клуба «Питтсбурга» летом 2015-го возглавил «Нью-Джерси» после того, как туда пришёл бывший генменеджер «пингвинов» Рэй Шеро. Логично, что новый руководитель решил выбрать хорошо знакомого ему тренера — вскоре и в составе «дьяволов» появилось несколько людей, игравших в клубной системе ранее. Учитывая то, что после ухода всех ветеранов, которых приводил в команду Ламорелло, состав «Дэвилз» больше походил на пепелище, Хайнсу было сложно испортить ситуацию — в первом сезоне на плечах Кори Шнайдера команда как-то цеплялась.

Да, в 2018-м «Нью-Джерси» сенсационно попал в плей-офф, играя в скоростной хоккей, забивая во многом за счёт одного звена Холл — Хишир — Палмьери. Однако после этого успеха развитие команды сильно затормозилось, хотя менеджмент неплохо усиливал состав. При Хайнсе «Нью-Джерси» дважды получал первый общий пик драфта, и увольнение тренера в декабре 2019-го казалось максимально логичным — и все поразились тому, что он нашёл работу в «Нэшвилле» спустя месяц после увольнения из «дьяволов».

При разговоре о Хайнсе в «Нэшвилле» надо учитывать, что буквально за два года до этого «хищники» были лучшей командой регулярки с самым глубоким составом в лиге. Новый тренер приходил уже на излёте чемпионского окна, но при нём команда превратилась в максимально скучного середняка, который в первый же сезон умудрился проиграть в плей-ин «Аризоне» (уже достаточно, правда?). Клуб провёл интересную регулярку-2021/2022, когда возродились вроде бы потухшие уже Дюшейн и Джохансен, однако в плей-офф без шансов отлетел 0-4 «Колорадо». При увольнении Хайнса открыто говорилось, что клуб хочет играть в более атакующий хоккей.

«Миннесоте» в ближайшее время надо развивать многочисленную молодёжь — те же Марко Росси и Брок Фэйбер уже стали игроками основы, в команде наверняка ждут Данилу Юрова, контракт которого заканчивается в апреле. Только Хайнс ужасно работает с молодыми — вспомните, как чудовищно в свои первые месяцы в НХЛ выглядел Джек Хьюз, и вряд ли проблема была только в недостатке физики. В «Нэшвилле», который всегда развивал защитников лучше всех в лиге, при Хайнсе на новый уровень не вышел ни один оборонец, а старые стагнировали. Молодые игроки в прошлом сезоне не получали шансов, их места занимало загадочное мясо из АХЛ — и только после распродажи на дедлайне Томасино, Новак, Гласс и Ко так помчались вперёд, что чуть не запрыгнули в плей-офф.

Джон Хайнс во главе сборной США на ЧМ-2016 Фото: РИА Новости

Тогда почему такой человек вообще получает работу в НХЛ? Легко понять, если минуту полистать элитпроспект: Хайнс в «Питтсбурге» пересекался не только с Шеро, но и с нынешним менеджером «Миннесоты» Биллом Герином, занимавшим пост тренера по развитию. В принципе, работу в «Нэшвилле» Хайнс тоже получил благодаря старым связям с уже бывшим генеральным менеджером: Хайнс и Дэвид Пойл пересекались по работе в структурах национальной федерации хоккея. Это вопрос ко всей НХЛ: если ты один раз получишь работу главным, то уже не потеряешь — в отличие от добившихся всего европейцев, которым и знание английского не поможет.

Реакцию болельщиков «Миннесоты» на назначение Хайнса описывает шутливый, но залайканный твит: «Из-за этого назначения я только что вдребезги разбил свой телевизор в присутствии 30 гостей. Моя жена забрала плачущих детей и ушла из дома, сказав, что проведёт эту неделю в отеле. Эта команда разрушила мою жизнь, я больше не могу этого терпеть». Впрочем, недовольство фанатов вызывает не только новый тренер, но и старый менеджер, который решил привлечь старого друга.

Претензии к Герину появились не только после чудовищного выкупа Сутера и Паризе, который убил все перспективы команды на годы вперёд — всё-таки эти контракты выписывал не он. «Миннесота» в последние годы чокнулась на игроках, которые дают в первую очередь жёсткость, а не мастерство. Такая тактика помогала выжать максимум из состава, но Герин решил вместо омоложения состава поставить на боевитых ветеранов — и болельщики в ужасе от действий менеджера.

Маркус Фолиньо и Кирилл Капризов Фото: Jim Mone/AP/ТАСС

Щедрой рукой сеятеля Герин выписал полные запреты на обмен сразу нескольким немолодым игрокам — Матсу Цуккарелло (36 лет), никогда не пробивавшему 50 очков силовику Маркусу Фолиньо (32 года, четырёхлетний контракт на $ 4 млн). Полный запрет на обмен получил Райан Хартман, который в отрыве от Капризова не даёт звёздной продуктивности. При этом до сих пор не решена проблема с центрами — если бы не прогресс Росси, ситуация с этим была бы катастрофичной.

По управленческим решениям можно легко догадаться, что теперь ждёт «Миннесоту» — посредственность, которая и так была верным спутником этой команды многие годы. Когда-то хоккейные боги послали момент просветления директору скаутинга «дикарей», который позволил разглядеть ему талант Капризова в пятом раунде драфта. Увы, вокруг самого яркого форварда в истории «Миннесоты» не получается построить яркую команду — кажется, уже и не выйдет.