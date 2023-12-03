СКА не остановить! 11-ю победу подряд принёс буллит без броска

В Магнитогорске встречались две самых горячих команды лиги. На форму «Металлурга» вряд ли должна была повлиять осечка в Астане, где внезапно заработали спецбригады «Барыса» — ну а СКА компенсировал нефарт в отдельных матчах на старте сезона тем, что в десятиматчевой победной серии сошлись абсолютно все положительные факторы.

СКА и «Металлург» не любят ставить ловушки в средней зоне, предпочитая идти в активный прессинг — и с первых минут матча команды Андрея Разина и Романа Ротенберга начали обмениваться атаками. СКА довольно быстро открыл счёт, использовав большинство: особых изысков тут не было, наброс-добивание — и добить с метра в пустые могли сразу два игрока СКА.

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«Металлург» в игре с шайбой ставил на те же принципы, что и всегда: ставка на контроль и позиционные атаки, броски ради броска совершались редко, молодые форварды Разина комфортно чувствовали себя в таком стиле. СКА играл более вертикально, чаще грузил шайбу на пятак, чаще пытался поймать соперника на ошибках после прессинга — и Артём Загидулин в первом периоде не раз компенсировал свою помарочку в эпизоде с первым голом классными сейвами. За первый период команды нанесли 28 бросков (13-15) — в некоторых неудачных матчах КХЛ это показатели за 40 минут.

Со второго периода «Металлург» выглядел намного предпочтительнее: команда Разина чуть упростила игру, и Данила Юров успешно подправил бросок Макара Хабарова от синей.

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«Магнитка» и так находится в числе лидеров сезона по удалениям соперника, и начала успешно зарабатывать их во второй двадцатиминутке. Стоит отметить, что СКА в этом деле усиленно помогал: с прошлого сезона мы знаем, что игроки Ротенберга всегда стараются сыграть в тело, и зачастую это выходит не только на грани фола, но и за ней. Будет очень сложно оправдать на пресс-конференции удаление Артёма Сергеева, который получил четыре минуты в одном эпизоде, или фол Максима Федотова в двух метрах от судьи.

Однако бригада меньшинства СКА сыграла за тех парней, которых подводили эмоции: «Магнитка» забила в большинстве раз и пропустила раз. На первых же секундах после удаления Александра Никишина СКА воспользовался позиционным огрехом хозяев и убежал два в одного — впрочем, Захар Бардаков решил момент сам, без помощи партнёра.

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Впрочем, «Металлург» отыгрался в том же большинстве уже через минуту — Максим Карпов не сразу выбрал момент для броска, однако Никита Серебряков словно проспал гол от Хищного Карпа, вообще не отреагировав и немного приоткрыв ближний угол.

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Однако позже Серебряков, как и Загидуллин, отыгрался за это — он сдерживал дальнейший шквал атак «Металлурга» как в большинстве, так и в равных составах. Четвёрка меньшинства СКА тоже могла использовать свой момент, но два гола в меньшинстве за матч — пока дело слишком редкое.

«Металлург» владел инициативой примерно до середины третьего периода, а потом СКА снова включился — гости выглядели слегка посвежее и злее. Питерские игроки снова пытались пробить Загидулина таранным методом, пытаясь активнее играть на пятаке, но Загидулин играл хорошо, а защитники успевали помочь ему. На последних секундах «Металлург» заработал вбрасывание в зоне Серебрякова, и Разин даже снял вратаря за 3,5 секунды до конца, не рискуя получить шайбу в пустые ворота — нарисованная в тайм-ауте комбинация не помогла.

Довольно осторожный овертайм в концовке был расцвечен столкновением Загидулина и Сергеева. После долгого совещания судьи приняли соломоново решение, выписав защитнику СКА штраф за блокировку, а Валерию Орехову из «Металлурга», который потом вмешался в эпизод — две минуты за грубость. В серии буллитов Разин во многом доверился молодым игрокам, но у «Металлурга» забил только Михайлис. СКА же выиграл после того, как Алекс Гальченюк забил без броска, а Валентин Зыков попал в «домик».

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СКА выиграл 11-й матч подряд — и, пожалуй, одним из важнейших игроков в этом отрезке можно назвать Никиту Серебрякова. После неудач на старте он сейчас играет именно так, как от него и мог ожидать СКА, нарезавший вокруг голкипера круги полгода. Ну а «Металлург» всё равно может быть довольным — качество игры у команды Андрея Разина сегодня было высочайшим.